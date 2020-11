Iain Duncan Smith accuse le Premier ministre de «  céder à des conseillers scientifiques  » alors que les rebelles conservateurs bouillonnent à propos du verrouillage

L’ancien ministre du Cabinet Iain Duncan Smith a accusé le Premier ministre Boris Johnson de «céder à des conseillers scientifiques» après l’annonce d’un deuxième verrouillage national en Angleterre. Dans la foulée de l’annonce de samedi soir, l’ancien dirigeant conservateur faisait partie des sceptiques du lock-out du parti, exprimant publiquement son mécontentement. au peuple britannique. Alors que l’économie se redressait, donnant même lieu à l’optimisme, nous devons maintenant nous faire passer pour le grand vieux duc d’York – cédant aux conseillers scientifiques et ramenant l’Angleterre dans un autre verrouillage national. La façon dont le Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les situations d’urgence (Sage) a fait pression sur le gouvernement pour qu’il prenne cette décision est sans précédent. «Normalement, les conseillers conseillent et les ministres décident. Pourtant, ce système est tombé en panne, Sage estimant que ses conseils ressemblaient davantage à des commandements écrits sur la pierre et ses membres faisant la leçon au gouvernement par voie aérienne en cas de désaccord. En savoir plus Qui font campagne contre les règles de verrouillage? Des libertaires conservateurs aux juges de la Cour suprême, la marée montante de protestations Son attaque contre les conseillers scientifiques du gouvernement intervient après que le Royaume-Uni a dépassé le million de cas confirmés de Covid-19 et que le virus continue de se propager à travers le pays. Depuis des semaines, les membres de Sage préconisent des mesures plus strictes alors que les taux d’infection continuent d’augmenter. Les données du Bureau des statistiques nationales suggèrent que les cas ont «continué à augmenter fortement» avec une moyenne de 51 900 nouveaux cas par jour. Pendant ce temps, les scientifiques ont averti que les décès pourraient atteindre 500 par jour en quelques semaines, le bilan dépassant déjà 300 deux fois au cours des sept derniers jours. Iain Duncan Smith répond après que le Premier ministre Boris Johnson a fait une déclaration à la Chambre des communes à Londres, établissant un nouveau système de contrôle à trois niveaux pour le coronavirus en Angleterre. Photo PA. Date de la photo: lundi 12 octobre 2020 (Photo: Parlement britannique / Jessica Taylor / PA) Dans sa chronique, le député conservateur a suggéré que le verrouillage nouvellement annoncé est un «briseur d’affaires» qui met en péril la santé et le bien-être des gens, et le croit est peu susceptible de se limiter à quatre semaines. Il a écrit: «Beaucoup d’autres mourront désormais d’autres maladies en raison de l’absence de traitement. Le verrouillage imminent nuira le plus aux perspectives des plus pauvres. «Mon appel à Boris Johnson est simple: nous ne pouvons pas continuer à encourager les entreprises à rouvrir uniquement pour les forcer à fermer à nouveau. Les conséquences d’une telle mesure sur la santé de l’économie sont désastreuses, et nous avons besoin d’une économie forte pour créer les ressources nécessaires pour lutter contre Covid-19. «Maintenant, nous courons vraiment le risque que le remède recommandé finisse par tuer le patient anglais. ». Il a cité les commentaires du Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’OMS pour Covid-19, qui a mis en garde les dirigeants mondiaux de ne pas utiliser le verrouillage comme« le principal moyen de contrôler le virus ». La citation du Dr Nabarro est souvent citée par les sceptiques du lockdown, mais les fact-checkers ont noté qu’elle est souvent sortie de son contexte. Dans la citation complète, le Dr Nabarro précise que les verrouillages sont un outil acceptable «pour vous faire gagner du temps pour vous réorganiser, vous regrouper, rééquilibrer vos ressources, protéger vos agents de santé» mais ont des conséquences négatives attachées. «Toutes les solutions sont mauvaises». conférence, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que «l’idée qu’il y a un moment parfait» pour un verrouillage était un «malentendu complet». Il a ajouté: «Il n’y a fondamentalement pas de moment parfait et il n’y a pas de bonnes solutions, les solutions sont mauvaises, et ce que nous essayons de faire, c’est avoir le moins – le moins mauvais – ensemble de solutions à un moment où vous atteignez réellement le genre d’équilibre qui doit être trouvé entre toutes ces choses que les ministres doivent faire décisions sur. » En savoir plus La ministre conservatrice de la Santé, Nadine Dorries, affirme que seule une « boule de cristal » aurait pu prédire un deuxième verrouillage Malgré une certaine opposition sur les bancs des conservateurs, les mesures de verrouillage seront probablement approuvées lorsqu’elles seront soumises au Parlement avec le soutien des députés travaillistes. Selon les règles, à partir du jeudi, les pubs, les bars, les restaurants et les commerces non essentiels fermeront pendant quatre semaines dans toute l’Angleterre, les paiements de congé à 80% étant prolongés pour la durée des nouvelles mesures. des espaces à l’extérieur avec leur ménage ou une autre personne, mais pas à l’intérieur ou dans des jardins privés, et pourront se rendre au travail s’ils ne peuvent pas travailler de chez eux.

