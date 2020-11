Jeu SEGA VR inédit désormais jouable sur des casques modernes

Fait amusant: au début des années 90, SEGA était remarquablement proche de la sortie d’un casque VR. Le périphérique n’est jamais arrivé sur le marché en raison des préoccupations concernant les étourdissements et les maux de tête chez les jeunes joueurs. Cette année, la Video Game History Foundation a réussi à émuler le matériel et l’un de ses jeux, créant une version jouable d’un progéniteur de réalité virtuelle.

L’ensemble du voyage est documenté sur le site VGHF, et c’est une lecture sauvage et passionnante. En gros, Dylan Mansfield, chercheur et écrivain, a contacté l’un des développeurs qui a travaillé sur un jeu pour le futur SEGA VR. Lo, a déclaré que le développeur était en mesure de retrouver une ancienne version sur un CD-ROM. À partir de là, le jeu, Nuclear Rush, et son système de support ont été rétro-conçus dans un émulateur pouvant fonctionner sur le HTC Vive moderne. Un kit qui n’a jamais été commercialisé, désormais jouable après près de 30 ans dans les limbes.

Le jeu lui-même est peut-être grossier par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais il est facile de voir que ce jeu FPS 2D est époustouflant en 1994. Le matériel aurait été un peu abordable à 200 $, a été annoncé dès 1993 et ​​fonctionnait sur le Sega Genesis (Mega Drive aux lecteurs britanniques et irlandais). Je ne prétendrai pas être en mesure de résumer le processus de développement de jeu en profondeur décrit dans l’article, mais cela vaut la peine d’être lu si ce genre de chose vous intrigue. Les liens vers la rom et l’émulateur sont inclus en bas.

Comme l’indiquent les paragraphes de clôture, ceci est un autre exemple de l’importance de la préservation et de l’archivage des jeux. C’est une véritable histoire du jeu, impliquant l’une des plus grandes entreprises de l’industrie, et sans tout cela, elle aurait finalement été perdue dans le temps. Maintenant, il est largement accessible, un peu comme le jeu d’arcade Quake qui a été craqué avec succès plus tôt cette année.

Vous pouvez regarder des images de gameplay ici:

Vous pouvez aller ici pour faire un don à la Video Game History Foundation, pour soutenir d’autres efforts comme celui-ci. Nous avons une liste des meilleurs casques VR, si vous avez été tenté d’essayer la VR.

Partager : Tweet