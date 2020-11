Le défenseur Jerome Boateng du FC Bayern Munich a ennobli Philipp Lahm comme le meilleur joueur de sa carrière à ce jour.

Dans une interview exclusive avec SPOX et Goal, Jerome Boateng a répondu à une question correspondante: « J’ai joué avec de nombreux footballeurs exceptionnels. Mais si je devais en choisir un, je choisirais Philipp Lahm. »

« Je n’ai jamais vu un joueur aussi constant que lui », le joueur de 32 ans a justifié son choix et ajouté: « Je pouvais compter ses mauvais matchs d’une seule main. Où: Non, j’en aurais besoin de cinq pour ça Pas du tout de doigts, il y en avait moins. «

Boateng et Lahm, qui sont devenus champions du monde avec l’équipe nationale allemande en 2014, ont joué ensemble pour les champions du record d’Allemagne entre 2011 et 2017.

Et de quel adversaire Boateng se souvient-il particulièrement bien au cours de sa carrière? « Lionel Messi », a déclaré le défenseur central sans réfléchir à deux fois.

Boateng: « Il n’y aura plus jamais un talent comme Messi »

Il a ajouté: « Il a un don. Un talent comme lui ne sera probablement plus jamais là. Ce dribble, cette vitesse, c’est incroyable. Les gens vont au stade pour le voir jouer. »

La Pulga et Boateng se sont affrontés huit fois au total en clubs et matches internationaux. Boateng et son équipe ont eu le dessus à cinq reprises, Messi quittant le terrain en tant que vainqueur à trois reprises.