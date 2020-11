Joe Biden a été radié tant de fois – sa victoire défie la gauche démocrate, mais l’idéologie de Trump vit

Joe Biden a été radié à maintes reprises. Après l’échec de sa deuxième candidature à la Maison Blanche en 2008, les experts ont déclaré qu’il n’atteindrait jamais le poste le plus élevé. Quand il a refusé de défier Hillary Clinton en 2016, il semblait que sa carrière politique était terminée.Alors qu’il avait commencé les primaires démocrates l’année dernière en tant que favori, il a cratéré dans les deux premiers États pour détenir leurs votes, et on pensait que Bernie Sanders était sur bien sûr pour l’emporter. M. Biden a rebondi, a recueilli le soutien des modérés du parti et s’est mis en pole position pour vaincre Donald Trump avec une forte avance dans la plupart des sondages d’opinion, puis mardi soir, il a été compté une dernière fois. Le premier Swing State à déclarer ses votes le soir des élections a été la Floride, où M. Trump avait surpassé ses sondages: plutôt qu’une défaite étroite, le président s’est précipité vers une victoire – et a enregistré des victoires confortables dans l’Ohio, l’Iowa et le Texas, qui étaient toutes projetées. Les supporters de Trump tiennent des pancartes et des drapeaux en Floride, où une victoire de Donald Trump a soulevé des inquiétudes quant aux perspectives de Joe Biden (Photo: CHANDAN KHANNA / AFP / Getty) Les chances de M. Biden face aux bookmakers se sont rapidement allongées – mais , en vérité, c’était toujours une erreur de supposer qu’il perdrait sur la base du succès précoce de M. Trump. La Floride a toujours été un peu une valeur aberrante, et une fois que les États du Haut-Midwest ont commencé à publier leurs propres résultats, il est devenu clair que, bien qu’il n’ait pas atteint le glissement de terrain qu’il souhaitait, le challenger démocrate était en passe de gagner. Si les États avaient été annoncés dans un ordre différent, le récit selon lequel il s’agissait d’élections ultra-serrées n’aurait jamais eu lieu.Débat démocrate Il a remporté plus de voix que tout autre candidat de l’histoire – bien que M. Trump ait remporté le deuxième plus grand nombre . Il ne fait aucun doute que la plupart des Américains sont impatients de voir le dos du président, en particulier dans des États comme la Géorgie et l’Arizona où la part des non-blancs des voix augmente. Mais également, le Trumpisme n’a pas été rejeté de manière décisive – et les singeries du président n’ont pas nui à son parti, les républicains étant sur la bonne voie pour garder le contrôle du Sénat et gagner du terrain à la Chambre des représentants. La faveur des démocrates semble avoir été malavisée. Malgré la mort de plus de 200000 Américains à cause du coronavirus, la pandémie était moins importante pour les électeurs que l’économie ou l’égalité raciale, selon les sondages de vote. Il n’y avait aucun signe évident que les zones les plus touchées par le virus étaient plus susceptibles de soutenir M. Biden. Lire la suite Élections américaines: si Joe Biden gagne, j’espère que nous pourrons éviter la tendance libérale à être négative même en cas de victoire Pour les démocrates, le grand débat entre maintenant et les prochaines élections sera de savoir si un candidat de gauche plus strident, comme M. Sanders ou Elizabeth Warren, auraient pu gagner de manière plus convaincante. D’une part, M. Biden n’a pas réussi à susciter autant d’enthousiasme de ses partisans que M. Trump l’a fait parmi ses soutiens. Mais de l’autre, le virage à gauche des démocrates a été impitoyablement exploité dans les publicités électorales des républicains – et semble avoir aidé le président à gagner plus d’électeurs hispaniques qu’il y a quatre ans. va maintenant affronter un combat pour l’âme du parti. Des personnalités de l’establishment telles que Mitch McConnell tenteront de réaffirmer le contrôle, tandis que les membres de la famille Trump et les députés populistes tenteront d’empêcher le GOP d’embrasser à nouveau l’économie de marché libre et l’interventionnisme étranger. Cette élection pose autant de questions qu’elle en répond.

NV GALLERY Canapé d'angle gauche PISTOL Bleu Nuit / Mat Modern chic D'une élégance sobre, ce canapé d’angle en gris clair s’adapte à tous les goûts et tous les styles d’intérieurs. D’un style moderne et chic à la fois, ce canapé design trouvera vite sa place dans votre salon ! Notre canapé PISTOL existe aussi en 2 ou en 3 places.Conseil : Combinez-le avec le

Mobistoxx Surmeuble CELLON sonoma 1 porte (gauche) blanc brillant Le magnifique surmeuble CELLON vous charmera à la fois par l'originalité de ses lignes et son coloris ultra-tendance. Vous bénéficierez de tout le confort, de tout l'espace de travail et de tout l'espace de rangement nécesaire pour travailler efficacement aussi bien au boulot qu'à domicile. Sa fabrication

Mobistoxx Surmeuble CELLON stirling 1 porte (gauche) blanc brillant Le magnifique surmeuble CELLON vous charmera à la fois par l'originalité de ses lignes et son coloris ultra-tendance. Vous bénéficierez de tout le confort, de tout l'espace de travail et de tout l'espace de rangement nécesaire pour travailler efficacement aussi bien au boulot qu'à domicile. Sa fabrication

Mobistoxx Surmeuble CELLON blanc 1 porte (gauche) blanc brillant Le magnifique surmeuble CELLON vous charmera à la fois par l'originalité de ses lignes et son coloris ultra-tendance. Vous bénéficierez de tout le confort, de tout l'espace de travail et de tout l'espace de rangement nécesaire pour travailler efficacement aussi bien au boulot qu'à domicile. Sa fabrication

Donjoy Armor IC Attelle Ligamataire Rigide Gauche Taille XS Donjoy Armor IC Attelle Ligamataire Rigide a été conçue pour permettre la pratique sportive et offrir un maintien optimal. Sa longueur courte sur le mollet permet d'être utilisée avec des chaussures hautes pour le ski par exemple. Elle offre une amplitude de liberté pour convenir parfaitement aux sports

Donjoy Armor IC Attelle Ligamataire Rigide Gauche Taille L Donjoy Armor IC Attelle Ligamataire Rigide a été conçue pour permettre la pratique sportive et offrir un maintien optimal. Sa longueur courte sur le mollet permet d'être utilisée avec des chaussures hautes pour le ski par exemple. Elle offre une amplitude de liberté pour convenir parfaitement aux sports