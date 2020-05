Henry Cavill est apparemment dans des pourparlers pour reprendre le rôle de Superman

Depuis Henry Cavill a pris le rôle de Superman dans Homme d’acier, on dirait presque que Warner Bros. et DC ne savaient pas vraiment quoi faire de lui. Cavill ressemble certainement au rôle de Man of Steel, mais les films ne lui ont pas encore donné un rôle dans lequel il peut se mordre les dents. Après trois apparitions, on n’a toujours pas l’impression que nous en savons beaucoup sur Clark Kent de Cavill ou qu’il a eu la chance de s’approprier le rôle. Au moins pas encore. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Warner Bros faisait une suite à Homme d’acier pendant des années, et selon Deadline, cela continue d’être le cas. Cependant, ce n’est pas parce qu’ils ne développent pas un autre film basé sur Superman que nous avons vu le dernier de Cavill dans le rôle. Les sources de Deadline n’avaient aucune précision sur l’endroit où Cavill pourrait revenir; cela ressemble à un camée ou à des rôles secondaires.

L’univers des films de DC s’est en quelque sorte renversé en 2020. La pandémie de COVID-19 a repoussé la date de sortie de Wonder Woman 1984, et il n’y a toujours aucune garantie que ce sera la nouvelle date de sortie d’août. La semaine dernière, le réalisateur Zack Snyder a annoncé qu’il apporterait Ligue de justice de Zack Snyder à HBO Max dans le courant de 2021. La nouvelle version du film de 2017 pourrait coûter plus de 30 millions de dollars à produire avec tout le travail en coulisse qui doit être fait, et des sources disent qu’il pourrait s’agir d’un mini en quatre parties -séries. Les fans se sont demandé si cette version de Ligue de justice est un succès, cela signifie-t-il que la version de l’univers DC, beaucoup plus axée sur des histoires interconnectées comme l’univers cinématographique Marvel au lieu d’une collection lâche d’histoires racontées individuellement qui semblaient être la direction dans laquelle elles se dirigeaient, reviendrait. Nous sommes en territoire inconnu, nous devrons donc voir.

Quant à Cavill, il vient de connaître une première saison Le sorceleur chez Netflix. Ils tournaient déjà la deuxième saison lorsque la pandémie de COVID-19 les a forcés à arrêter la production. Les engagements de Cavill envers Le sorceleur pourrait avoir une raison pour laquelle il ne se connecte que dans un caméo ou un rôle de soutien en tant que Superman.

