EXCLUSIF | L’actrice de «  All Day and a Night  » Kelly Jenrette sur le jugement de Delanda, «  face à une réalité  » qu’elle n’avait jamais connue

Le prix Nobel David Baltimore, né le 7 mars 1938, photographié en 2018.

Photo: Michael Avedon

À quoi s’ajoutent plus d’années sur Terre? Sagesse, peut-être, ou du moins leçons sur ce qui s’est bien passé ou, parfois, très mal. À New York Magazine, nous avons récemment passé du temps à réfléchir à la valeur de l’âge et à ce qui en découle. Nous avons contacté des artistes et des penseurs célèbres à la fin des années 70 et plus et leur avons demandé de réfléchir sur les leçons qu’ils ont apprises – et, dans certains cas, travaillent toujours à maîtriser – au cours de leur longue vie. Scientifiques, militants et quelques-uns Star Trek les capitaines nous ont dit ce qu’ils aimeraient savoir lorsqu’ils étaient plus jeunes, ce qu’ils apprécient maintenant, les réalisations dont ils sont les plus fiers et les mauvais choix qu’ils ont faits.

Contenu: Activiste Dolores Huerta | Chef d’orchestre Zubin Mehta | Scientifique David Baltimore | Acteur George Takei | Poète Susan Howe | Actrice Rita Moreno | Acteur Patrick Stewart | Acteur William Shatner | Directeur de théâtre Woodie King, Jr. | Socialite Martha Bartlett | Acteur George Bartenieff | James Lawson, leader des droits civiques | Architecte B. V. Doshi | Danseuse Yvonne Rainer | Danseur Gus Solomons Jr. | Poète Ishmael Reed | Actrice Chita Rivera | Le saxophoniste Sonny Rollins

Dolores Huerta, née le 10 avril 1930, photographiée en 2017.

Photo: Bobby Doherty

Tout le monde peut être organisateur, mais beaucoup de gens sont inhibés par le doute qu’ils peuvent convaincre d’autres personnes. S’ils peuvent briser cette barrière de la peur, ils peuvent être des organisateurs. Mon professeur d’organisation était un gentleman de la vieille école du nom de Fred Ross Sr. C’était à Stockton, en Californie. Il m’a appris que si les gens comprennent pourquoi ils se trouvent dans la situation dans laquelle ils se trouvent et comment ils peuvent changer la situation, alors ils ont le pouvoir de changer les choses. Il a changé toute ma vie. J’ai arrêté d’enseigner.

Quand nous avons commencé à nous organiser dans une petite ville au sud de Bakersfield [in 2005], nous allions avoir une marche pour une augmentation des salaires des travailleurs agricoles. Notre organisation était pro-gay, pro-choix. Le prêtre local a dit à tout le monde de ne pas aller à notre marche, qu’ils devraient plutôt prier Dieu pour une augmentation de salaire. Nous avons eu notre marche – et après, les femmes de la communauté sont allées convaincre leur prêtre qu’il devrait nous soutenir malgré nos différences. Après cela, il a eu une messe pour mon anniversaire. Les gens peuvent donc changer.

Nous avons commencé le boycott national du raisin par des réunions à domicile, en amenant les gens à nous inviter chez eux. C’était leur faire comprendre que ce sont eux qui devaient le faire; personne n’allait le faire pour eux. Nous avons commencé le boycott à New York et nous avons fait sortir des ouvriers agricoles pour demander aux gens de former une ligne de piquetage devant un magasin vendant des raisins, de distribuer des tracts aux gens. À la gare de Grand Central, nous avons distribué 25 000 dépliants chaque jour. C’était l’un des grands domaines où César Chavez et moi avions une divergence d’opinion. L’entreprise contre laquelle nous nous battions, elle cultivait des oranges, des pommes de terre et des raisins. Il voulait boycotter les pommes de terre, et nous avons eu ce gros argument. J’ai dit: « Quand les gens pensent aux pommes de terre, ils pensent à l’Idaho, pas à la Californie. » Lorsque les raisins étaient vendus aux enchères de New York pour 75 cents la boîte au lieu de 20 $, c’est ce qui les a convaincus de venir à la table.

Huerta en 1969. Elle organise des travailleurs depuis les années 50.

Photo: AF archive / Alamy Banque D’Images

Chavez et moi croyions tous les deux à la non-violence dans l’organisation de la base, mais notre stratégie était très différente. Je pense que c’est la différence dans la façon dont les femmes et les hommes pensent. Les femmes, nous évitons les conflits et, ce faisant, nous ne nous battons pas vraiment pour notre position. Une des choses que je regrette, c’est que parfois je ne me suis pas battu assez dur contre une tactique que je pensais erronée et qui coûtait très cher à l’organisation. Lors de la grève de la laitue de la vallée impériale en 1979, nous avons eu un moment où je pense que nous aurions pu négocier et régler la grève, et nous ne l’avons pas fait. Cela a entraîné la mort d’un travailleur, qui a été tué par les employeurs. Je pense que nous aurions pu régler cette grève, mais les femmes ont beaucoup d’intuition que nous n’écoutons pas. De plus, beaucoup d’entre nous, les femmes, se soucient de notre apparence. Bien sûr, c’est vraiment important quand vous êtes plus jeune. Mais en ce moment, chaque fois que je me maquille pour un appel Zoom, je pense, En tant que femmes, nous sommes tellement arnaqués par les entreprises de cosmétiques.

