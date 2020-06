Game of Thrones : date de sortie du prochain opus annoncée

George R. R. Martin envisage de publier le prochain opus de la sage courant 2021. Peut-on encore y croire ?

Il avait été annoncé il y a quelques mois que l’auteur George R. R. Martin voulait avancer la sortie de son prochain livre sur la saga littéraire Game of Thrones. Cette annonce a une importance non négligeable aux yeux des fans. En effet, le premier opus de la saga a été publié en 1996 aux États-Unis et le dernier était sorti en 2011. L’auteur avait comme habitude de prolonger le délai entre chaque livre. Une décennie après, les fans n’osaient plus espérer l’arrivée de « The Winds of Winter » dans les librairies. L’écrivain vient de lever le suspense et donne des informations.

Game of Thrones, une sortie prévue pour 2021

Force est d’admettre que les fans de la saga ont fait preuve d’une grande patience durant les dix dernières saisons. La série produite par la chaîne de télévision américaine HBO a fait en sorte que les fans ne pensent pas trop à l’attente qui est devenue un peu trop longue. Les regrets concernant la saga ont été renforcés par la fin de la série. En effet, elle n’a pas vraiment répondu aux attentes des fans qui suivaient la série. Pour rappel, les aventures télévisées de Jon et Daenerys n’ont plus eu les mêmes qualités qu’auparavant. Une situation qui a été causée par un manque d’inspiration quand les showrunners n’avaient plus de livres sur lesquels s’appuyer.

George R. R. Martin a fait part de sa tristesse et de son regret à l’idée de ne pas pouvoir participer à une convention en Nouvelle-Zélande à cause de la situation sanitaire qui touche le monde entier. Lui d’expliquer que cette situation lui permettrait d’avancer de façon plus efficace. Sur son blog, il fait part de son souhait de pouvoir revenir Wellington l’année prochaine quand la pandémie de Covid-19 et son livre « The Winfdsof Winteré » seront achevés. Les fans pourront alors s’attendre à découvrir le prochain opus de la saga en l’an 2021.

Une annonce à prendre avec du recul

Même si l’auteur a communiqué sur la sortie en l’an 2021 de son prochain livre, les promesses de l’auteur ne sont pas toujours tenues. Les personnes qui sont habituées à suivre les annonces de George R.R. Martin sont conscientes sur le fait que l’auteur est loin d’être fiable en ce qui concerne le respect des dates qu’il a données. À noter toutefois que George R. R. Martin a affirmé qu’il a rédigé des chapitres pour Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan ou Areo Hotah. Reste maintenant à espérer que l’auteur de la saga Games of Thrones, George R. R. Martin soit également un fan de Patrick Bruel et de sa célèbre chanson « On s’était donné rendez-vous dans 10 ans ». Si tel est le cas, ceux qui attendent avec impatience la sortie de « The Winds of Winter » n’ont aucun doute à avoir sur le fait l’écrivain tiendra ses promesses.