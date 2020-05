Fans de Royal Enfield, il y a beaucoup à vous offrir au cours des deux prochaines années!

Royal Enfield mènera une stratégie offensive de produits peu de temps après la crise du COVID-19 et le premier d’entre eux sera le Meteor 350. Ensuite, il y a des noms comme le Hunter, le Sherpa et le Flying Flea qui attendent dans le pipeline.

La peur des coronavirus a peut-être considérablement freiné l’industrie automobile, mais une fois que les opérations reprendront et que la normalité sera rétablie, l’industrie rebondira avec une vigueur nouvelle. Peut-être que celui dont vous devriez être le plus excité est Royal Enfield. Royal Enfield prévoit de se lancer dans une stratégie offensive de produits une fois que COVID-19 aura baissé et qu’ils auront de nouveaux produits en préparation. Selon Simon Warburton, responsable du développement des produits chez Royal Enfield, de nombreuses idées concernant de nouveaux produits auraient pu être explorées plus avant pour la production.

Royal Enfield a quelques produits alignés pour les deux prochaines années.

En fait, Warburton a également révélé que Mike Wells, chef de la stratégie produit et du design industriel chez Royal Enfield avait présenté environ 14 nouveaux modèles à l’équipe au cours de la dernière année. Le premier de ces produits sera le nouveau Meteor 350 qui viendra en remplacement de la famille Thunderbird. Le Meteor 350 sera également un produit mondial, ce qui signifie qu’il ne se limite pas à l’Inde seule. À l’avenir, Royal Enfield envisage également d’élargir son public pour inclure de nouveaux cavaliers qui incluent même des cavalières. Il y a des rapports selon lesquels RE travaille sur une toute nouvelle plateforme qui est plus légère et beaucoup plus accessible. Cependant, nous ne savons pas exactement quel sera le produit à ce stade.

Le premier d’entre eux sera le Royal Enfield Meteor 350 qui remplace la famille Thunderbird.

Même l’Himalaya est dû à une refonte majeure qui devrait le voir complètement changé. Probablement appelé Sherpa, l’Himalaya de nouvelle génération pourrait voir une augmentation de sa cylindrée avec la plupart des problèmes abordés par la moto de la génération actuelle. RE a également breveté d’autres noms comme Flying Flea et Hunter, dont les détails sont encore rares. Nous avons également vu une moto de style roadster comme la Triumph Bonnevilles testée à plusieurs reprises et l’un de ces noms pourrait également être utilisé pour cette moto.

Voici une autre moto de style roadster qui doit venir de Royal Enfield.

Si les 650 jumeaux actuels sont des normes de qualité et de performance, l’avenir semble très excitant chez Royal Enfield, qui pourrait voir une gamme de produits complètement remaniée. Ces produits devraient être beaucoup plus équilibrés et devraient faire de RE un leader dans le segment des déplacements moyens non seulement en Inde, mais à l’échelle mondiale. La situation actuelle a été difficile pour tous les constructeurs automobiles, mais Royal Enfield affirme qu’ils ne seront pas beaucoup affectés, même avec un ralentissement des ventes pendant quelques mois de plus. Le constructeur n’a vendu que 91 unités en avril 2020.

Le patron de RE, Siddhartha Lal, reste imperturbable et affirme que la société n’a pas besoin de réagir de manière instinctive aux défis actuels. «Si nous avons quelques mois de revenus nuls, ce qui est peut-être le cas actuellement; ça va, nous survivrons. Nous ne sommes plus au jour le jour, comme nous l’étions il y a dix ans, nous pouvons donc investir énormément dans l’avenir », a déclaré Lal. «Nous voulons nous concentrer, faire moins. Ce n’est pas que nous ne regarderons jamais en dehors de notre portefeuille, mais nous pensons que notre opportunité est de développer Royal Enfield en ce moment. »