À l’époque, il y avait très peu d’organisations de base et maintenant beaucoup de jeunes sont motivés. Vous voyez le mouvement Black Lives Matter, le mouvement Me Too, mettant fin à la violence armée – vous voyez à quelle vitesse les gens peuvent être mobilisés sur Internet. Même les marches des femmes, la rapidité avec laquelle les gens peuvent être réunis. Nous allons participer aux élections de novembre en enregistrant les gens pour voter virtuellement. Le message peut être diffusé si rapidement, et c’est excitant. J’ai appris la mort d’Ahmaud Arbery et le jogging solidaire, combien de personnes y ont participé. Tout cela était virtuel.

Une chose négative à propos du problème en ligne, cependant: vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas vos voisins. Hier, lors de ma promenade quotidienne, une femme m’a saluée et m’a dit: «Êtes-vous Dolores Huerta?», Et il s’avère qu’elle est institutrice. Et un homme a crié: «Êtes-vous Dolores Huerta?», Et il s’est avéré qu’il vient d’acheter une maison, et il m’a reconnu parce qu’il était actif dans un syndicat à LA. de chemin sur la relation avec nos voisins. Et c’est différent de quand j’étais jeune. Quand j’étais jeune, vous connaissiez tout le monde sur le bloc.

–Comme dit à Amelia Schonbek

J’ai fait une année d’université à Bombay – le plan était pour moi de poursuivre des études de médecine – mais ensuite je suis allé directement à Vienne pour étudier la musique quand j’avais 18 ans. J’étais tellement immergé dans la musique que je n’ai pas manqué l’éducation J’aurais compris. Je le fais maintenant, mais je ne passe pas de nuits blanches à y penser.

Mon père était un grand musicien et il m’a donné beaucoup de conseils. Hans Swarowski, mon professeur de direction d’orchestre à Vienne aussi. C’est parce que j’ai suivi leurs conseils que j’ai eu mes premiers emplois importants à 25 ans en tant que directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal et chef adjoint de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles. Mais j’ai aussi reçu des conseils des autres que je ne suivais pas en tant que jeune homme mais que je fais maintenant, surtout dans l’opéra. Quand j’ai commencé à diriger l’opéra, j’ai dû apprendre sur le tas, et quand tu fais ça, il y a des pièges. Wagner Bague le cycle est l’un des travaux les plus difficiles à apprendre – c’est 17 heures de musique! – et quand je l’ai fait à Florence pour la première fois, l’orchestre n’était pas aussi bon qu’aujourd’hui, et les chanteurs n’étaient pas très bons non plus, donc bien sûr j’ai eu de gros problèmes. J’ai fait de mon mieux, mais au début, je n’étais pas très flexible. J’ai dû l’apprendre.

Je n’étudie pas trop de nouvelles choses, mais quand je repense aux œuvres classiques, je découvre toujours de nouveaux détails. C’est comme quand vous regardez une peinture de Botticelli: au début, vous remarquez toutes les belles femmes, et ce n’est que plus tard que vous faites attention à tous les oiseaux et plantes à leurs pieds. En musique, ce genre de chose se produit continuellement.

—Comme dit à Justin Davidson

C’est comme un mauvais rêve devenu réalité. J’ai commencé comme virologue, j’ai beaucoup lu sur l’épidémie de grippe de 1918-1919 et j’ai toujours été étonné que cela ne se produise pas plus fréquemment. Il y a tellement de virus dans le monde.

Entre mes années de collège et de lycée, j’ai fait une visite dans un laboratoire de recherche sur la souris à Bar Harbor, Maine. C’était sur un coup de tête, une suggestion de ma mère. Ce que j’ai découvert au cours de cet été, c’est que les avant-postes de la recherche étaient à ma disposition. Je pouvais travailler sur un problème auquel personne d’autre ne connaissait la réponse. C’était un problème simple, pas bouleversant en aucune façon, mais c’était le mien. Il y a eu un moment où j’ai su quelque chose que personne d’autre au monde ne savait, et j’ai pu communiquer cela avec mes collègues scientifiques, et c’était une pièce d’un plus grand puzzle scientifique. J’ai alors décidé que je voulais passer ma vie.

Même si j’ai remporté un prix Nobel [at 37], et je savais très bien que je n’allais pas faire une autre découverte aussi dramatique que celle qui m’a valu le prix, j’ai continué, et nous avons fait des progrès assez spectaculaires dans mon laboratoire au cours des 50 années qui ont suivi cette découverte. J’étais entré dans la science parce que je voulais essayer de comprendre le comportement des êtres vivants. Et chaque petit pas est une excitation pour moi. Même si l’avancée des connaissances acquises est faible et qu’il n’y a que 27 personnes qui s’en soucient, je m’en réjouis toujours. Je n’ai jamais perdu ça.

