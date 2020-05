Événement physique pour Tokyo Game Show 2020 annulé, émission numérique prévue

L’organisateur de la Tokyo Game Show, Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA), a annoncé que la convention de jeu de cette année ne se déroulera pas comme prévu. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, l’événement physique habituel basé sur le Makuhari Messe du TGS, qui aurait eu lieu du 4 au 27 septembre, n’est plus prévu. Au lieu de cela, le CESA a l’intention d’accueillir un événement numérique pour TGS 2020.

Une déclaration des organisateurs et co-organisateurs du Tokyo Game Show se lit en partie,

En raison de l’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale et la situation reste imprévisible au Japon également, l’organisateur et les co-organisateurs ont pris cette décision après une longue réflexion pour accorder la plus haute priorité à la santé et sécurité des visiteurs, exposants et intervenants. Nous vous demandons votre aimable compréhension et coopération.

Au moment de la rédaction de cet article, les détails concrets de la vitrine numérique restent sous clé. En tant que tel, il est actuellement inconnu de savoir si l’un des plans annoncés à l’origine de l’événement fera en quelque sorte de l’événement numérique. Le CESA partagera plus d’informations fin mai sur le site Web dédié de TGS.

L’annulation de la convention sur place de Tokyo Game Show 2020 survient après quelques autres annulations notables. Plus tôt cette semaine, par exemple, les plans pour la semaine des Jeux de Paris en octobre ont été réduits. Les organisateurs ont déclaré que PGW devrait revenir l’année prochaine.

Malgré les nombreux changements apportés aux horaires des événements et autres, cet été sera chargé. Le Summer Game Fest de Geoff Keighley débute ce mois-ci et devrait durer plusieurs autres. IGN et GamesRadar organisent tous les deux des présentations numériques en juin. Le 11 juin, les joueurs pourront se connecter à EA Play Live et à tout ce que CD Projekt RED a dans sa manche.

[Source: Computer Entertainment Supplier’s Association]