Hamilton a amélioré la diversité pour le théâtre, mais en a-t-il fait assez?

Lenovo ThinkCentre M920 Tiny Processeur Intel® Core? i7-9700T 9e génération 2,0 GHz, jusqu?à 4,30 GHz avec Turbo Boost, 8 c?urs, 12 Mo de cache, Windows 10 Professionnel 64 bits, 256 Go SSD M.2 2280 - 10RS003VFR

Conçu pour gérer les tâches les plus exigeantes, le ThinkCentre M920 Tiny est un PC compact qui fait un maximum deffet. Soumis aux tests MIL-SPEC pour valider sa robustesse et sa fiabilité, il est équipé de puissants processeurs Intel® de 8e génération et de mémoire ultraréactive, et il propose des options de