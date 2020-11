Hertha BSC – Borussia Dortmund 2: 5: pack de quatre Haaland! BVB de retour à la deuxième place grâce à l’émission norvégienne

Lors de la 8e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a profité des erreurs commises par les rivaux de Leipzig et de Munich et après une pause après la pause, le Hertha BSC a fait face à 5: 2 (0: 1), emmené par un Erling Haaland complètement déchaîné. Le Norvégien a marqué son premier pack de quatre en Bundesliga avant de faire place au plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga – Youssoufa Moukoko.

BVB, dans lequel l’entraîneur Favre a étonnamment pris Reyna, Bellingham et aussi le Sancho mal en forme de la formation de départ, a commencé avec un pressage très élevé: Haaland, Reus et Brandt, qui ont tourné dans la formation de départ, ont attaqué Alderete et Boyata de manière agressive du côté Hertha, donc Guendouzi a dû tomber dans les quatre derniers avec la capitale encore et encore pour stimuler le jeu.

Dortmund, bien que tentant de contrôler le jeu, a commis des erreurs terrifiantes dans la structure au début. Parfois, c’était un ballon impur de Witsel qui a amené Lukebakio dans une situation finale prometteuse, parfois c’était une perte du ballon par Meunier seul à seize ans, que Cunha et Piatek n’ont pas systématiquement joué.

Même après la phase initiale, des erreurs ont continué à se faufiler dans le match de Dortmund, mais la classe individuelle de l’équipe BVB a maintenant clignoté plus souvent. Par exemple, Haaland a traité un gabarit Reus sur le bord du seize avec le premier contact avec une houe, mais a été bloqué au dernier moment.

Hertha s’est formé plus profondément dans le 4-4-2 après 15 minutes et attendait en fait une contre-attaque contre Cunha, Lukebakio et Piatek, mais est ensuite devenu de plus en plus déterminant pour le jeu. Cependant, il n’y avait pas de grandes chances de marquer des deux côtés – également parce que BVB a difficilement réussi à jouer malgré une direction offensive en 3-4-3 ou 3-5-2 contre le ballon.

Presque aucune profondeur, peu de vitesse, beaucoup de petits et petits: l’ancienne lyre BVB contre des adversaires défensifs soudés. Et puis ce qui devait arriver: un tee Schwolow a atterri via Lukebakio à Cunha, qui n’a pas donné une avance imméritée au Berlin avec un tir dimanche (37e).

Après cela, BVB s’est réveillé de plus en plus, est devenu plus déterminé grâce à Dahoud au centre et a soudainement remporté la majorité des duels. Incroyablement, Haaland n’a pas pu utiliser un mouvement fantastique sur Brandt et Guerreiro pour égaliser (45e).

BVB transforme le jeu en deux minutes grâce à Haaland

Peu de temps après la pause, le BVB Express a vraiment roulé: Poussé par le fort Can, qui a non seulement initié l’égalisation de Haaland sur la ligne médiane en coopération avec Reus et Meunier, mais l’a préparé lui-même (47e), BVB a fait tourner le jeu en deux minutes. .

Après l’égalisation, Hertha était sous le choc et brièvement un peu plus haut dans les quatre derniers – trop haut: le Brandt jusqu’alors pâle a commencé un solo de 50 mètres, a joué un ballon de classe mondiale sur Haaland, qui est un chemin fort entre Alderete et Boyata offert et exécuté à 2: 1.

Meunier et Guerreiro se sont positionnés plus haut en début de seconde période, ce qui signifie que BVB avait plus d’espace au centre, ce qui était particulièrement bénéfique pour le jeu de Brandt. Alors que BVB continuait d’augmenter le nombre de coups, Hertha n’a pas eu l’erreur diable dans la bouteille: Haaland a sprinté une passe arrière défectueuse de Plattenhardt à Alderete dans un duel en cours avec le défenseur central de Hertha et l’a fait 3-1. La décision.