Cela fait 60 ans que j’ai été exposé pour la première fois à des questions scientifiques. Quand j’ai commencé à travailler en tant que scientifique avec des virus, le virus lui-même était l’unité d’intérêt et nous ne pouvions pas être plus petit que cela. Au fil du temps, nous avons pu extraire les informations génétiques, à une résolution de plus en plus élevée, et enfin à la résolution la plus élevée possible. Nous pouvons maintenant le faire à volonté. Tout cela nous donne une compréhension beaucoup plus riche de la complexité de la vie et la capacité de modifier la vie, de manière très subtile mais finalement significative. Tout cela est nouveau. Mais en même temps, ce sont les mêmes questions. Nous revenons encore et lisons Darwin.

Le délai entre l’apparition de nouveaux virus est long, par rapport au calendrier politique. Nous n’avons donc pas la volonté politique de maintenir notre inquiétude à propos des nouveaux virus pendant des décennies. Et pourtant, c’est ce que nous devons faire. Une fois qu’un virus est lâche, le temps pour qu’il se propage est très court, beaucoup trop court pour que nous puissions développer de nouvelles capacités. Nous devons nous y préparer. Nous avons très mal réussi à cet égard.

–Comme dit à Amelia Schonbek

Après la guerre, nous vivions sur Skid Row, et mon père a ouvert un bureau de l’emploi à Little Tokyo pour trouver du travail aux personnes revenant de ces camps de prisonniers en barbelés; puis il a trouvé un magasin de nettoyage à sec dans la communauté américano-mexicaine d’East L.A., et il l’a achetée pour une chanson et l’a vendue pour un profit; puis il a trouvé une épicerie dans le centre-sud et construit cette et l’a vendu. Je ne sais pas comment il l’a fait, mais en 1950, il est entré dans l’immobilier, et il a réussi parce qu’il a établi de bonnes relations avec la communauté nippo-américaine. Je veux dire, ils peinéet j’ai vu à quel point ils travaillaient dur. Alors maintenant – je ne joue pas au golf! Être acteur signifie être entre les engagements est un fait de notre profession choisie, j’ai donc aimé être engagé. Je parle de mon expérience d’internement; Je sensibilise. J’aime participer – j’ai été pendant 11 ans la nomination du maire Tom Bradley au Southern California Rapid Transit District Board. Alors la prochaine fois que vous serez à Los Angeles, vous viendrez voir notre métro que nous avons réussi à construire.

—Comme dit à Helen Shaw

Susan Howe, née le 10 juin 1937, photographiée en 2017. Howe s’apprête à publier son 15e livre.

Photo: Nina Subin

Un de mes souvenirs primaires est le jour de Pearl Harbor. J’avais 4 ans et mon père m’avait emmené au zoo de Buffalo et les ours polaires étaient fous. Une foule s’était formée autour d’eux, ils sautaient de haut en bas et se jetaient de l’eau les uns les autres et galopaient. Je me souviens de mon père, qui adorait les animaux, disant: «Ils doivent savoir que quelque chose d’énorme dans le monde s’est produit quelque part.» Et ce soir-là, à la radio, nous avons entendu parler de Pearl Harbor, puis il est parti en guerre.

Depuis que ce COVID-19 a frappé, je me suis posé des questions sur tout. A propos de la vie, de la mort et de l’Amérique. Je pense que c’est l’événement le plus choquant, à la fois métaphysique et politique, que j’aurais pu imaginer. Parce que c’est tellement mystérieux. On ne sait pas quoi faire; on ne sait pas combien de temps ça va durer ni comment ça va frapper. Il y avait des choses terribles – comme le Vietnam, évidemment. Irak. Je comprends qu’il y a quelque chose de mal orienté et de terrible dans notre politique étrangère. Pourtant, quelque chose tenait. De bonnes choses se sont produites. Avec l’assassinat de Kennedy puis l’assassinat de MLK, les choses ont commencé à devenir très laides et très compliquées. Cette chose est terrifiante d’une manière différente sur laquelle je ne peux pas mettre le doigt.

Aussi le fait que je suis vieux et je sais que je suis à la fin. Je ne pense pas que je vivrai pour voir comment nous sortirons de cela. Je suis sûr que oui, mais je pense que cela prendra plus de temps que ma vie. Et je ne le verrai pas. Je n’ai jamais ressenti ça auparavant.

Quand je vois des mots saccagés et piétinés par Trump, c’est très, très, douloureux. Je me souviens si bien pendant la guerre de la façon dont nous avons écouté Roosevelt à la radio, comment il semblait si éloquent et si sage. Au cours de ma vie, je pense – alors nous avons eu Roosevelt, et maintenant nous avons Trump. Mais pas seulement ça. Au cours de ma vie, les ours polaires sont devenus en voie de disparition et maintenant presque éteints. Cela me semble connecté.

Extrait du livre de Howe Concordance.

