Game of Thrones : Révélations sur les raisons de son arrêt

Après près d’une décennie de diffusion, Game of Thrones de HBO a pris fin avec seulement 13 épisodes répartis entre ses septième et huitième saisons. Les fans mouraient d’envie de savoir comment la saga se terminerait après avoir assisté à des années d’intrigues, de complots, de coups de poignard, de batailles plus grandes que nature et de drames politiques.

Les fans de la saga débattaient et étaient impatients de savoir qui revendiquerait le trône de fer de Westeros et ses sept royaumes. Mais au final, ils ont été amèrement déçus lorsque Game of Thrones s’est terminé, non pas avec un bang, mais avec un énorme gémissement. Cela a laissé les téléspectateurs fidèles profondément affligés sur la façon dont leur émission préférée a pris fin. Voici les vraies raisons pour lesquelles la série a pris fin.

Qu’est-ce qui s’est exactement passé avec Game of Thrones lors de sa dernière saison ?

Il n’est pas difficile de comprendre la déception que de nombreux fans ont ressentie lorsque les derniers épisodes ont été diffusés. Après des années de complot minutieux, des scénarios qui semblaient se croiser avec d’autres, et des théories intrigantes des fans, Game of Thrones a pris fin si vite qu’il était difficile de le croire. Même les acteurs ont exprimé leur déception face à la fin si précipitée de la série. Des forces mystérieuses comme le roi de la nuit, un ancien zombie de glace mort-vivant qui semblait imbattable et intouchable tout au long de la série, ont été éliminées en quelques instants, tandis que des personnages comme Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) ont tourné le dos à des années de développement de personnage pour revenir à leurs racines moins flatteuses. Des conclusions inévitables, comme la descente de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) dans la folie, se sont produites en un clin d’œil. Des personnages importants comme Tyrion Lannister (Peter Dinklage), sa sœur Cersei (Lena Headey) et l’héritier du trône de fer, Jon Snow (Kit Harington), ont été mis de côté. En fin de compte, Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) — qui est passé d’un garçon nordique haut-né à un omniscient connu sous le nom de « corbeau à trois yeux » — a pris le contrôle des Sept Royaumes.

Comme l’écrivain Ben Lindbergh l’a écrit dans un essai sur la finale de Game of Thrones sur The Ringer, beaucoup ont été laissés perplexes par les décisions de Benioff et Weiss au cours des dernières saisons : « Pourquoi, quand on lui remet un chèque en blanc et une licence de création sans date d’expiration, ils accordent plus d’importance au temps de réalisation qu’à la présentation de [tout] moment émotionnel, mémorable et de longue haleine ? » a-t-il exprimé. « Et pourquoi, face à ces contraintes auto-imposées, choisiraient-ils de répartir une partie du temps d’écran de manière aussi frivole ? »

Les showrunners de Game of Thrones étaient impatients de continuer après la saison 8