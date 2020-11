Exynos 1080 annoncé: la première puce 5 nm de Samsung est également la première à utiliser des cœurs Cortex-A78

La puce actuelle de Samsung pour les téléphones de milieu de gamme, la Exynos 980, a été fabriqué en utilisant le processus FinFET 8 nm. Le nœud 8nm était la dernière technologie de processus à base de DUV du géant coréen et il a servi de stopgap pendant le développement de la technologie 7 nm.

C’est une puce octa-core avec un Armer le cœur Cortex-A78 cadencé à 2,8 GHz pour des performances de pointe, trois cœurs Cortex-A78 pour des performances équilibrées fonctionnant à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 pour une efficacité avec des vitesses d’horloge de 2,0 GHz. La puce prend en charge à la fois la RAM LPDDR4x et LPDDR5 et le stockage UFS 3.1.

Il semble que l’Exynos 1080 offre une augmentation de 30% de l’efficacité de la zone logique et 15% plus économe en énergie que l’Exynos 980.

Samsung affirme que l’unité de traitement neuronal (NPU) et le processeur de signal numérique (DSP) permettent à la puce d’exécuter jusqu’à 5,7 billions d’opérations par seconde, ce qui devrait être utile pour prendre en charge un large éventail d’applications d’IA.

Le nouveau silicium Exynos dispose également d’un mode d’économie d’énergie appelé Amigo qui surveille et optimise la consommation d’énergie en temps réel pour améliorer l’efficacité jusqu’à 10%. Voir aussi Amazon lance une nouvelle mise à jour d'Alexa aux États-Unis et ajoute Device Discovery Selon l’entreprise, les performances monocœur se sont améliorées de 50% et les performances multicœurs ont doublé par rapport à la génération précédente.

Le GPU d’Exynos 1080 fonctionne apparemment 2,3 fois mieux que le GPU d’Exynos 980

La nouvelle puce intègre le GPU Mali-G78, qui est 10% plus efficace que le GPU G77 du produit phare Exynos 990.

Le SoC est capable de piloter des écrans WQHD + avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, ou des écrans FHD + à 144Hz. HDR10 + est également pris en charge.

UNE Le modem 5G est intégré à la puce et il est compatible avec les réseaux mmWave et sous-6 GHz, permettant des vitesses de liaison descendantes maximales de 5,1 Gbps. Les autres options de connectivité incluent Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6.

L’Exynos 1080 peut gérer jusqu’à un capteur unique de 200MP ou deux caméras 32MP + 32MP, et offre un enregistrement vidéo 4K à 60 ips.

La puce est déjà en production de masse et sera d’abord utilisée par un combiné Vivo au début de l’année prochaine. C’était dévoilé en Chine et il semble très probable que ce soit exclusif au pays.