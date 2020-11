Excès de vitesse camion s’écrase dans Maruti Alto 800 de côté

Voici un accident où un Maruti Alto 800 a dû subir un accident majeur et le propriétaire n’est pas satisfait de la qualité de fabrication.

Maruti Alto 800 n’a pas subi de crash test NCAP jusqu’à présent, mais comme il ne dispose que d’un seul airbag côté conducteur en standard, il ne peut pas marquer de points. Voici un exemple d’accident rencontré par l’Alto 800 après avoir été percuté par un camion d’un côté. Bien que l’impact soit énorme, le propriétaire estime que la qualité de construction n’est pas bonne.

Selon le propriétaire, un conducteur de la chaussée a percuté le Maruti Alto 800 par le côté. Le camion a traîné l’Alto sur plusieurs mètres, après quoi la voiture a quitté la route. Heureusement, personne n’a été blessé dans cet accident et tous les passagers voyageant dans la voiture sont sortis de la même manière avec des blessures mineures.

Les deux portes de gauche sont complètement endommagées, mais peuvent toujours être réparées à l’état neuf. Selon le propriétaire, même le châssis a été endommagé du côté gauche. Les deux piliers C ont également pris un coup avec le toit des deux côtés. L’impact est vu du côté gauche où le camion a heurté et également du côté opposé.

De plus, le pneu de l’essieu arrière gauche s’est desserré. La voiture a été réparée dans son état d’origine, il ne reste plus que la peinture. Si l’assurance est pleinement fonctionnelle, elle doit avoir à peine coûté quoi que ce soit au propriétaire. Cependant, attendez-vous à ce que les coûts traversent plus qu’un Lakh, bien qu’il s’agisse d’une Maruti et de la voiture la plus abordable du constructeur.

Maruti a arrêté Alto K10 il y a quelques mois en raison des normes BS6. Bientôt, dans quelques mois, même l’Alto 800 quittera le marché pour faire place à une toute nouvelle berline d’entrée de gamme. Le prix de l’Alto 800 est compris entre Rs 2,89 Lakhs et Rs 4,36 Lakhs (ex-showroom).