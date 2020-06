‘F est pour la famille’, ‘Hedy Lamarr’, ‘Step Up’, ‘Journal d’un futur président’, ‘Tuca et Bertie’, ‘Lucifer’ – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Regardez une bande-annonce pour F est pour la famille saison 4.

La série Hedy Lamarr de Gal Gadot, initialement destinée à Showtime, se dirige vers Apple TV +.

Starz accélère et fait revivre YouTube Intensifier séries.

Journal d’un futur président a été renouvelé par Disney + pour une deuxième saison.

Tuca et Bertie la saison 2 a maintenant un teaser.

Lucifer revient sur Netflix pour la saison 6.

F est pour la famille est une série animée qui est sur Netflix depuis quatre saisons! Cela m’étonne, car je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai vu quelqu’un parler de cette chose. Mais il est clair qu’il a un public, et ce public sera ravi de consulter la bande-annonce ci-dessus. La série animée se déroulant dans les années 70 revient 12 Juin, et cette saison, « Alors que Frank fait face à une visite importune de son père éloigné, Sue poursuit le soutien à la grossesse New Age, et les enfants Murphy essaient de nouveaux personnages. »

Gal Gadot est prêt à jouer l’actrice Hedy Lamarr dans une nouvelle série limitée, et cette série a trouvé une nouvelle maison. Le projet était auparavant en développement depuis deux ans chez Showtime, mais il se dirige maintenant vers Apple TV +. Il n’y a pas encore de date de première, mais Apple vient de donner une commande en huit épisodes à la série et a publié le synopsis suivant:

Saluée comme la plus belle femme du monde, Hedy Lamarr a d’abord été exaltée et iconisée, puis détruite et finalement oubliée par le public américain, tout en gardant son esprit brillant actif à travers une série d’inventions, dont l’une est devenue la base de la propagation technologie du spectre que nous utilisons aujourd’hui. La série suivra l’incroyable histoire de la vie d’une fille glamour hollywoodienne, s’étalant sur 30 ans depuis la fuite audacieuse d’Hedy de Vienne d’avant-guerre; à son ascension fulgurante à l’âge d’or d’Hollywood; à sa chute et à sa disgrâce éventuelle à l’aube de la guerre froide. Une histoire épique d’une immigrante à la fois en avance sur son temps et très victime.

Intensifier, la série de films sur les jeunes attrayants dansant, a été transformée en un original YouTube et a duré deux saisons (oui, vraiment!). Maintenant, le spectacle se dirige vers Starz. Par variété, « la série se concentre sur Sage Odom (Ne-Yo) en tant que fondateur légendaire de la célèbre High Water Performing Arts School et Collette (Naya Rivera), son partenaire dans High Water et dans la vie. La saison à venir verra Sage, Colette et leur relation confrontés à des accusations criminelles, à des ruines financières et à de puissants ennemis politiques qui veulent détruire Sage et High Water. »

Disney + a donné Journal d’un futur président une deuxième saison. La série du producteur exécutif Gina Rodriguez «Suit les aventures d’Elena Cañero-Reed alors qu’elle parcourt les hauts et les bas du collège dans son cheminement pour devenir la avenir Le président des Etats-Unis. » Rodriguez incarne Elena adulte dans la série. «Les histoires optimistes et sincères qui inspirent sont fondamentales pour notre contenu et la série de la créatrice Ilana Peña livre ces attributs à la perfection», a déclaré Agnes Chu, vice-présidente principale, Contenu, Disney +. «Des familles du monde entier sont tombées amoureuses d’Elena et de la famille Cañero-Reed et nous sommes ravis de ramener le voyage souvent hilarant et toujours significatif d’Elena à travers l’adolescence pour une autre saison. Cela a été merveilleux de s’associer à l’extraordinaire Gina Rodriguez pour défendre des points de vue spécifiques et divers et nous avons hâte de voir encore plus de président Cañero-Reed dans ce prochain chapitre. »

Netflix annulé Tuca et Bertie après une saison, une décision qui a bouleversé de nombreux fans de la série. Mais Adult Swim est venu à la rescousse, relançant la série pour une nouvelle saison. Il n’y a pas encore de date de retour complète, mais le teaser ci-dessus confirme que l’émission animée arrivera sur Adult Swim l’année prochaine, avec des stars de la voix Tiffany Haddish et Ali Wong tous deux prêts à revenir.

Si vous attendiez avec impatience le retour de Lucifer, vous pouvez expirer un peu. Il y a eu une question de savoir si l’émission Netflix reviendrait ou non pour une sixième saison, mais maintenant il y a un mot sur cette star Tom Ellis vient de signer un nouvel accord pour revenir. Per Deadline, « Il a fallu des négociations longues et difficiles avec Ellis, mais il a également récemment signé pour revenir. » Le reste du casting est également de retour.