Art: anonyme

Je pense à ma chance. Je suis chez moi juste à côté de Long Island Sound, et je me promène tous les après-midi. Habituellement, j’étais cette vieille femme qui marchait seule – un fou là-bas – mais maintenant il y a des gens, et vous leur parlez, et ils sourient, ce qui est une nouvelle expérience. Et je suis tellement frappé par le chant des oiseaux. Ils semblent tous se parler dans des langues merveilleuses que je ne comprends pas. Ils semblent signaler qu’il y a un autre monde dans le ciel.

Les derniers poèmes de Yeats et Stevens concernaient tous deux des oiseaux. Cela me semble intéressant, comment ils vont aux cris des oiseaux, un cri qui dépasse le langage. Le dernier poème de la collection de Stevens s’appelle «Pas des idées sur la chose mais la chose elle-même». Il s’agit d’entendre le cri d’un oiseau « au plus tôt à la fin de l’hiver, en mars ». J’ai été frappé de voir à quel point cela est si vrai au sujet de la pandémie. En mars, nous avions des idées sur la chose mais pas sur la chose elle-même. La chose elle-même est venue, gifle, plus tard, à la fin de l’hiver.

Ma mère a vécu au début des années 90. mais la plupart des vieilles femmes que je connaissais étaient en quelque sorte alitées et avaient en quelque sorte abandonné dans les années 80. Être une femme énergique et active dans les années 80 est beaucoup plus courante maintenant. Je suis capable de conduire, de travailler et de prendre soin de moi. J’adore faire du t’ai chi, de la méditation, du yoga, des choses comme ça. Mais ce qui est triste dans ce moment, c’est que ce n’est pas la même chose sur Zoom. Le corps humain, un groupe d’entre vous, même si vous ne touchez pas, il y a quelque chose de profond dans ce que vous faites avec vos mains que vous ne voyez pas sur un écran.

Je ne sais pas si j’écrirai un autre livre. Je pense que le livre que je viens de faire est probablement mon dernier. Je n’ai pas l’endurance. Mon sens de l’ambition de carrière a complètement disparu. Je pense qu’il y a eu un changement, après la mort très soudaine de mon mari, qui était tout aussi inexplicable que cette pandémie. Il s’est bien couché une nuit et était mort le matin. Une embolie. Essayer de trouver ma place, que diable faire ensuite – cela a produit un livre et une sorte, je pense, de manière profondément nouvelle d’écrire. L’horrible mystère soudain de la mort, de la recherche d’une personne décédée, cela a provoqué un grand changement dans mon travail et un changement en moi. Je suis plus soucieux d’expliquer – je ne sais pas quoi. Essayer de comprendre. Essayer de comprendre.

J’adore penser à certains poètes qui ont écrit un excellent travail jusqu’à la fin de leur vie. C’est rare, mais Whitman l’a certainement fait, et John Ashbery l’a fait. Mais pour certains de ces poètes, cela devient comme une sorte de prière, et une croyance en la parole.

Le poème tardif de Whitman « A Clear Midnight » est si beau. La dernière ligne est «La nuit, le sommeil, la mort et les étoiles». Je pense à cette ligne comme une femme allongée et se couchant la nuit à 82 ans. Comment pourriez-vous obtenir quelque chose de plus saint?

–Comme dit à Amelia Schonbek

Je suis dans une entreprise où les ego sont très, très fragiles. Et j’ai appris à gérer les personnes qui ont des problèmes de la manière la plus gentille possible. Et parfois, être gentil signifie simplement être très honnête et direct. Et je suis connu – si je ne suis pas connu pour rien – je suis connu pour être très simple. Et les gens peuvent se mettre en colère, ils peuvent se blesser, mais en fin de compte, ils vous respectent vraiment pour cela. Je n’ai pas peur non plus de m’excuser. C’est une chose très difficile à apprendre pour les gens, en particulier les personnes sensibles et émotionnelles. Je suis encore ces deux choses. J’ai appris à dire que j’avais tort avec grâce. Je suis vraiment désolé. Je sais que je t’ai blessé. Et je ne recommencerai pas. C’est difficile à faire.

—Comme dit à Jackson McHenry

J’aurais aimé savoir quand j’étais enfant ce que j’avais appris il y a seulement cinq ans. C’est ainsi qu’en 1940, lorsque mon père est revenu de France alors que le Corps expéditionnaire était envahi par les nazis, lorsque mon père est revenu au Royaume-Uni, il souffrait d’un SSPT grave. Bien sûr, cela ne s’appelait pas alors. cela s’appelait shellshock. C’était le genre de chose où il montrait certains des symptômes que nous savons maintenant pouvoir survenir à la suite d’un traumatisme.

Il y a tellement d’aide maintenant pour vous. Je suis moi-même mécène d’une organisation appelée Combat Stress, qui s’occupe des anciens combattants atteints de SSPT. Mon père était un homme d’humeur changeante violente, en particulier avec de l’alcool. Et ma vie de famille, de 6 à 12 ans, était désagréable et effrayante. J’ai entendu parler du SSPT, et cela m’a rendu si triste à réaliser, car j’ai publiquement au fil des ans donné à mon père une très mauvaise presse à cause de la violence envers ma mère. Quand je disais cela, je ne savais pas que mon père était malade. Essaye de comprendre. Je ne dis pas que ce que tu as fait est bien. Maintenant, la violence est un choix qu’une personne fait. C’est inexcusable. Mais si j’avais su qu’il était malade, cela aurait pu d’une manière ou d’une autre affecter ma relation avec lui et même, en fait, l’avoir aidé à y faire face. Mais je ne savais pas.

