Irrfan Khan hospitalisé en raison d’une infection du côlon et gardé sous observation

La santé d’Irrfan Khan s’est détériorée, ce qui lui a valu des soins médicaux immédiats.

L’acteur Irrfan Khan est de nouveau hospitalisé. À l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai, l’acteur a été confessé au milieu de l’isolement.

La santé de la célébrité s’est détériorée en raison de ses soins médicaux. La célébrité a été admise aux soins intensifs de l’hôpital. Deux fils et son épouse Sutapa Sikdar sont avec lui.

Une annonce officielle sur sa santé a déclaré: «Oui, il est vrai que le kr Irffan est connu des soins intensifs à Kokilaben à Mumbai en raison d’une maladie du côlon. Nous tenons tout le monde au courant. Il est sous l’observation d’un médecin. Sa force et son courage l’ont aidé à se battre et à se battre jusqu’à présent et nous sommes sûrs qu’avec sa formidable volonté et les prières de ses sympathisants, il se rétablira sous peu. »

L’acteur était malade depuis qu’il a reçu un diagnostic de tumeur il y a quelque temps et continue d’être soigné pour la même chose.

Irrfan pleure la perte de sa mère. La mère de la célébrité Saeeda Begum a respiré son dernier souffle à Jaipur samedi où elle a pu rester. Mais en raison du verrouillage, l’acteur a rendu son dernier respect par vidéoconférence et n’a pas pu assister physiquement aux derniers rites de sa mère.

Le dernier film de l’acteur est la comédie de Homi Adajania, le film de Bollywood, Angrezi Medium avant la fermeture absolue des salles de théâtre par COVID-19. Avant la fermeture des salles, angrezi Medium a couru dans les théâtres pendant une journée. Le film est sorti dans la zone OTT.

Angrezi Medium a marqué le retour d’Irrfan. Cependant, l’acteur n’a pas pu promouvoir le film en raison de sa santé fragile, et avait établi une note vocale parlant des « invités indésirables » dans son corps qui l’empêche de socialiser avec ses fans et ses téléspectateurs.

