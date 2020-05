Ils viennent juste de commencer le script pour Indiana Jones 5

Dire que la route pour Indiana Jones 5 a été rude pourrait être un euphémisme. Lorsque Disney a annoncé qu’ils achetaient Lucasfilm en 2012, ils ne prenaient pas seulement le contrôle de la marque Star Wars mais aussi de la marque Indiana Jones. Quand Harrison Ford signé pour faire plus de films Star Wars, il a également signé pour faire un autre Indiana Jones. C’était à peu près la dernière fois que tout allait bien pour ce film. Depuis lors, il a été retardé encore et encore au point où il devient presque une blague. Le film est actuellement prévu pour une date de sortie en 2022 et devait commencer sa production cet été, mais il y a de fortes chances que cela ne se produise pas avec la pandémie de COVID-19 en cours.

Un collisionneur a eu la chance de parler au producteur Frank Marshall et dit du script pour Indiana Jones 5: « Ça vient de commencer ». Le film vient de prendre un nouveau réalisateur avec James Mangold et il n’est pas rare que les réalisateurs donnent leur propre spin aux scripts. Les fans sont probablement un peu nerveux Steven Spielberg n’est pas derrière la caméra et Marshall est là pour leur assurer que Mangold n’a que de l’amour pour la franchise.

« Son amour de la franchise. C’est un merveilleux cinéaste. Je pense qu’il a aussi une relation avec Harrison. C’était toutes les bonnes pièces qui se réunissaient, au bon moment. »

Bien que Spielberg ne dirige pas, cela ne signifie pas qu’il ne sera pas impliqué alors que Marshall a réaffirmé que « Steven reste en tant que producteur, nous avons donc le meilleur de tout », ce que nous avons appris lorsque Spielberg a démissionné pour la première fois. Alors que les morceaux de Indiana Jones 5 commencent à se rassembler, enfin, nous ne devrions pas nous attendre à ce que quelque chose décolle à cause de COVID-19. Toutes les personnes impliquées dans la production souhaitent un environnement sûr pour toutes les personnes impliquées. Ce ne sera pas non plus une production courte et s’ils n’ont pas de script ou de date de début de production? Eh bien, cette date de sortie en 2022 ne semble pas si probable.