—Comme dit à Jackson McHenry

Ce que j’ai découvert lentement, c’est que je ne sais rien, et vraiment, plus je vis longtemps, plus Je réalise que je ne sais rien. Et ce qui m’arrive très lentement, c’est que tout le monde ne sait rien non plus.

Vous savez, j’étais là quand Jonas Salk a inventé le vaccin contre la polio. Encore une fois, je suis à Montréal, et j’entends parler de gens qui sont accusés, d’entendre que le président américain marche avec des cannes. Je vois Tiny Tim traverser le téléviseur. J’ai vu cet enfant handicapé traverser l’écran de télévision et je me suis senti désolé – mais ensuite, quand j’ai eu mon propre enfant qui était en bonne santé et que j’ai regardé cet enfant… oh, c’était terrible. Mais avec Salk, voici le moyen d’éviter le fléau le plus redouté. Le sens de le soulagement qui a traversé l’humanité! C’est ce qui va arriver ici. Étant une personne compétitive, j’aimerais penser que les laboratoires américains seront les premiers à le proposer, mais cela n’a pas d’importance. Le mot est que les 30 ou 40 laboratoires qui y travaillent maintenant l’obtiendront tous, et donc personne ne fera fortune sur les 7 milliards de doses qu’ils doivent faire pour inoculer tout le monde pour nous permettre de nous rencontrer.

—Comme dit à Helen Shaw

Je pense que l’une des pires choses qui puisse arriver à un jeune artiste et à des jeunes, c’est qu’ils ne sont membres d’aucune organisation. Avant de quitter Détroit, je suis allé dans une école de théâtre appelée Bloomfield Hills, et chaque été, ils amenaient juste ces artistes incroyablement brillants, comme Basil Rathbone de Londres, et ils nous parlaient. Il y avait peut-être un ou deux Afro-Américains. Mais je prenais des pages et des pages de notes, donc quand je venais à New York, je pouvais chercher, disons, Harold Clurman, et il se souviendrait de moi. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous ne pouvez pas. Vous doit être membre du Theatre Communications Group et de la National Theatre Conference. Vous doit faire partie de l’établissement actuel. Je ne dirais pas que le monde va prendre fin s’ils ne sont pas membres – mais ce serait certainement beaucoup plus facile s’ils le sont.

—Comme dit à Helen Shaw

Martha Bartlett, née le 7 janvier 1926 et photographiée en 2019. Elle a présenté JFK à Jackie.

Photo: Dan Winters

Mon grand-père, quand j’avais 4 ans, il m’a demandé ce que j’avais l’intention de faire de ma vie. J’ai pensé, C’est une question très étrange. Il était primordial: il fallait toujours avoir une direction. Et quoi que vous soyez, vous devez être le meilleur. Je pense honnêtement et vraiment que d’une manière amusante, si vous faites des choses dans lesquelles vous êtes bon, cela apporte beaucoup de bonheur dans votre vie.

Si vous aviez quatre enfants, que j’avais, et que vous deviez beaucoup vous divertir (peut-être 50, 60 chaque mois pour le dîner), vous deviez simplement gérer, point final. Peu importe si vous le vouliez. C’est l’une des disciplines.

Toute ma vie, j’ai réuni des gens qui sont devenus de grands amis. C’est l’une des choses les plus satisfaisantes que vous puissiez faire. J’ai un ami, et elle ne partage aucun de ses amis, et je ne comprends pas cela. J’aime tout partager. Vous le faites avec une touche légère afin de ne pas le prendre trop au sérieux.

Bartlett tient son filleul John F. Kennedy Jr. à son baptême.

Photo: Archives Bettmann / Getty Images

Celui qui a été président a généralement été un ami. Oh, c’est beaucoup de bruit pour rien, alors quoi – tout cela fait partie de l’histoire. Mais j’ai toujours apprécié d’en faire partie. La crise des missiles cubains n’est qu’un des nombreux épisodes. Vous pouvez imaginer que j’étais sur chacun d’eux. Vous vous sentez très reconnaissant et c’était très excitant. Mais je n’y pouvais pas grand-chose. Et je vais vous dire quelque chose: ne vous attardez pas sur beaucoup de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose. Restez fidèle à ce que vous pouvez gérer. Vous ne faites pas partie de la crise des missiles, alors laissez-la tranquille.

Ma mère s’inquiétait tout le temps, de tout, et elle a dépassé 100. Mais je pense que c’est une perte de temps. La grippe espagnole était bien pire que cela. La Seconde Guerre mondiale a été horrible. Vais-je m’asseoir ici et m’inquiéter de ce virus? J’espère avoir de meilleures choses à craindre. J’ai un jardin que j’aime et 40 ans de catalogues de Sotheby’s et Christie’s qui ont mis cinq ou six semaines à trier.

