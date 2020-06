George Miller envisage Anya Taylor-Joy pour Mad Max Spinoff Furiosa et plus de nouvelles sur les films

Le Ketchup de cette semaine vous présente sept titres du monde de l’actualité du développement cinématographique, couvrant les retombées ou les suites suivantes Aquaman, Avant le lever du soleil, et Mad Max: Fury Road.

TOP HISTOIRE DE CETTE SEMAINE

ANYA TAYLOR-JOY POURRAIT REMPLACER COMME FURIOSA DANS FURY ROAD PREQUEL

(Photo par Focus Features)

Chacun a sa propre façon de passer le temps pendant ses quarantaines liées à COVID-19, mais apparemment, George Miller utilise ce temps pour commencer à chercher la nouvelle star de sa préquelle au favori des fans de 2015 Mad Max: Fury Road (Certifié frais à 97%). Furiosa aurait dépeint ce que le personnage de Charlize Theron faisait des années avant de rencontrer Mad Max, donc Miller recherche une jeune actrice pour le rôle. À cette fin, Miller a «testé Skype» (au lieu de «testé par écran») un certain nombre d’actrices, et le seul nom qui a été dévoilé cette semaine était Anya Taylor-Joy, 23 ans, qui est d’abord venu l’attention de la plupart des gens en tant que star de La sorcière et Divisé, avant de jouer plus récemment dans Emma et le prochain film Marvel Les nouveaux mutants. George Miller espère commencer le tournage Furiosa dans le courant de 2021 après avoir terminé le tournage de son projet actuel, Trois mille ans de désir, avec Idris Elba et Tilda Swinton.

Autres titres phares

1. ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU A APPARENTÉMENT COMMENCÉ À FILMER UN PROJET SECRET

(Photo par Atsushi Nishijima / Fox Searchlight Pictures)

Cette année marque le cinquième anniversaire de la libération du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu The Revanant (Certified Fresh à 79%) en 2015, et nous savons maintenant que Iñárritu a récemment été repéré par diverses sources filmant à Mexico. Iñárritu et le directeur de la photographie Bradford Young (Arrivée, Selma, Solo: une histoire de Star Wars) ont été repérés dans des endroits comme le château de Chapultepec faisant ce qui semblait être des tests de caméra en utilisant des vêtements d’époque des années 90, des découpes en carton de politiciens Carlos Salinas de Gortari et José López Portillo, et des morceaux des décors de la très populaire comédie mexicaine El Chavo del Ocho . » Ces détails pourraient nous donner des idées sur le prochain film d’Iñárritu (quelque chose comme Alfonso Cuaron Roma, peut-être?), ou ils pourraient tous être des choix complètement aléatoires, potentiellement destinés à décourager les gens.

2. ETHAN HAWKE CONSEILLE AU QUATRIÈME FILM À RICHARD LINKLATER AVANT SÉRIES

(Photo de Despina Spyrou / Sony Pictures Classics)

Depuis son tout premier long métrage, les années 1990 Fainéant (qui a sans doute inspiré des aspects du genre «mumblecore»), le réalisateur Richard Linklater a montré une volonté inhabituelle d’expérimenter avec les normes de production pour quelqu’un qui a également eu un grand succès avec des films comme Ecole du rock. L’exemple le plus acclamé de cette Enfance, qui a été filmé sur une douzaine d’années (2001 à 2013) pour dépeindre la croissance d’un jeune garçon en un jeune homme. (Linklater est actuellement signé pour diriger une adaptation de Stephen Sondheim Nous roulons joyeusement, qui sera également filmé sur plusieurs années.) Le collaborateur fréquent de Linklater Ethan Hawke a révélé récemment qu’un quatrième film pourrait encore se produire dans la série qui a commencé avec Avant le lever du soleil (Certified Fresh à 100%) en 1995 et a poursuivi avec Avant le coucher du soleil (Certifié frais à 95%) en 2004 et Avant minuit (Certified Fresh à 98%) en 2013. Le quatrième film hypothétique (co-vedette avec Julie Delpy, bien sûr) pourrait prendre de nombreuses formes différentes, dont une serait filmée 20 ans après Avant minuit, Suggérant une sortie en 2033.

