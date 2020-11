Est-ce que Jeezy possède la moitié d’Atlanta? Paroles de Gucci Mane Verzuz battle expliquées! – .

in

Photo de Paras Griffin / Getty Images

Le bœuf de dix ans entre Jeezy et Gucci Mane a pris fin, et Jeezy a laissé les fans confus avec les paroles «Je possède la moitié d’Atlanta». Voici la vérité.

Jeezy et Gucci Mane ont participé à la dernière bataille «The Verzuz», qui restera définitivement dans l’histoire du hip hop. Nous n’aurions pas imaginé cela.

Pour que le gagnant soit annoncé, les rappeurs devaient s’affronter en 20 rounds, tous également épicés compte tenu de l’histoire entre les deux rappeurs.

Bataille de Verzuz: Jeezy contre Gucci Mane

Cette bataille de Verzuz était très intrigante, car les deux rappeurs américains ont un bœuf de 15 ans, qui comprend plusieurs pistes de diss, des combats et une accusation de meurtre contre Gucci Mane pour la mort de l’ami de Jeezy Pookie Loc.

Les fans étaient sur le bord de leur siège pendant toute la bataille, mais le point culminant a été lorsque Gucci Mane a décidé d’ombrer le jeu de glace (bijoux) de Jeezy en rappant «Ma tenue a coûté 10 groupes, regardez mon adversaire. Regarde-le ».

Jeezy s’est retourné contre lui de la manière la plus sauvage qui soit: «Je n’ai pas de tenue à 10 000 $, mais je possède la moitié d’Atlanta.»

Alors que les deux rappeurs ont apparemment mis leur bœuf de côté après avoir chanté «So Icy» ensemble pendant la bataille de Verzuz et organisé une afterparty ensemble, les fans ont été confus: Jeezy possède-t-il vraiment la moitié d’Atlanta?

Est-ce que Jeezy possède la moitié d’Atlanta?

Non, Jeezy ne possède pas la moitié d’Atlanta, ce serait impossible. Ce que Jeezy possède vraiment, c’est une agence immobilière très réussie à Atlanta.

Alors que Gucci Mane essayait de montrer sa collection de bijoux d’une valeur de 5 millions de dollars et d’ombrer Jeezy pour ses choix de tenues, Jeezy a sorti une carte Uno inversée et a fléchi son agence immobilière d’Atlanta, qui vaut bien plus que les bijoux de Gucci Mane.

Les fans ont trouvé les paroles de Jeezy déroutantes au début, mais ont ensuite pris le contrôle de Twitter pour commenter les paroles sauvages. Jeezy a vraiment fait quelque chose là-bas.

Gucci veut avoir une bataille de bijoux.Jeezy veut avoir une bataille IMMOBILIÈRE. OUF!!!! C’est un peu d’ombre d’homme cultivé juste là. # Verzuz – Jessica Fyre💫✨ (@TheJessieWoo) 20 novembre 2020