–Comme dit à Amelia Schonbek

Je n’ai pas de conseil pour moi; J’ai des conseils pour les autres! Je suis très préoccupé par la manière dont je peux transmettre mes expériences, car de nos jours, il n’y a pas cette communauté de théâtre que nous avions. À l’époque, il y avait beaucoup de non-acteurs dans le théâtre, et c’était merveilleux. Quand je vivais sur la 10e rue, je devais marcher un pâté de maisons jusqu’à une devanture de magasin où ils faisaient des Happenings précoces – et encore, c’était une porte ouvrant sur une expérience remplie d’ambiguïté et de mystère.

Mais je pense que nous sommes devenus trop riches, ce qui a conduit à des excès de toutes sortes. Pensez à cette époque: le mouvement féministe et le mouvement des droits civiques (qui était une sorte de pinacle) et Woodstock – toutes ces choses étaient une hauteur de rébellion contre la bombe, contre la Doomsday Clock. Même les soi-disant amateurs avaient quelque chose à dire, alors ils ont commencé à jouer. Peu importe la pandémie, le théâtre a abdiqué ses responsabilités – il n’est plus intéressé à être pertinent; il s’intéresse plus au divertissement. Le théâtre n’est vivant que sur fond de tumulte social et de passion.

—Comme dit à Helen Shaw

Je savais que je voulais être pasteur depuis avant mon lycée. Et pas seulement un prédicateur-enseignant. Un pasteur, un prophète. Je savais assez régulièrement que le travail de ma vie allait être enraciné dans le service aux gens dans et à travers une congrégation. La foi biblique est principalement un record de quelque 1 500 ans de personnes aux prises avec la force vitale de la Terre et ce que cela signifie pour leur vie à leur époque. Et une caractéristique majeure de ces rencontres entre Dieu et les humains qui sont enregistrées dans les Écritures est que vous êtes sur le chemin d’une vie, et que vous rencontrez des obstacles majeurs, y compris des pandémies, mais aussi comment vous pouvez avoir peur, cultiver votre cœur et votre âme et votre esprit et votre force , cultive ton prochain, et tu pourras persévérer et supporter. Martin Luther King – et je peux en nommer toute une série d’autres – étaient des pasteurs noirs, qui considéraient tous que c’était un pasteur, il fallait combattre le racisme et la ségrégation. Être pasteur signifiait qu’il fallait faire face aux problèmes de l’esclavage économique. Les Noirs ne pouvaient pas être caissier dans une banque. Les Noirs ne pouvaient pas enseigner, ne pouvaient pas être pompier ou policier. Les interdictions contre les Noirs étaient la nature de l’esclavage et de la vie après la guerre civile en Amérique. Tout pasteur qui ne se soucie pas de la façon dont son peuple gagne sa vie, est capable de subvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille et de son environnement, pour le bien-être total de ses paroissiens, n’est pas un pasteur. C’est une des choses que les gens ne voient pas sortir des années 60 – vous avez un modèle de religion très différent des Pat Robertsons, les gens que Trump a amenés sur son orbite depuis les églises. Ce n’est pas un modèle de haine des gens, de rejet des gens. C’est un modèle pour essayer de susciter la compassion par la justice et la vérité. C’est ce que je dis dans mon enseignement et dans mon travail dans la communauté. Concentrez-vous sur la découverte du pouvoir de l’amour et de la vérité non violents. Et organiser, organiser, organiser, sortir de la philosophie et de l’histoire stratégique de la non-violence. Il n’y a pas d’alternative. Utilisez le pouvoir de la non-violence en soi pour vous organiser contre le mal, pour réaligner notre histoire.

—Comme dit à Amelia Schonbek

L’architecte B. V. Doshi, né le 26 août 1927, photographié en 2015. Il a finalement remporté son Pritzker à 90 ans.

Photo: Manish Mansinh

Mon grand-père avait perdu un de ses yeux lorsqu’il travaillait dans la menuiserie, mais il me disait toujours: «Au moins, j’ai un œil.» Optimisme! J’ai appris qu’il y a toujours quelque chose avec lequel vous pouvez travailler. Et cela m’a beaucoup aidé. Chaque fois qu’il y a un problème, il y a aussi une alternative. Il ne faut jamais perdre espoir.

Dans ma famille élargie, je vois quatre générations. Ce que j’ai appris d’eux, c’est que vous ne saurez jamais ce qui va se passer, mais il y a toujours quelque chose qui va être excitant. COVID est un excellent exemple d’incertitude, et pourtant le monde va continuer et continuer. Au-delà de vos attentes, au-delà de vos peurs, il y a toujours le lever du soleil. J’ai appris l’éternité d’une autre manière, en tant qu’ordre cyclique, et cela m’a donné une chance de penser l’architecture d’une manière différente: est-il possible de créer quelque chose qui peut n’être qu’un germe et qui au fil du temps germera en un forêt?

