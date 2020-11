Equipe – Commentaire sur la farce Corona à Leipzig: une gifle au visage

Malgré cinq corona positifs avec des adversaires ukrainiens, l’équipe nationale allemande est autorisée à disputer son match de Ligue des Nations à Leipzig. C’est la preuve ultime que le football professionnel a une place particulière dans notre société. Un commentaire.

Il y a moins de trois semaines, l’apogée des célébrations à l’occasion des 50 ans de football féminin en Allemagne devrait avoir lieu.

Cependant, le match international contre l’Angleterre à Wiesbaden a été annulé à bref délai en raison d’un cas positif Corona dans le personnel de soutien anglais. La FA a annoncé que le risque de nouvelles infections était tout simplement trop élevé – et a donc envoyé un signal important aux autres associations de football: à savoir, ne jouer que lorsqu’il n’y a pas de risque de corona.

La question de savoir si la FA aurait agi ainsi s’il avait été un match masculin ne peut pas être résolue. La question de savoir si le football masculin occupe une place particulière dans notre société peut très bien trouver une réponse. Oui il le fait. L’exemple ultime est ce qui s’est passé entre vendredi soir et samedi après-midi à Leipzig.

Quatre joueurs et le chef d’équipe de l’équipe nationale ukrainienne ont été testés positifs en préparation du duel de la Ligue des Nations contre l’Allemagne à Leipzig et personne de l’UEFA, de la DFB ou de l’association ukrainienne n’a jugé nécessaire de plaider pour l’annulation d’un match.

Au contraire: la DFB en tant qu’organisateur n’a pas voulu renoncer à l’argent des sociétés de télévision (près de dix millions d’euros) et n’est donc pas intervenue, pas plus que l’UEFA, toujours plus rentable, qui veut évidemment faire étalage de sa pseudo-importante Ligue des Nations à tout prix.

L’association ukrainienne a cependant fait remarquer au service de santé local que les personnes infectées n’avaient pas été en contact avec d’autres membres du convoi, sur quoi le même bureau s’est abstenu de donner un ordre de quarantaine et a plutôt ordonné un test rapide pour samedi après-midi.

Allemagne vs. Ukraine: une gifle pour d’autres athlètes

Que les quatre joueurs testés positifs étaient toujours sur le terrain mercredi à Chorzow, en Pologne? Qu’elle et le chef d’équipe, également infecté, ont ensuite pris l’avion pour Leipzig avec ses collègues et ont ensuite pris le bus pour l’hôtel? Peu importe. « Nous dépendons de ce que nous dit l’équipe ukrainienne. Un département de la santé n’est pas une police. Nous devons le supporter comme ça », a déclaré un porte-parole du département de la santé, qui est presque impuissant.

Quelques heures plus tard, vers 16 h 20, le communiqué officiel de l’UEFA a suivi: les 35 autres membres de l’entourage ukrainien avaient été testés négatifs lors des tests rapides, il n’y avait donc aucun danger et le match se déroulait comme prévu. Période d’incubation? Une considération pour les joueurs qui doivent voyager à travers le monde même en période de restrictions de voyage? Peu importe. Le football royal peut tout faire. Un sport avec un traitement spécial à une époque où le nombre d’infections augmente, notamment en Allemagne, et où les contacts sont donc strictement limités.

Les athlètes d’autres sports qui ont dû renoncer à leur passion pendant des mois plus ou moins devraient se sentir tout aussi giflés au visage que les athlètes amateurs et populaires qui ont été contraints à l’inactivité pendant des semaines.

Allemagne – Ukraine: le rejet aurait été un signal fort

Oui, le football professionnel rapporte le plus d’argent par rapport à tous les sports, et oui, le football professionnel a des « pieds d’argile » sans revenus importants des spectateurs, comme l’a récemment alerté le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge. D’autres sports – tout comme les autres branches de l’économie – mais aussi.

Cela aurait donc été un signal fort et responsable si les associations avaient annulé le duel sportif relativement insignifiant entre l’Allemagne et l’Ukraine. Donc, toutes les personnes impliquées tirent maintenant un autre but contre lui, nuisible à l’image.

Dans cette farce, pour reprendre les mots de Toni Kroos, les joueurs ne sont que les marionnettes de ceux qui accordent plus d’importance au profit qu’à la santé. Le directeur de la DFB, Oliver Bierhoff, ne doit pas être surpris s’il voit un « nuage noir » sur l’équipe nationale allemande, qui est en plein bouleversement. Malgré toutes les critiques de la DFB, il ne s’agit pas de ce qui se passe sur le terrain – mais de cela.