3. L’ACTION EN DIRECT DE DISNEY LA PETITE SIRÈNE PRÉSENTERA QUATRE NOUVELLES CHANSONS

(Photo de Walt Disney avec la permission d’Everett Collection)

L’une des plus grandes productions qui a récemment été fermée en raison de COVID-19 juste avant le début du tournage était Disney’s La petite Sirène, qui devait commencer à jouer à Londres la semaine dernière. Il faudra donc peut-être un certain temps avant de voir à quoi ressemblent des artistes comme Halle Bailey (Ariel), Melissa McCarthy (Ursula) ou Jonah Hauer-King (Prince Eric) dans leurs costumes respectifs (ou personnages CGI). Entre-temps, cependant, l’auteur-compositeur et compositeur Alan Menken a parlé à Rosie O’Donnell cette semaine et a révélé que lui et Lin-Manuel Miranda ont écrit quatre nouvelles chansons pour le remake en direct. Cela suggère que peut-être certaines des chansons du film original pourraient être laissées de côté ou raccourcies pour un temps d’exécution raisonnablement familial. Menken et Miranda travaillent également sur des chansons pour Désabusé, la suite en développement du succès de Disney en 2007 Enchanté (Certifié frais à 93%).

4. DÉTAILS SUR AQUAMAN SPINOFF HORREUR LA TRANCHÉE RÉVÉLÉ

(Photo par Warner Bros Pictures)

Fin 2018 et début 2019, comme Aquaman (Frais à 66%) a poursuivi son succès au box-office (gagnant finalement 1,148 milliard de dollars dans le monde), une série de nouvelles a éclaté à la fois Aquaman 2 (16/12/2022) et un film monstre dérivé appelé La tranchée. Le scénariste David Leslie Johnson-McGoldrick (qui travaille actuellement sur Aquman 2) a été interrogé sur La tranchée cette semaine, et sa réponse a été que « théoriquement, cela se passe entre 1 et 2. Mais certains morceaux de cela sont encore en cours d’élaboration. » La chose intéressante à ce sujet est que La tranchée devrait être publié après Aquaman 2, donc ce spin-off de film d’horreur pourrait finir par se sentir comme une préquelle à Aquaman 2 (ou quelque chose). Pour ce qui est de Aquaman 2 lui-même, Johnson-McGoldrick a suggéré que les fans devraient lire « à peu près n’importe quelle histoire de l’âge d’argent mettant en vedette Black Manta. » Watchmen star Yahya Abdul-Mateen II devrait revenir en tant que Black Manta dans Aquaman 2.

5. RYAN GOSLING DE RETOUR DANS L’ESPACE POUR JETER LA GRELE MARIE ET SAUVER LE MONDE

(Photo de Saeed Adyani / © Columbia Pictures avec la permission d’Everett Collection)

Après un passage particulièrement prolifique de 2010 à 2017, Ryan Gosling semble ralentir un peu sa carrière, car cela fait presque un an et demi depuis son dernier long métrage, 2018’s Premier homme (Certifed Fresh à 86%). Pour son prochain projet, Gosling pourrait retourner dans l’espace, car il est maintenant signé pour produire et jouer dans l’adaptation par MGM d’un prochain roman de science-fiction de l’auteur Andy Weir (Le Martien). Ryan Gosling jouera un astronaute solitaire (un peu comme Le Martien) « Sur un vaisseau spatial chargé de sauver la planète. » Random House publiera Je vous salue Marie au printemps 2021. Le roman d’Andy Weir Artemis est également développé en tant que projet, l’équipe dirigeante de Phil Lord et Chris Miller (Le film Lego).

6. TRAIN À BUSAN RETOMBÉES PÉNINSULE AURA LIEU QUATRE ANS PLUS TARD

(Photo de Well Go USA Entertainment)

Depuis les années 1990, il y a eu une nouvelle vague coréenne dans le cinéma qui s’est lentement appréciée plus largement aux États-Unis (Vieux garçon, Souvenirs de meurtre, Snowpiercer, La servante), qui a finalement conduit cette année à Parasite (Certified Fresh à 99%) remportant quatre Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho. Un autre film sud-coréen qui a bien fait aux États-Unis est le film zombie de 2016 Train pour Busan (Certified Fresh à 93%), que, incidemment, vous pouvez actuellement regarder sur Netflix. Le distributeur indépendant Well Go USA a acquis en janvier les droits américains sur un spin-off appelé Péninsule ou Train pour Busan présente: péninsule. Well Go USA n’a pas encore annoncé de date de sortie pour le film, mais a révélé que le décor se déroulait quatre ans après les événements de Train pour Busan, après que «l’autorité gouvernementale a été décimée après l’éclosion de zombies en Corée, et il ne reste plus que les caractéristiques géographiques de l’endroit – c’est pourquoi le film est appelé Péninsule. » Vous pouvez également voir quelques premières photos de Péninsule dans cette galerie à Bientôt disponible.