—Comme dit à Justin Davidson

Quand j’ai commencé à danser, ma mère a pu me donner un peu d’argent et j’ai suivi trois cours par jour à la fin des années 50, au début des années 60. Mon premier professeur de danse s’appelait Edith Stephen. Elle avait un studio au cinquième étage du village et un de mes amis, un musicien, y suivait des cours. La première classe juste a pris. Je n’avais aucune idée de mes limites physiques – c’était une ruée physique pour découvrir C’est pour moi. De là, je suis allé [Martha] Graham, à Merce [Cunningham]et j’ai pris beaucoup de cours de ballet, même si je n’ai jamais eu de participation. Je suis devenu chorégraphe parce que je savais qu’aucune compagnie ne m’accepterait avec mes limites particulières – un torse long et des jambes courtes.

J’avais commencé à faire mes propres solos dans la classe de Robert Dunn en 1960-1961 – il était un passionné de John Cage. Cette première pièce que j’ai faite est toujours jouée: c’était Trois cuillères Satie. Ensuite, j’ai commencé à recevoir des subventions; J’ai eu mon premier Guggenheim à la fin des années 60 et un MacArthur plus tard. Ce n’est pas facile d’être chorégraphe à moins de vous institutionnaliser d’une manière ou d’une autre avec une grande entreprise. Il est devenu plus difficile de travailler parce que mes danseurs enseignent et se chorégraphient tous eux-mêmes. Il est difficile de réunir six personnes matures; au moment où ils sont dans la cinquantaine, ils ont leurs propres engagements. Mais j’ai continué. En fait, j’étais censé faire ce duo avec mon collègue quelque part dans une galerie. Bien sûr, il a été fermé. C’est la première fois que j’ai une impasse dans mes entreprises.

En termes d’espace, cette distance de six pieds crée une toute nouvelle chorégraphie publique. Vous êtes conscient de votre corps dans l’espace de manière formelle, en vous éloignant des gens et en l’absence de contact avec des amis que vous étreignez habituellement. Il y a un tout autre type de physique que vous assumez avec cet adversaire invisible.

—Comme dit à Helen Shaw

Gus Solomons Jr., né le 27 août 1938, photographié en 2016.

Photo: Betti Franceschi

Il y a quelques conseils que j’aurais aimé ne pas avoir suivis. Merce Cunningham a déclaré: «Portez des poids sur vos chevilles; cela renforcera votre dos », alors je me suis forcé à danser et à faire des cours de cette façon. Et cela m’endommageait progressivement le dos. Je vais poursuivre Merce Cunningham. Mais tu sais, il a grandi quand j’ai grandi. Personne ne savait quoi faire. J’avais de très bons professeurs, mais l’état des connaissances somatiques était incomplet à ce moment-là. Personne ne savait comment entraîner les muscles, comment compenser les différentes proportions et anomalies comme ils le font maintenant. J’ai eu une scoliose qui s’est développée au fil des ans du milieu des années 80 jusqu’en 1997, quand elle a commencé à empiéter sur les nerfs de ma jambe gauche. Alors j’ai clopiné sans savoir si je mettais ma jambe gauche vers le bas – je ne pouvais tout simplement pas le sentir. En 2012, lorsque la courbure avait progressé à 58 degrés, le médecin a déclaré: «Nous devons nous faire opérer.» Ils ont réussi à réduire la courbure à 24 degrés. Il y a encore des dommages sur le côté gauche, et ce sont des tiges, c’est rigide, donc j’ai très peu de mouvement dans la colonne vertébrale. Le milieu de ma colonne vertébrale est une pièce qui limite ma flexion vers l’avant et ma torsion, donc je dois travailler avec ça. Je travaille avec ça. Ensuite, je me suis cassé la hanche en 2018. Je suis toujours en convalescence. J’allais obtenir une révision avec le médecin qui a remplacé mon genou gauche, mais j’ai découvert que j’avais un cancer de la prostate – donc toutes les révisions chirurgicales étaient hors de question.

Solomons Jr.en 1960.

Photo: Harold Edgerton / © 2010 MIT. Avec l’aimable autorisation du MIT Museum

J’ai eu des radiations. Ça va bien, mais je ne sais pas. L’urologue a dit: «C’est agressif». Je viens d’apprendre que c’est le terme substitut du stade quatre, qui semble fatal. Mais il n’a jamais dit le stade quatre, et cela ne s’était pas propagé, alors j’ai eu une radiothérapie et une hormonothérapie. Je suis fort; Je fais de l’exercice tous les jours. Ma stabilité n’est pas ce qu’elle doit être, mais je travaille sur des moyens de compenser cela. Je me suis résolu à utiliser une canne et à voir quelles sont les possibilités. J’accepte le changement d’instrument tel qu’il change – ne regrettant pas ce que je ne peux pas faire, mais voyant ce que je peux faire et l’utilisant.