BVB a alors littéralement joué Hertha sur le mur. Guerreiro et Haaland pour le quatrième tir du BVB à la victoire 5-2 qui était également bien méritée au final. L’intérim 2: 4 a de nouveau été réalisé par Cunha après un penalty discutable. C’est devenu historique à la 85e minute.

Youssoufa Moukoko a remplacé le quadruple Haaland et est maintenant le plus jeune joueur de Bundesliga de tous les temps à 16 ans et un jour. Sa preuve de travail: six balles, trois plaqués, un gagné, deux passes, un taux de réussite de 100%.

Hertha BSC – BVB: Les alignements

Hertha BSC: Schwolow – Pekarik (85e Mittelstädt), Boyata, Alderete, Plattenhardt (85e Zeefuik) – Stark, Guendouzi – Darida (76e lion), Cunha – Lukebakio (75e Leckie), Piatek (76e Ngankam). – Entraîneur: Labbadia

Schwolow – Pekarik (85e Mittelstädt), Boyata, Alderete, Plattenhardt (85e Zeefuik) – Stark, Guendouzi – Darida (76e lion), Cunha – Lukebakio (75e Leckie), Piatek (76e Ngankam). – Entraîneur: Labbadia Borussia Dortmund: Bürki – Can (76. Piszczek), Hummels, Akanji – Dahoud (62. Bellingham), Witsel – Meunier, Guerreiro (85. Schulz) – Brandt, Reus (77. Reyna) – Haaland (85. Moukoko). – Entraîneur: Favre

Les données du match Hertha BSC contre Borussia Dortmund

Déchiré: 1: 0 Cunha (33.), 1: 1 Haaland (47.), 1: 2 Haaland (49.), 1: 3 Haaland (62.), 1: 4 Guerreiro (70.), 2: 4 Cunha ( FE, 79.), 2: 5 Haaland (79.)

La star du jeu: Erling Haaland (BVB)

L’homme, le phénomène. Jusqu’à la pause, la référence du travail imaginaire de Haaland se lisait « toujours en train d’essayer, mais malheureux à la fin ». Mais vint ensuite cette incroyable seconde mi-temps et avec elle un pack de trois Haaland en 15 minutes. Le 1: 1 était davantage la responsabilité d’Emre Can, qui est également extrêmement fort, à 2: 1 le chemin de Haaland entre Alderete et Boyata était excellent et comment le joueur de 20 ans a perdu cinq mètres dans le duel sprint à 3: 1 Alderete , puis c’était vraiment du grand cinéma. Et quand Cunha a décidé de terminer le match avec son 2: 4, le Norvégien a seulement souri et secoué la tête et a frappé son quatrième but autour des oreilles des capitales. La démence!

Le flop du jeu: Krzysztof Piatek (Hertha BSC)

Souvent suspendu en l’air jusqu’à ce qu’il soit remplacé. J’ai eu une ou deux bonnes actions en tant que joueur de gang, faisant des allusions à Cunha ou Lukebakio. Mais c’était tout en termes de performance de l’attaquant international polonais, qui n’a pas obtenu un seul diplôme. Une apparition très malheureuse de la jeune femme de 25 ans.

L’arbitre: Bastian Dankert

Il a beaucoup couru, parfois un peu trop, comme lors de l’embarquement de Cunha contre Guerreiro peu avant la pause, qu’il n’a pas puni et a donc presque favorisé une contre-attaque dangereuse de Hertha. Cependant, il a maîtrisé la première décision vraiment délicate avec brio: dans un duel en cours entre Haaland et Alderete à Berlin seize, au cours duquel l’attaquant du BVB est tombé, il a laissé le coup de sifflet et n’a pas donné de pénalité à Dortmund. La bonne décision. La pénalité pour Hertha BSC avant le 2: 4 après qu’Akanji soit monté à bord contre Cunha était plus que flatteuse et avait tendance à être une mauvaise décision.