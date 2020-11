ISL 2020: ATK Mohun Bagan commence avec une victoire 1-0 sur les Kerala Blasters – Football

Il fallait juste que ce soit lui, non? Après avoir fait sienne la première saison de la Super League indienne (ISL) en étant le meilleur buteur (15 buts) pour les champions ATK de l’année dernière, Roy Krishna a obtenu ISL-7 et ATK Mohun Bagan avec le vainqueur décisif contre le Kerala Blasters FC à un stade GMC fermé à Bambolim, Goa, vendredi.

Dans un début inhabituel de cette saison ISL inhabituelle, frappée par une pandémie, qui a vu de multiples chances étouffées, une substitution pour blessure dans les 15 premières minutes et une pause verre dans l’une ou l’autre moitié, l’attaquant fidjien a fait la différence dans une victoire 1-0 pour le nouveau. Combinaison ATK Mohun Bagan.

Krishna a brisé l’impasse sept minutes après une heure de football au cours de laquelle aucune des deux équipes n’a vraiment réussi à prendre le contrôle. Dans l’espace à gauche, le remplaçant Manvir Singh a ramassé le ballon vers la surface pour Javi Hernandez et l’interception a été gâchée par les défenseurs des Kerala Blasters avec Vicente Gomez Umpierrez et Sergio Cidoncha s’affrontant. Le ballon lâche a été sauté par un Krishna anonyme, qui a couru en quelques pas et a tiré avec du pied gauche, le tir s’écartant du gardien de but du Kerala Albino Gomes.

Cela a égayé la soirée à la fois pour ATK Mohun Bagan et Krishna, qui ont vu les chances de dominer le match aller au-dessus de la première mi-temps. Krishna a eu un couple, le premier quand il n’a pas réussi à se connecter à l’intérieur de la surface après un coup de pied de coin à la quatrième minute et une autre demi-heure plus tard, son tir passant juste à l’extérieur de la surface.

Alors que ATK Mohun Bagan semblait faire plus de percées en première mi-temps, les Kerala Blasters ont posé leurs propres questions à la défense de l’opposition au début de la seconde avant que la frappe de Krishna ne leur fasse payer pour une mauvaise finition.

«Nous avons obtenu trois points et c’est important. Cela n’a pas été une pré-saison habituelle, alors merci à l’équipe. Le Kerala n’a pas pu tenter sa chance et nous l’avons fait », a déclaré Antonio Lopez Habas, entraîneur de l’ATK Mohun Bagan.