–Comme dit à Helen Shaw

Le genre de vie que je vivais à New York, avec toutes ses tentations. C’est quelque chose que je considère vraiment comme une perte de temps considérable. Parce que je venais à New York rompu avec un milieu ouvrier sans perspectives. Et puis six ans plus tard, je suis dans des restaurants et des restaurants français à Doubleday Townhouse et mon nom est mentionné dans les colonnes de potins et le Nouvelles quotidiennes et le New York Fois. Il m’est venu à l’esprit qu’ils me préparaient à être le prochain jeton. À 82 ans, j’ai vu des jetons aller et venir. Ils reçoivent beaucoup de publicité et de reconnaissance, et le problème avec le tokenisme est que l’établissement littéraire de New York, qui sert des jetons depuis 100 ans, est que lorsqu’ils ne sont plus utiles, ils sont abandonnés et quelqu’un prend leur place. Il y avait Ralph Ellison, qui considérait les jeunes écrivains comme sa compétition. Je l’ai interviewé; J’ai dit: « Pourquoi êtes-vous si dur avec les jeunes écrivains? » Turns out he hadn’t read many of them. But he wants to be the token. Then there was the other alternative. Langston Hughes, who cultivated and mentored younger writers. So I follow Langston Hughes’s example in more ways than one. I live in a black neighborhood. He lived in Harlem. He supported younger writers. I support younger writers. If you Google my name and look up news, some of the younger writers acknowledge that.

–As told to Jackson McHenry

Your life is like one big family; you have to treat it as such. There’s no small people, only small minds. I’m a very positive person, even though I don’t sound like it today. I love the group of amazing friends that I have accumulated through my whole life, which actually represent me. My oldest friend is a girlfriend that I’ve got, Dee Dee Wood. We went to ballet school together. She and her husband at the time choreographed Mary Poppins, The Sound of Music — she’s a very gifted person. It’s as if not a day has gone by with our lives.

I’m doing a series with Seth Rudetsky, and it’s called Chita Rivera and Friends, and I’ve just been having my friends on every Saturday. I had Rob Marshall and Scott Ellis and Jason Alexander, and we reminisced about The Rink. I think God has a way of reminding us that we did something okay when we have friends like this and we can go over the memories that we’ve had. These are people that I’ve known for a very long time, and they’ve become successful, and they’re great, and they’re friends of mine. It makes me feel great about myself. I know I’ve had some pretty good taste.

—As told to Jackson McHenry

Saxophonist Sonny Rollins, born September 7, 1930, photographed in 2020.

Photo: Mamadi Doumbouya

I have been more or less quarantined for a couple of years. I have a pulmonary fibrosis, I have a walker, and I don’t really go out much. I just go out when my friend takes me to the doctor or the bank. So having to stay in the house is not an entirely new situation for me. Actually, I’m quite happy as far as that is concerned. With the virus, well, I’ve got a lot of feelings about that.

What is working for me? I’ll tell you. I accept the theory of reincarnation. I’ve been a person that’s been interested in the so-called afterlife for most of my life. When this virus came, it was still somewhat of a shock. A plague. We all know there have been plagues all through history, so it’s nothing new for mankind, but this is the first one of this magnitude that we have had. What does it mean?

If you accept reincarnation, then you know that we’re not meant to be living on Earth forever. I don’t ascribe to that feeling that life is here for us to enjoy. That it’s just about me having a good time and not owing anybody anything. If that’s all that life means to you, then yeah, I guess a plague is a big deal. What’s more important to me is living by the Golden Rule. Now, recently, there was an article that got some attention. It was revisiting the fact that all of the ancient disciplines and religions that we know of in our world, every one of them — Christianity, Islam, Judaism, Taoism, Buddhism, Confucianism, Zoroastrianism — all of these disciplines preach the Golden Rule. Do unto others as you would have done unto you. I’m not the best person in the world, and I’m not the worst, but there’s a reason for my being here.

When you get to be my age, your friends drop off one by one. I just lost another old friend of mine who passed away. I have to accept that. He was 93. When I look back on my life and what I could have done, how much better I could have been, what a wiser person I could have been — there are little things that I look back on, but I don’t want to look back. What’s important is what I’m learning now and how am I dealing with what I have to do now.

I also feel, in this fantastic universe that we’re in, it’s all good! There’s a reason for everything that happens. If you’re a great performer and all of a sudden you can’t play anymore, there’s a reason for that. I really went up the wall when I realized I couldn’t play anymore because of my condition, around 2014. There was definitely a grieving process. I got great joy in practicing. I used to go by the ocean in California, back in the day when it was okay to do things like that, and play by the ocean. Or after I played at a nightclub, we’d get off at three, four in the morning and I’d drive up on the Palisades Parkway and go into a secluded spot and play. I loved just playing my horn. So it was very hard. I went through a period of despair. Finally, it came to me: Sonny, you have to be grateful that you had a life in music, instead of decrying the fact that you can’t play.

I was very fortunate as a youngster. I was born in Harlem, and all these great jazz musicians were all around, these people I heard when I was 2 and 3 years old. I got my first saxophone when I was about 8 years old. I realized early on that I loved music, that this is what it was all about. I was born on the right track, so to speak. This is probably having to do with my karma, my previous births. I came into this world loving music and having an opportunity to play it — that’s some good karma that I accumulated someplace in my previous lives. I don’t know when. I don’t want to know. Whatever it was, I’m here in this life now and I have to go on and get better and better. As the Buddhists say, you get more into the light.

–As told to Amelia Schonbek

*A version of this article appears in the May 25, 2020, issue of New York Magazine. Subscribe Now!