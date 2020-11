Jason Blum dit que ses enfants ont contracté le COVID

Vendredi, le producteur de films prolifique Jason Blum, fondateur de Blumhouse Productions, a informé les abonnés des réseaux sociaux de mauvaises nouvelles familiales – ses deux enfants ont contracté le COVID-19. Mais, dit Blum, lui et sa femme vont bien et la famille sera mise en quarantaine.

«Si vous m’envoyez un e-mail maintenant, c’est ce qui va rebondir. Ça va être un LONG Thanksgiving…. SEUL. Souhaitez-moi CHANCE !!! », a tweeté Blum vendredi. Son tweet comprenait une image avec le message de rebond en question, qui disait: «Mes deux enfants ont un COVID. Jusqu’à présent, Lauren et moi sommes d’accord. Mais les choses sont un peu compliquées en ce moment. Je vais répondre mais pas aussi rapidement que d’habitude. »

En espérant que Jason et sa famille finissent par sortir de cet accord et que ses enfants se rétablissent complètement.

Lisez aussi: Les gens sont très amusés après que Don Jr ait attrapé COVID-19: « Essayer si dur d’être comme son père »

La nouvelle intervient au milieu d’un mauvais tournant pour le comté de Los Angeles, qui a signalé jeudi un record de 5031 nouveaux cas de COVID-19, le plus grand nombre de cas quotidiens jamais signalés dans le comté. Et au cours des deux dernières semaines, les hospitalisations en Californie ont augmenté de près de 64%.

Je réponds à cette évolution troublante, les responsables du comté ont émis jeudi une nouvelle ordonnance de séjour à la maison, qui entre en vigueur samedi, qui interdit le travail non essentiel et les rassemblements entre 22 heures et 5 heures du matin. L’ordonnance devrait rester en vigueur pendant un mois et intervient en réponse à une augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l’échelle nationale.

Le comté de LA a également mis en place un couvre-feu pour les restaurants, les bars et les commerces de détail non essentiels entre 22 h 00 et 6 h 00, qui est entré en vigueur vendredi. Les plats à emporter et les livraisons seront toujours autorisés.