7. BIOPIC ARETHA FRANKLIN DE JENNIFER HUDSON LE RESPECT POUR OBTENIR DES POUSSES DE LA SAISON DES PRIX

(Photo de Derek Storm / Everett Collection)

Bien que le biopic Aretha Franklin Le respect, avec Jennifer Hudson, a été développé et produit relativement rapidement, quelques facteurs différents ont empêché le film de sa date de sortie originale cet été du 14 août 2020. La crise du COVID-19 est un facteur évident, et il faut comprendre que Le choix de National Geographic de choisir Cynthia Erivo comme Franklin dans la troisième saison à venir Génie (couvrant Franklin après Albert Einstein et Pablo Picasso) était peut-être aussi une raison pour un changement de date. En les mettant de côté, MGM dit que les quotidiens «époustouflants» du film ont finalement conduit le studio à repositionner Le respect en tant que version de la plate-forme de la saison des récompenses commençant le jour de Noël (25/12/2020), s’étendant un peu plus le 1/8/2021, puis s’étendant le 15 janvier 2021, qui est également le week-end de la journée de Martin Luther King Jr. Ce n’est probablement pas le dernier changement majeur de la liste de la saison des récompenses, et c’est aussi celui qui pourrait pousser d’autres films prévus pour décembre à 2021. Vous pouvez regarder la première bande-annonce de Jennifer Hudson en tant qu’Aretha Franklin ici.

8. NEON RÉVÈLE LE NICOLAS CAGE REVENGE THRILLER À PROPOS DE SON ENFANT PORC

(Photo de Patti Perret / © Alchemy avec la permission d’Everett Collection)

La crise COVID-19 est difficile toutes les personnes impliqués dans le cinéma pour changer leur vie et leurs stratégies, et cela inclut les plus petits distributeurs de films «indépendants», dont certains ne sautent pas nécessairement dans le train de la VOD. Commençons par Neon, qui a eu un énorme succès surprise aux Oscars avec Parasite cette année. Neon a remporté une «guerre d’enchères passionnée» pour acquérir un thriller de vengeance appelé Porc dans lequel Nicolas Cage incarne un chasseur de truffes dont le gros cochon est kidnappé, ce qui l’incite à se venger des coupables. (Fondamentalement, cela ressemble à John Wick dans les forêts de l’Oregon, mais à propos d’un porc au lieu d’un chien.) Neon a un accord de distribution avec Hulu, mais l’entreprise dit Porc sortira en salles. Neon a également obtenu les droits du thriller de science-fiction Possesseur avec Andrea Riseborough (Mandy), Sean Bean (Ned Stark de Le Trône de Fer) et Jennifer Jason Leigh (Les huit haineux). Dans des nouvelles connexes, Searchlight Pictures a remporté les droits d’Olivia Wilde Parfait, à propos de la gymnaste olympique Kerri Strug et STX ont remporté les droits du film d’horreur psychologique Une tête pleine de fantômes, avec Margaret Qualley (Il était une fois… à Hollywood).

9. MICHAEL GIACCHINO ET BRAD BIRD COLLABORENT SUR UNE MUSIQUE D’ACTION EN DIRECT

(Photo de Priscilla Grant, Desiree Navarro / Everett Collection)

Fréquent réalisateur de Pixar, Brad Bird (Les incroyables, Ratatouille) a également réalisé deux films en direct (Tomorrowland, Mission: Impossible – Protocole fantôme), et il développe actuellement ce qui pourrait être son troisième. Bien que nous ne connaissions pas encore de titre ou de prémisse, Bird a annoncé en janvier qu’il développait actuellement une comédie musicale de film, et cette semaine, le compositeur fréquent de Pixar Michael Giacchino (En haut, coco, À l’envers) a confirmé qu’il collaborait effectivement avec Bird à ce sujet. Giacchino n’a pas révélé de prémisse pour la comédie musicale en direct, disant seulement que «nous en sommes aux premiers stades de ce travail, en travaillant sur« Ok, qu’est-ce que ça va être? À quoi ça va ressembler. Imaginons au moins une idée sur laquelle nous pourrions commencer à rebondir et à voir ce que nous en pensons. »Voilà donc où nous en sommes. Il en est encore aux premiers stades. Mais l’idée est géniale, et, vous savez, c’est du pur Brad Bird. C’est vraiment amusant et émotionnel et excitant et idiot – toutes ces grandes choses que vous attendez de ses films. J’attends cela avec impatience. Je ne sais pas quand il sortira… mais oui, nous y travaillons. » Brad Bird a également déclaré que la comédie musicale (principalement) en direct comportera également « environ 20 minutes d’animation ».