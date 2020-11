Hugh Grant a attrapé le coronavirus, fait baiser des poupées, reniflé des ordures

«Je marchais dans une rue un jour, et je me suis dit:« Je ne sens rien du tout »», se souvient-il. «Et vous commencez à paniquer parce que les gens commençaient tout juste à en parler comme un symptôme. Et je commence à renifler des fleurs, rien. Et puis vous êtes de plus en plus désespéré. J’ai commencé à renifler les poubelles et ensuite vous voulez renifler les aisselles des étrangers parce que vous ne sentez rien. Je suis finalement rentré chez moi et j’ai vaporisé le Chanel n ° 5 de ma femme directement sur mon visage.

Comme la plupart d’entre nous, Grant a essayé de trouver des moyens créatifs de passer le temps en lock-out – en construisant un monde érotique fantastique avec les poupées de ses enfants.

« Eh bien, l’un d’eux était Barbie et l’un d’eux était Elsa, je pense, de Frozen, » expliqua-t-il. «Et ils ont développé une liaison. J’ai pris des photos d’eux en train de s’embrasser et je les ai envoyés à des amis. C’est ce qui se passe dans un très long verrouillage. »

Colbert a plaisanté en disant que l’acteur de 60 ans décrivant le porno Barbie pour eux conduirait à «un énorme [ratings] bosse. »

Vous pouvez regarder l’interview de Grant ci-dessous…

