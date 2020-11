Films à venir sur Disney + et Hulu en décembre 2020 – / Film

C’est à nouveau l’heure: il est temps pour un autre lot de films d’être diffusé sur les services de streaming les plus populaires de Disney, Disney + et Hulu. Comme d’habitude, nous mettons en évidence cinq favoris avant de partager la liste complète des titres qui seront bientôt disponibles, donc si vous avez heurté un mur pendant la quarantaine et que vous n’avez plus de recommandations, vous serez peut-être intéressé à en ajouter quelques-uns. à vos files d’attente. Certains des meilleurs films arrivent sur Disney + et Hulu en Décembre 2020.

Âme

Le dernier film de Pixar est un récit introspectif mais ambitieux qui n’est pas tout à fait ce à quoi je m’attendais, mais qui reste largement satisfaisant. Il aborde certains grands thèmes et grandes idées, et les jeunes publics ne sont peut-être pas aussi captivés que d’habitude, mais s’ils ne l’aiment pas, ils peuvent regarder En avant pour la 100e fois. Des deux films Pixar 2020, celui-ci est clairement celui qui vise le plus un public plus âgé. (25 décembre sur Disney +)

Le doigt d’or

Si vous avez évité tout le phénomène James Bond, ou si vous avez simplement sauté à bord pour la récente série de films de Daniel Craig, rendez-vous service et revenez voir Goldfinger de 1964. Il présente un excellent travail de feu Sean Connery, et c’est le cocktail parfait de tout ce qui a fait de sa série de films Bond ce qu’ils sont: il regorge de gadgets, de femmes, de one-liners et de style pur. (1er décembre sur Hulu)

La couleur de l’argent

C’est le type de suite qui ne nécessite pas que vous ayez vu le premier film (Le Hustler). L’icône cinématographique Martin Scorsese dirige les icônes cinématographiques Paul Newman et Tom Cruise dans une histoire sur deux requins de piscine qui se bousculent pour la pertinence, et les salles de billard n’ont jamais été aussi cool que sous les yeux de Scorsese. (1er décembre sur Hulu)

Les petites heures

Alison Brie, Aubrey Plaza, Nick Offerman, Dave Franco, Kate Miccuci, John C. Reilly et Fred Armisen apparaissent tous dans ce joyau sous-vu de 2017. C’est l’un des films les plus drôles de ces dernières années – bien que averti, car il est assez sale et ne devrait pas être regardé par ceux qui sont facilement offensés. (23 décembre sur Hulu)

Gros

Il est devenu courant ces jours-ci de souligner que Gros est un film profondément étrange. Mais cela ne rend pas les choses moins vraies, et ce classique de la comédie étrange mérite d’être surveillé pour le travail de création de stars de Tom Hanks, qui rend le film si amusant et innocent qu’il est parfois facile d’oublier à quel point il est vraiment batshit. (4 décembre sur Disney +)

