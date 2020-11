Jim Ryan de Sony aborde la réaction de The Last of Us 2

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que la réaction The Last of Us Part II ne dissuadera pas l’entreprise de créer des expériences diverses, et il est fier des réalisations de Naughty Dog.

Dans une interview avec GQ Magazine UK, Ryan a été interrogé sur la manière dont Sony a réagi au contrecoup en interne, en réponse à quoi il a suggéré que les développeurs n’étaient pas «indûment dérangés par ces choses» (moins les menaces de mort, bien sûr).

J’ai rencontré Neil l’année dernière et je l’ai félicité pour son art et sa narration. Neil est un grand garçon, tout comme moi, et je ne pense pas qu’aucun de nous ne se permette d’être indûment dérangé par ce genre de choses. Neil sait qu’il fait du grand art. Il sait qu’il a abordé avec succès des sujets qui n’ont jamais été abordés de manière mature dans aucun jeu vidéo auparavant. Je pense que c’est une chose exceptionnelle et je suis très fier que la PlayStation soit la plate-forme sur laquelle cela s’est produit. Le reste de la toxicité vous suffit de prendre dans votre foulée et de passer à autre chose.

Dans la même interview, Ryan a déclaré que Sony avait travaillé dur pour garantir une diversité dans ses jeux vidéo et employait également des personnes d’horizons divers.

Nous travaillons plus fort que jamais pour nous assurer d’avoir une population active aussi diversifiée que possible et de nous comporter avec le respect les uns envers les autres. Je pense que cela imprègne les studios et qu’il en résulte un plus grand nombre de protagonistes féminines, ainsi que Miles Morales, mais ce n’est pas une gestion par diktat. Avec Miles… cela fait probablement environ trois ans.

Spider-Man: Miles Morales est sorti maintenant.

[Source: GQ]