Explication de la date de sortie, de l’intrigue et des teasers – .

Un troisième film potentiel My Hero Academia a été annoncé sur les réseaux sociaux, mais à quelle date les fans peuvent-ils s’attendre à ce que le film sorte et que savons-nous jusqu’à présent?

Avec le film de démon Slayer récemment sorti ‘Mugen Train’ qui brise les records au Japon, on accorde beaucoup d’attention aux films d’animation et à la façon dont ils peuvent être utilisés pour construire une franchise.

Cependant, historiquement, peu de franchises d’anime ont utilisé des films ainsi que My Hero Academia.

Au cours des dernières années, les fans de My Hero Academia du monde entier ont apprécié deux films d’animation, Two Heroes (2018) et Heroes Rising (2019).

Maintenant, il y a eu une énorme annonce concernant un troisième film potentiel, mais que s’est-il passé sur les réseaux sociaux et à quelle date les fans peuvent-ils s’attendre à ce que le film sorte?

nous pourrions avoir un troisième film My Hero Academia donc je vais maintenant perdre complètement mon putain d’esprit, merci pour votre temps – socialiste aux longues jambes🤺 (@leeesah) 23 novembre 2020

Troisième film de My Hero Academia…

Tard hier soir, le 22 novembre, les pages Twitter officielles de l’anime, du manga et du film My Hero Academia ont chacune publié un message cryptique.

En rassemblant chacun des messages, la phrase: «Il rencontrera les trois mousquetaires». Il s’agit d’un lien entre les capacités One For All et All For One et le slogan populaire des trois mousquetaires d’origine.

Parallèlement à ce message, il y avait des liens vers le site Web officiel du film My Hero Academia qui affichait trois images de Deku, Todoroki et Bakugo dans de tout nouveaux costumes – qui me semblent très Fire Force-esc.

L’assemblage de ces trois images montrait le chiffre romain «III» (trois), indiquant qu’il pourrait s’agir du troisième film d’animation de la série.

Cependant, il convient de noter que si ces images suggèrent qu’un troisième film d’anime est en préparation, cela n’a pas encore été officiellement confirmé par l’équipe de production.

Au moment de la rédaction de cet article, la date de sortie du nouveau film My Hero Academia n’a pas été officiellement révélée, mais les fans devraient s’attendre à une première de l’été 2021.

Bien qu’une fenêtre de première officielle n’ait pas été révélée, nous pouvons faire des prédictions basées sur le calendrier de sortie des films précédents. Two Heroes et Heroes Rising sont sortis en salles au Japon entre 8 et 9 mois après leur révélation officielle.

Nous nous attendons à ce que le film soit officiellement confirmé lors du prochain événement Jump Festa 2021 le mois prochain, ce qui mettrait la fenêtre de sortie en salles en août 2021.

Cependant, il convient de noter que cette sortie en salles ne serait que pour les salles japonaises, le film sortant probablement en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie en octobre 2021.

Yo le nouveau teaser de film My Hero Academia montre des costumes de dope pour le bois – Crispy (@Crispydiddletap) 23 novembre 2020

Intrigue potentielle pour le film…

Malheureusement, comme le slogan et les trois images sont les seules choses à être officiellement révélées, peu d’informations sur l’intrigue du film ont été rendues publiques. Cependant, de nombreuses théories de fans ont déjà commencé à gagner du terrain sur les réseaux sociaux au cours des dernières 24 heures.

Comme les populaires YouTuber ‘KANJIC’ et ‘Turtle Quirk’ l’ont discuté dans leurs vidéos les plus récentes, ce film verra probablement les trois mousquetaires (Deku, Todoroki et Bakugo) affronter un type de nouveau méchant.

L’image promotionnelle du troisième film My Hero Academia vient de sortir, alors vous feriez mieux de rassembler votre merde pour que je puisse la regarder dans les cinémas, je stg – Soledad (@lonelyrosemary) 23 novembre 2020

Est-il possible que Deku partage les capacités All For One et One For All entre ses mousquetaires? Qui sera ce nouveau méchant? Pourquoi chacun d’eux porte-t-il de nouveaux costumes? Plus d’informations devraient être révélées lors du prochain événement Jump Festa 2021 le mois prochain, alors revenez régulièrement pour les dernières mises à jour.

