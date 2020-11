Gary Lineker et Ian Wright réagissent sur Twitter à l’incident d’Arsenal aujourd’hui – .

Arsenal a tenu bon à Elland Road ce soir pour revendiquer un match nul 0-0 à Leeds United – mais Nicolas Pepe se retrouve en difficulté.

Les Gunners se sont rendus dans le West Yorkshire pour chercher une réponse après leur défaite 3-0 contre Aston Villa la dernière fois, mais c’était une autre démonstration sans but pour les hommes de Mikel Arteta.

Pourtant, ils ont réussi à rester forts et à garder une feuille blanche, avec Bernd Leno effectuant une foule d’arrêts tandis que Rodrigo, Patrick Bamford et Raphinha ont tous frappé les boiseries.

Certains seront toujours inquiets du manque de buts, mais les espoirs d’Arteta de trouver le fond du filet ont été entravés par Pepe qui a décroché un carton rouge au début de la seconde période.

Pepe a été liquidé par l’as de Leeds Ezgjan Alioski, et l’Ivoirien est tombé sous l’appât alors qu’il ripostait en frappant Alioski, recevant un carton rouge grâce à VAR.

Cela a laissé Arsenal à 10 hommes pendant plus de 40 minutes, et il est vraiment chanceux que ses coéquipiers aient réussi à creuser et à marquer un point et une feuille blanche sans lui.

Sans surprise, Arteta n’est pas heureux, et Ian Wright non plus, car il semblait vouloir se cogner la tête contre un mur après avoir vu les représailles de Pepe.

Gary Lineker a qualifié Pepe d’« idiot » pour son coup de tête, tandis que l’ex-homme d’Arsenal Perry Groves a suggéré que l’ailier était « absolument insensé » dans des critiques plutôt vives.

Quelle chose idiote à faire par Pepe. – Gary Lineker (@GaryLineker) 22 novembre 2020

😡 «Absolument insensé!» 😡 « Il n’y a aucune raison de le faire. » 😡 «Rien ne traverse le cerveau de Pepe. Il ne peut pas y en avoir! Perry Groves claque Pepe pour son carton rouge #LEEARS 🔴 pic.twitter.com/0ZGUL68TDo – talkSPORT (@talkSPORT) 22 novembre 2020

