Finale de la série Supernatural: Comment résumer 15 ans d’histoire

Qui revient pour la finale de la série Supernatural?

De nombreux personnages bien-aimés manquaient à cette fin, des Harvelles susmentionnées à Mary et John Winchester en passant par Castiel et Jack. Cela peut être dû à plusieurs raisons. Dans des interviews, le showrunner Andrew Dabb a expliqué que COVID avait entraîné certains changements dans la production. À partir de ces entretiens, nous pouvons vérifier que plus de personnes auraient été impliquées dans la finale, mais afin de garder les épisodes serrés et plus conformes aux restrictions COVID, certaines de ces autres apparitions de personnages ont probablement dû être sacrifiées. En tout cas, c’est bien que Bobby ait fait la coupe. Il était plus un attachement émotionnel pour les fans et avait beaucoup plus de temps à l’écran que John tout en agissant en tant que figure paternelle de facto pendant des années.

Dean meurt dans la finale de la série Supernatural

Quoi qu’il en soit, tout le monde ne peut pas être satisfait de la fin d’un spectacle aussi long. Un point litigieux majeur est la mort de Dean. Le personnage principal est mortellement poignardé lors d’un combat avec les vampires susmentionnés, poussé contre un poteau en bois et empalé par une tige métallique. Avant de partir, Dean dit au revoir à son frère en disant: «Hé, je ne te quitte pas. Je vais être avec toi. Ici. Tous les jours. Chaque jour, vous vivez et vous vous battez – parce que vous continuez à vous battre, vous m’entendez? Je serais là. Chaque étape. »

Mais l’histoire de Dean ne se termine pas avec la mort. Nous le voyons arriver au paradis et retrouver Bobby. Ce paradis est un endroit où avec «tout le monde heureux, tout le monde ensemble». Pour Dean, il comprend également Roadhouse et Baby de Harvelle. Les parents de Dean et Rufus vivent à proximité et, comme le dit Bobby à Dean: «Ce n’est pas que le paradis, Dean. C’est le paradis que vous méritez.

Le pilote choisit la musique

L’un des riffs musicaux les plus célèbres de la série est ce que j’ai toujours surnommé le «triste Surnaturel thème « qui est vraiment appelé » Americana « . Le thème est généralement joué lentement, au piano, sous-tendant les scènes les plus déchirantes au plus grand moment de la perte. De toute évidence, il est habitué à son potentiel déchirant sur les derniers mots de Dean à Sam, mais le thème refait surface, changeant sa signification. Pour l’étreinte finale de Sam et Dean de l’épisode sur ce pont, « Americana » est joué à la guitare électrique, sur un ton plus optimiste et édifiant. Le thème est devenu triomphant, et révélateur d’un travail bien fait pour ces chasseurs fatigués.

On ne peut pas parler Surnaturel musique sans se réjouir de l’utilisation libérale de «Carry On Wayward Son» du Kansas pour les scènes de fin. Cette chanson a toujours résonné fortement auprès des fans, de son utilisation initiale dans la finale de la saison 1 Salut à son apparition ultérieure dans chaque finale de la saison depuis. Non seulement le groupe musical partage le nom de l’État dont les garçons sont originaires, mais les paroles de ce chef-d’œuvre de rock progressif semblaient toujours s’aligner parfaitement avec l’histoire. Surnaturel disait.