«  Il n’y en a tout simplement pas assez pour tout le monde  »

Le Collège royal des sciences infirmières a averti qu’il était trop tard pour trouver les infirmières nécessaires pour répondre aux exigences d’un hiver «extrêmement difficile» à venir, avec des pénuries généralisées pouvant mettre en danger la sécurité des patients et entraîner l’épuisement du personnel. Le syndicat appelle le gouvernement à «être honnête» sur les risques qu’un manque de personnel pourrait poser, soulignant que malgré le nombre d’infirmières inscrites auprès du Conseil des soins infirmiers et obstétricaux (NMC) par rapport à l’année dernière, environ 40 000 postes d’infirmières sont encore vacants. Le gouvernement affirme que plus de 13 000 infirmières ont été recrutées cette année et s’est engagé à recruter 50 000 infirmières de plus d’ici 2025. La newsletter i dernières nouvelles et analyses Cette semaine, le service de santé en Angleterre est passé à son niveau d’alerte le plus élevé, le niveau quatre , pour traiter les cas de Covid-19, tandis qu’un verrouillage national de quatre semaines vise à alléger la pression sur le NHS.Selon le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, cette décision était en réponse à une « situation grave à venir », car le le nombre de personnes gravement atteintes du COVID-19 traitées à l’hôpital est passé à plus de 11 000, contre 2 000 fin septembre. Épuisement du personnel Les infirmières sont rares (Photo: Andrew Milligan) Les 40000 postes vacants en Angleterre concernent tous les domaines des soins infirmiers, des domaines spécialisés tels que les soins intensifs et les services de cancérologie aux services communautaires vitaux fournissant des soins à domicile. Lorsque les absences pour maladie du Covid-19 sont également prises en compte, le syndicat affirme que les lacunes dans la main-d’œuvre font peser une énorme responsabilité sur le personnel infirmier qui reste au travail et une pression intolérable sur les cadres supérieurs des soins infirmiers. La MRC prévient qu’elle craint que le personnel ne «s’épuise» pendant l’hiver à moins que les plans de dotation locaux proposés par le NHS England donnent la priorité aux «soins les plus sûrs et de la plus haute qualité». Le syndicat exige les décisions du gouvernement et la planification de ce que le NHS peut fournir cet hiver. en fonction du nombre réel de personnel infirmier disponible et de ce que ce personnel peut maintenir en toute sécurité.Il insiste sur le fait que les travailleurs doivent être en mesure de faire part de leurs préoccupations concernant les niveaux de dotation et la sécurité des patients, et être assurés que ces inquiétudes seront correctement prises en compte. Le directeur de RCN England, a déclaré: «Le NHS est maintenant à son plus haut niveau de préparation alors qu’il fait face à la perspective d’un hiver extrêmement difficile.« Nous savons déjà que les infirmières de première ligne, dans les hôpitaux, les communautés et les maisons de soins, sont soumises à d’énormes pressions, et de façon anecdotique, nous entendons dire que dans certains hôpitaux, ils sont de plus en plus dispersés sur le terrain, car le personnel devient malade ou doit s’isoler en même temps que la demande de services continue d’augmenter Une infirmière porte une visière de protection tout en administrant des vaccins au centre médical de St Johns lors du verrouillage du coronavirus le 16 avril 2020 à Altrincham, en Angleterre (Photo: Christopher Furlong / Getty Images) «Le gouvernement dit que les infirmières ont reçu une formation supplémentaire pour fournir plus de personnel de soins intensifs pour traiter les patients atteints de Covid-19, mais il n’y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. «Il y a environ 40 000 postes de soins infirmiers enregistrés dans le NHS rien qu’en Angleterre.« Il est essentiel que l’apprentissage soit appliqué à la planification de cet hiver ». Réel et sérieux Jeudi, Sir Simon est apparu aux côtés de Boris Johnson pour une conférence de presse au cours de laquelle il a assuré aux sceptiques que la deuxième vague de la pandémie« est réelle et sérieuse ». a déclaré: «Le service de santé a travaillé incroyablement dur pour se préparer et pour rattraper les soins qui ont été interrompus pendant la première vague.» Sir Simon a déclaré qu’environ 30 000 membres du personnel soignaient Le service était soit en panne avec un coronavirus, soit devant s’auto-isoler, et «cela a un impact». Alors que certains membres du personnel avaient été formés et redéployés pour aider à renforcer les soins aux patients Covid en soins intensifs, la MRC a déclaré que cela ne suffirait peut-être pas à faire face avec une flambée de la demande, et le personnel ne doit pas être «trop dispersé».

Pandora Charm Cœur Mum In A Million (Il n'y a pas deux mamans comme toi) Cadeau idéal pour une femme unique en son genre, ce charm en forme de cœur, conçu pour être porté sur les bracelets et les bracelets joncs Pandora Moments, est orné de cœurs en relief, d'un oxyde de zirconium cubiques rouge en forme de cœur et de la gravure « Mum in a million » (Il n'y a pas deux mamans comme

Tapis de jeu et d’activité mobile Freeas pour chien ou chat, Lit rembourré pour animal domestique avec jouets suspendus : clochettes, balles et souris Taille : 58 cm x 58 cm x 34 cm. Velours de grande qualité, ce matériau doux est confortable pour votre chat et lui procure beaucoup d’amusement. Tapis de jeu pour chat avec matelas rembourré confortable où il pourra se prélasser. Le tapis de jeu avec ses activités sur les arches ne prendra pas beaucoup de place dans votre intérieur. S'il n'est pas utilisé, le tapis de jeu peut être plié à plat pour un rangement pratique n'importe où vous le souhaitez. Un cadeau parfait pour tout maître d’animal de compagnie et son chat. Contenu de l'emballage : 1 pièce x tapis de jeu pour chat.

NEFF Lave vaisselle tout integrable 60 cm NEFF S723Q60X3E N50 XXL Porte à glissières Capacité 13 couverts - Porte à glissières - Témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol - 6 programmes dont Chef 70° - Protection Brillance verre - Paniers Flex 3 - Panier supérieur réglable en hauteur - Le lave-vaisselle intégrable 60 cm S723Q60X3E de NEFF est extrêmement silencieux avec ses 44 dB. Il

PID Courtney Barnett - parfois je Sit & Think & parfois j’ai tout simplement s’asseoir importation USA (Special Edition) [CD] Courtney Barnett - parfois je s’asseoir & pense & parfois je suis assis juste (Sp (nouveau CD) Label : Marathon artistes Format : CD Date de sortie : 6 novembre 2015 n de disques : 2 EAN : 5060186929897 Album titres 1. Liftier 2. Piéton à 3 exemplaires. Une Illustration de la solitude (nuits blanche à New

Maisons du Monde Rideau à passants en coton bicolore à motifs à l'unité 110x250 Parce qu'il n'y a pas que les rayons du soleil pour illuminer la chambre de votre enfant, égayez ses doux matin avec le rideau à passants en coton bicolore 110x250 MINI JUNGLE . Avec ses pompons et motifs animaux en relief, un univers ludique et propice à l'imagination frappe à la porte de sa chambre. Pour

Maisons du Monde Coussin en coton vert imprimé à pompons 40x40 Un imprimé magique tout en délicatesse, des paillettes scintillantes et 4 pompons aux extrémités : il n'en fallait pas moins pour que le coussin en coton vert imprimé ROUSTINA attire votre attention. Destiné à éblouir les yeux de votre enfant, ce coussin met en scène une créature fantastique que tout le monde