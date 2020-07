«  First Dates  » prépare de nouvelles livraisons avec des mesures de sécurité strictes contre le coronavirus

La grave crise du coronavirus a provoqué en mars dernier l’arrêt de la production d’un grand nombre de séries et de programmes télévisés. Les mesures de sécurité ont empêché la reprise de nombreux formats et parmi eux se trouvaient ceux des nominations, où il y avait un plus grand contact entre les assistants.

Carlos Sobera, présentateur de ‘First Dates’

Cependant, comme ‘Women and Men et vice versa’ reviendra en septembre, Mediaset prépare également le retour des ‘First Dates’. Le groupe de communication et Warner se sont mis au travail pour reprendre les citations les plus célèbres de la télévision avec l’idée que les enregistrements débutent au mois d’août, comme le rapporte Yotele, appelant ceux qui allaient assister au programme avant de déclarer l’état d’alarme.

La chaîne et le producteur travaillent ensemble pour développer un plan avec des mesures de sécurité strictes contre le coronavirus, afin que les travailleurs et les participants soient protégés contre le virus. Cependant, cette nouvelle normalité va changer la façon de se rapporter, car beaucoup de dates se sont terminées par un contact physique entre les convives.

« Les femmes et les hommes et vice versa » entame une nouvelle étape

Il y a quelques semaines, Mediaset a annoncé que «Femmes et Hommes et vice versa» reviendrait sur la grille de Cuatro à partir de septembre. Mais que oui, il le ferait avec plusieurs changements et non seulement au niveau de la sécurité entre les tronistas et les prétendants, mais aussi dans la conduite du programme. Jesús Vázquez sera le nouveau présentateur, remplaçant le travail de Toñi Moreno.