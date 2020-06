Hong Kong Disneyland : réouverture des portes le 18 juin prochain

La réouverture des portes de Disneyland Hong Kong ce 18 juin était confirmée par Disney. Il se trouve être le deuxième parc Disney à relancer ses activités depuis la fermeture à cause du Covid-19.

Disneyland Hong Kong autorisera de nouveau l’accès de ses parcs au public à compter du 18 juin. À cause du coronavirus, l’accès dans les parcs à thème du monde entier a été interdit. Pour les États-Unis, Disney World et Disneyland ont vu leurs portes se fermer depuis mars dernier. Même si la pandémie de Covid-19 est loin d’être finie, les processus de réouverture commencent à se mettre en place. D’autres entreprises annoncent seulement une éventuelle date d’ouverture. Pour le cas de Disney World, la réouverture complète devrait se faire le 11 juillet.

Les réouvertures se font petit à petit

En attendant l’autorisation du gouvernement, Disneyland Resort prévoit de rouvrir le 17 juillet. Certains jugent cette décision trop hâtive, compte tenu de la nouvelle hausse des cas de coronavirus en Californie. Une pétition a même été organisée par des fans de Disney sur Change.org dans le but de reporter la réouverture de Disneyland. Avec l’énorme perte que l’entreprise a connue à cause de la pandémie, il est tout à fait compréhensible que Disney veuille accélérer les choses. Toutefois, la grande majorité de ses fans estiment qu’il faut un peu plus de temps avant d’ouvrir à nouveau Disneyland.

Certains parcs Disney sont déjà opérationnels depuis quelque temps. C’est notamment le cas pour Disneyland Shanghai, dont l’ouverture des portes a été effectuée le mois dernier. Actuellement, Disney fait connaître qu’un autre parc autorisera de nouveau l’accès au public ce 18 juin. Il s’agit de Disneyland Hong Kong. La directrice générale Stephanie Young a émis un communiqué dans lequel elle déclare l’importance du rôle occupé par la communauté de Hong Kong. Elle a continué en voulant rassurer les visiteurs qu’une fréquentation limitée sera mise en place pour permettre une distanciation sociale. Des mesures ont également été mises en vigueur pour respecter la distanciation sociale dans les files d’attente, les véhicules d’attraction, les restaurants ainsi que dans les autres installations du parc. Les mêmes mesures de sécurité prises pour le parc de Shanghai Disneyland seront mises en place pour Hong Kong Disneyland.