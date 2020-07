Fuite des benchmarks Galaxy Note 20 Ultra 5G Exynos indiquent une grande fracture avec la version américaine

Il correspond en fait au score moyen d’un Galaxy S20 Ultra avec la même quantité de RAM et de chipset, il n’y aura donc pas de performances gagnées par magie de l’Exynos 990 sur la version mondiale du Note 20 Ultra, semble-t-il.

Si nous devons comparer avec le premier téléphone Snapdragon 865+ que nous avons testé, notre L’examen du ROG Phone 3 montre qu’il obtient un score de 3369 dans le benchmark multicœur Geekbench 5, de sorte que la différence de performance peut être assez frappante.

Heureusement, la version américaine, pour des raisons impliquant les réseaux d’opérateurs et les brevets de modem Qualcomm, arrivera avec Snapdragon 865+, qui élargira encore l’écart avec la version Exynos.

Bien sûr, il ne s’agit peut-être pas d’une version commerciale du combiné, et les chiffres réels sont moins importants que l’étranglement et le chauffage sous pression, ainsi que les performances graphiques, que Samsung aurait corrigées avec un refroidissement supplémentaire et des optimisations Exynos 990, donc nous ‘ ll suffit d’attendre et de tester par nous-mêmes.