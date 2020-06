Hanifa lance la collection de mode Pink Label Congo à l’aide de modèles 3D

Les modèles invisibles portaient des vêtements rendus en 3D dans un spectacle virtuel organisé par la marque congolaise Hanifa sur Instagram Live pour présenter sa dernière collection de mode.Le défilé numérique a été retransmis en direct le 22 mai via une vidéo IGTV, alors que la fondatrice de Hanifa, Anifa Mvuemba, a présenté les looks d’elle. prêt-à-porter Pink Label Congo ligne de vêtements sous forme de rendus 3D drapés sur des modèles « fantômes ». Alors que beaucoup penseraient que le podium virtuel est le résultat des conditions de quarantaine actuelles de Covid-19, Mvuemba a déclaré à Dezeen qu’elle utilisait des figures virtuelles dans son travail pendant un certain temps en tant que maquettes au cours du processus d’échantillonnage de la marque. « Je voulais en incorporer davantage dans notre stratégie marketing », a-t-elle expliqué. « Lorsque les commandes à domicile de Covid-19 se sont soudainement produites, j’étais déjà travailler sur ces créations et l’a vu comme une opportunité d’innover et d’inspirer malgré les restrictions. « » Les conceptions 3D m’ont gardé sain d’esprit et intrigué à cette époque « , a ajouté le designer. Bien que Mvuemba e processus de création exact, elle a comparé le système de travail avec un modèle 3D comme un travail avec un modèle humain. « Je suis toujours intentionnelle sur les formes et les courbes du modèle », a-t-elle déclaré à Dezeen. « Comme nos vêtements, nos modèles 3D sont inspirés de vraies femmes parce que nous concevons pour de vraies femmes. » Malgré l’utilisation de modèles 3D pré-Covid, Mvuemba a déclaré à Teen Vogue dans une interview qu’elle avait d’abord peur de poursuivre son défilé de mode virtuel en « La nouvelle est sortie de la gravité des choses et j’ai commencé à me sentir un peu anxieuse à propos de tout ce qui se passe », a-t-elle déclaré au magazine. « J’ai commencé à penser que ce serait insensible de créer et de partager une nouvelle collecte en ligne alors que les gens étaient confrontés à des réalités très difficiles. » Gucci abandonne le « rituel usé » des défilés de mode saisonniers Malgré ses réserves, Mvuemba a décidé d’aller de l’avant avec le spectacle virtuel – auquel plus de 10 000 téléspectateurs se sont connectés – afin de rendre son travail plus accessible en donnant à chacun « une première ligne » « Nous savons que certaines personnes ne connaîtront peut-être jamais une semaine de la mode ou une vitrine de Hanifa, nous voulions donc nous présenter à notre public où elles se présentent quotidiennement », a-t-elle déclaré à Teen Vogue. « C’est à ce moment qu’Instagram est devenu le choix évident. » Peu après le spectacle, des clips des vêtements virtuels ont été partagés sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux et sont devenus viraux, salués comme « révolutionnaires ». L’inspiration pour la collection capsule de Mvuemba est venue de sa ville natale de République démocratique du Congo (RDC), et plus particulièrement des «femmes majestueuses» qui y vivent. Elle a incorporé des éléments du pays dans les détails, les coutures et la couleur des vêtements. «Le rouge symbolise la douleur, le bleu représente la paix, et le jaune représente l’espoir, toutes les couleurs du drapeau du Congo « , a-t-elle déclaré. En particulier, la mini-robe côtelée sans dos Kinshasa – du nom de la capitale du pays – présente une palette de triton tirée du drapeau congolais et est conçue pour » refléter la force « . dans l’histoire de [the Congolese] les gens « . » La silhouette A Line incarne la libération de la douleur du passé et notre conception dos nu invite la paix et l’espoir de l’avenir « , lit la description du produit. » Les manches exagérées reposent sur le bout de vos doigts pour une couche supplémentaire de drame. « D’autres pièces importantes comprenaient une combinaison en jean à jambes larges, une jupe en satin stretch blanc conçue pour souligner » la force dans les hanches d’une femme « , et la robe en soie Mái au sol utilisée pour clôturer le spectacle, qui est imprimée avec une image du fleuve Congo. « J’espère que les femmes jaugeront le sens de chaque collection », a déclaré Mvuemba à Dezeen. « Hanifa ne se limite pas aux vêtements. Nous créons pour les femmes qui sont et aspirent à être illimitées. « Giorgio Armani tient un spectacle à huis clos en raison d’une épidémie de coronavirus italien » Lors de la création de chaque pièce, je me rappelais les histoires que ma mère m’a racontées sur les femmes qu’elle connaissait chez elle au Congo « , a-t-elle dit. » Des femmes qui ont subi de grandes pertes mais qui, chaque jour, ont rassemblé chaque once de force pour se montrer. « » J’espère que cette collection inspirera toutes les femmes à se tenir debout en leur pouvoir et, comme la République démocratique du Congo, à utiliser leur histoire, jolie ou douloureuse – pour repenser leur avenir. « Mvuemba utilise également son travail pour faire la lumière sur les disparités historiques en Afrique centrale et pour sensibiliser aux abus, à l’extorsion et au travail forcé de l’exploitation illégale de coltan dans la RDC – un minéral utilisé comme condensateur dans l’électronique comme les téléphones portables et les ordinateurs portables.Elle espère que son travail pourra « faire partie de la solution » .Cet objectif a vu Hanifa lancer son t-shirt Collette, en partenariat avec Responsible Sourcing Network, qui voir 20 pour 100% des recettes versées à des causes qui luttent contre l’exploitation illégale du coltan.Beaucoup de marques de mode ont été touchées par le coronavirus, incapables d’accueillir des expositions physiques dans lesquelles afficher leurs collections.La maison de couture italienne Giorgio Armani a organisé son défilé féminin automne / hiver 2020 à Milan sans public en raison de la pandémie, tandis que le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, a utilisé son temps en quarantaine pour réfléchir au fonctionnement de sa marque, affirmant que Gucci a réduit son nombre de spectacles annuels de cinq à deux dans le but de réduire les déchets.