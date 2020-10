Faites partie d’un mouvement numérique mondial

Heure mondiale de la femme

Les femmes représentent 45% des utilisateurs mondiaux des médias sociaux selon le Rapport Digital 2020 de Hootsuite. Pourtant, leurs homologues masculins représentent 55%. De plus, le taux mondial d’alphabétisation des femmes est de 83%, contre un taux d’alphabétisation des hommes de 90%. Bien que le monde ait fait des progrès ces dernières années, les femmes se heurtent encore à de nombreux obstacles. Partout dans le monde, l’écart entre les sexes reste un problème permanent.

Vous n’avez besoin que d’un seul héros pour changer le monde, mais que faire si vous en aviez 60?

Héros féminines

Des histoires inspirantes de 60 femmes seront présentées lors de cet événement mondial.

En conséquence, en partenariat avec Hootsuite, la World Woman Foundation, lancera le World Woman Hour le 11 octobre. C’est un mouvement mondial socialement propulsé pour encadrer un million de femmes d’ici 2030.

Des histoires inspirantes de 60 femmes seront présentées lors de cet événement mondial. Chaque femme racontera son histoire en 60 secondes, ce qui fera un film puissant de 60 minutes.

«L’objectif est d’exploiter les plateformes numériques pour impliquer et autonomiser un million de femmes et de filles d’ici 2030 avec de la sagesse, des conseils, des stimulants de confiance et des leçons pour suivre leurs rêves et leurs ambitions», a déclaré Rupa Dash, cofondatrice et PDG de la World Woman Foundation .

Le pouvoir des médias sociaux d’avoir un impact

#Shesmyhero

Cette campagne vise à inspirer un million de filles à trouver leur propre modèle positif d’ici 2030.

«Nous sommes ravis de notre partenariat avec Hootsuite, qui nous a donné la possibilité d’utiliser les médias sociaux pour de bon pour l’Heure mondiale de la femme et de partager 60 histoires de héros de femmes pour sensibiliser aux problèmes critiques des femmes et des filles dans le monde.» ajouta Rupa Dash.

Propulsée par la plate-forme Hootsuite, la campagne #ShesMyHero est lancée pour célébrer la Journée internationale de la fille. Cette campagne vise à inspirer un million de filles à trouver leur propre modèle positif d’ici 2030. Cela les inciterait à suivre leurs ambitions et leurs cœurs.

«Nous sommes ravis d’être un partenaire stratégique pour #WorldWomanHour», a déclaré Eva Taylor, directrice de la stratégie sociale, des opérations et de la responsabilité sociale d’entreprise chez Hootsuite. «Cette campagne est un excellent exemple de la façon dont les médias sociaux peuvent défendre le pouvoir de la connexion humaine et créer un mouvement pour inspirer les filles du monde entier tout en s’attaquant à un problème critique. Nous sommes très heureux de le voir prendre vie grâce au pouvoir du social. »

Des invités de classe mondiale

La médaillée paralympique Tatyana McFadden

Ils ont persévéré à travers des défis professionnels mais aussi personnels pour aboutir à des idées qui changent le monde.

Une coalition de femmes de classe mondiale, comprenant la chanteuse, l’auteure-compositrice et la finaliste d’America’s Got Talent, Angelica Hale, fera partie de cet événement. Parmi les invités, il y aura le mannequin transgenre Valentina Sampaio; la primatologue et anthropologue légendaire Jane Goodall; La médaillée paralympique Tatyana McFadden.

Le chanteur Kechi Okwuchi; le philanthrope Anu Jain; première femme italienne PDG de grandes entreprises internationales, Federica Marchionni; premier membre noir du conseil d’administration de Verizon Shelley Archambeau; et bien d’autres seront également présents.

Toutes ces femmes ont défendu les stéréotypes. Ils ont persévéré à travers des défis professionnels mais aussi personnels pour aboutir à des idées qui changent le monde.

L’événement sera présenté en première sur Facebook Live et sur la chaîne YouTube de la World Woman Foundation à partir de 16 h HNE / 13 h HNP.

Pour plus d’informations sur la série numérique, vous pouvez visiter worldwomanhour.com pour en savoir plus sur le voyage fascinant de la seconde à la seconde, de l’émotionnel à l’inattendu en passant par l’inspiration. Vous pouvez partager votre héros en utilisant le hashtag #ShesMyHero.