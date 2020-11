Jason Momoa a été fauché après la fin de Game of Thrones

2020-11-11 09:00:04

Jason Momoa a révélé qu’il était gravement endetté et avait du mal à mettre de la nourriture sur la table pour sa famille après « Game of Thrones ».

Jason Momoa a affirmé que sa famille était « affamée » et qu’il était « complètement endetté » après son passage dans « Game of Thrones ».

La star de « Aquaman » – qui a joué Khal Drogo dans la première saison de la série à succès HBO en 2011 – a révélé qu’il avait traversé une période de difficultés après que son personnage ait été tué et qu’il avait eu du mal à mettre de la nourriture sur la table.

Jason – qui a Lola, 13 ans, et Nakoa-Wolf, 11 ans, avec sa femme Lisa Bonet – a déclaré au magazine InStyle: «Je veux dire, nous mourions de faim après« Game of Thrones ».

«Je n’ai pas pu trouver de travail. C’est très difficile quand vous avez des bébés et que vous êtes complètement endetté.

L’acteur de 41 ans a depuis joué dans une série de franchises à succès, notamment en jouant le rôle principal dans le film de super-héros de DC 2018 « Aquaman », qui aura une suite en 2022.

Il a d’abord décrit le mi-humain, mi-atlante dans « Batman v Superman: Dawn of Justice » en 2016, et a repris le rôle de « Justice League » de 2017, avant « Aquaman ».

Les rôles à venir de Jason incluent la représentation de Duncan Idaho dans le remake étoilé de Denis Villeneuve du classique de science-fiction «Dune».

La prochaine adaptation sur grand écran du roman de Frank Herbert met également en vedette Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin et Stellan Skarsgard.

Pendant ce temps, il a récemment été annoncé que la star hollywoodienne interpréterait Frosty the Snowman dans le prochain film de Warner Bros.et Stampede Ventures.

L’acteur de « Braven » jouera une version CGI du personnage festif emblématique dans l’image CG / live-action.

« Frosty the Snowman » a vu le jour comme le tube festif du même nom de Walter « Jack » Rollins et Steve Nelson, enregistré pour la première fois par Gene Autry et les Cass County Boys en 1950.

Frosty a continué à obtenir ses propres adaptations télévisées, le regretté Jackie Vernon dépeignant le bonhomme de neige jusqu’à sa mort en 1987.

Bill Fagerbakke a succédé à « The Legend of Frosty the Snowman » en 2005.

Tandis qu’une suite de 1992 à la chanson, «Frosty Returns», John Goodman a interprété un Frosty plus sardonique.

