FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg 0-2: Prochaine faillite

Il n’en reste que sept: avec une longue et désastreuse performance, Schalke 04 a poursuivi sa série d’horreur et, après 24 matchs de Bundesliga sans victoire, se rapproche de plus en plus du bilan négatif de Tasmanie Berlin. Contre le VfL Wolfsburg encore invaincu, les Royal Blues ont perdu 2-0 (0-2) sans aucune chance et attendent toujours les trois premiers depuis le 17 janvier.

Si les Gelsenkircheners continuent sans victoire, le 9 janvier, ils ont marqué 31 matches infructueux dans le pire club de Bundesliga de l’histoire de la saison 1965/66. Les arguments selon lesquels la série pourrait se terminer bientôt, n’ont pas fourni l’avant-dernier tableau contre Wolfsburg, qui était supérieur à tous égards.

Wout Weghorst (3e) et Xaver Schlager (24e) ont frustré les Royal Blues, qui n’avaient pas perdu trois matchs de compétition de suite, au début avec leurs buts.

« Nous sommes bien sûr déçus et en colère, surtout en ce qui concerne les 30 premières minutes. Nous n’avons rien mis au marbre avec le ballon ou contre le ballon », a déclaré l’entraîneur de Schalke, Manuel Baum. « Ça s’est seulement un peu amélioré après que nous soyons passés à un arrière quatre. Mais il y avait clairement trop peu à l’avant aussi. »

Serdar sur le retour sans grand effet

Le retour du joueur national Suat Serdar n’a pas amélioré Schalke. L’ex-Mayence n’était sur le terrain que depuis 52 minutes cette saison en raison d’une longue blessure à la cuisse. L’entraîneur Manuel Baum a également dû changer de défense: le patron défensif Salif Sane était revenu du voyage international du Sénégal avec une blessure au genou et il sera examiné en détail la semaine prochaine.

De plus, Baum s’est passé de l’international turc Ozan Kabak, qui n’était rentré à Gelsenkirchen que jeudi.

L’entraîneur de Wolfsburg, Oliver Glasner, n’avait changé que d’une position il y a deux semaines par rapport à la victoire 2-1 contre le TSG Hoffenheim: Admir Mehmedi était parti pour Maximilian Philipp à dix.

Le gardien de Schalke Rönnow empêche le pire

Pour Schalke, la frustration des derniers mois s’est poursuivie: les Royal Blues n’avaient même pas été en règle avec le ballon dans la moitié adverse, car il était déjà dans leur propre réseau: Weghorst se dirigeait après un corner de Maximilian Arnold – largement insensible à son adversaire. Malick Thiaw – pour 0-1.

La défense réorganisée de Schalke vacilla de manière inquiétante: Ridle Baku sur une contre-attaque et Arnold avec un corner direct échouèrent en quelques secondes au gardien Frederik Rönnow (14e), que Baum avait fait numéro un avant le match. Le Danois a également sauvé contre Renato Steffen dans le besoin (20e). Wolfsburg a agi, Schalke a réagi – la plupart du temps trop tard. Parfois, il y avait une différence de classe comme au premier tour de la Coupe DFB.

« La performance était absolument géniale. Nous avons très bien fait », a déclaré l’entraîneur de Wolfsburg Oliver Glasner. « Beaucoup a fonctionné, nous avons créé de très nombreuses opportunités. Il n’y a pas grand chose à critiquer. »

Le 0: 2 attendu depuis longtemps par Schlager était un but parfaitement joué – mais sans aucune résistance significative.

Et Schalke? La première chance de but de Goncalo Paciencia peu avant la pause était typiquement une coïncidence (40e). Après la pause, les hôtes étaient plus souvent sur le ballon et sont apparus plusieurs fois dans la surface de réparation de Wolfsburg, mais Weghorst avait la plus grande chance, qui a également échoué à cause de Rönnow (63).

FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg: les alignements

Schalke: Rönnow – Thiaw, Stambouli (46e Skrzybski), Nastasic – Ludewig, Mascarell, Oczipka – Harit (39e Raman), Uth, Serdar (77e Bentaleb) – Paciencia (77e Kutucu). – Entraîneur: Baum

Wolfsburg: Casteels – Bakou, Lacroix, Brooks, Roussillon – Arnold, Schlager – Brekalo (80. Klaus), Mehmedi (89. Philipp), Steffen (73. Joao Victor) – Weghorst (89. Bialek). – Entraîneur: Glasner