Envoyer des patients hospitalisés dans des maisons de soins sans tests Covid-19 était une «  erreur épouvantable  », selon un rapport

Envoyer des patients hospitalisés dans des maisons de soins sans les tester pour Covid-19 au plus fort de la pandémie était une «erreur épouvantable», selon un rapport. Le Comité des comptes publics des Communes (PAC) a également averti que le gouvernement devait produire un rapport en trois points. planifier une deuxième vague de coronavirus d’ici la fin de l’été – les achats étant prioritaires aux côtés de la santé publique et de l’économie. Les ministres ont octroyé des milliards de livres en contrats à des entreprises sans concurrence significative, entraînant «un manque de transparence sur les coûts et le rapport qualité-prix», selon le rapport. Le PAC a accusé le gouvernement d’être «lent, incohérent et, parfois, négligent». dans son traitement du secteur de l’aide sociale en mars et avril de cette année, les ministres se concentrant sur la nécessité de s’assurer que le NHS n’était pas surchargé. Le personnel soignant n’a pas reçu suffisamment d’équipement de protection individuelle, car les conseils officiels sur la quantité de vêtements à porter ont changé 40 fois.Le bulletin i politique a coupé le bruit Le rapport a déclaré: «Le fait de renvoyer les patients de l’hôpital vers les services sociaux sans les tester au préalable pour une erreur effroyable. Chose choquante, la politique du gouvernement jusqu’au 15 avril inclus était de ne pas tester tous les patients sortis de l’hôpital pour le Covid-19. » Public Health England a déclaré au comité qu’il était connu depuis mars que le coronavirus pouvait être propagé par des personnes qui ne présentaient pas de symptômes de la maladie. Près de 40% des foyers de soins ont souffert d’une épidémie de Covid-19. En savoir plus Test de coronavirus: le gouvernement britannique a ignoré les entreprises privées qui pourraient augmenter la capacité de 50%, selon le rapport « Strain and trauma » Le personnel du secteur pourrait ne pas être équipé pour gérer une deuxième vague de coronavirus en raison du stress qu’ils ont subi au cours de la première pic, selon le rapport. Il a déclaré: «Nous sommes profondément préoccupés par les travailleurs de première ligne et les bénévoles qui ont enduré la tension et le traumatisme de répondre à Covid-19 pendant de nombreux mois.» Meg Hillier, députée travailliste et présidente du Comité des comptes publics Meg Hillier, la députée travailliste qui préside PAC , a déclaré: «L’incapacité de fournir des EPI ou des tests adéquats aux millions d’employés et de bénévoles qui ont risqué leur vie pour nous aider à traverser le premier pic de la crise est un moment triste et bas dans notre réponse nationale. Nos maisons de soins ont été effectivement jetées aux loups et le virus en a ravagé certains. »Un porte-parole du gouvernement a répondu:« Tout au long de cette pandémie mondiale sans précédent, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le secteur et des experts en santé publique pour mettre en place des conseils et un soutien. pour la protection sociale des adultes. Outre 1,3 milliard de livres sterling supplémentaires pour soutenir le processus de sortie de l’hôpital, nous avons fourni 172 millions d’EPI au secteur des soins sociaux depuis le début de la pandémie et testons tous les résidents et le personnel, y compris des tests répétés pour le personnel et les résidents des maisons de soins. plus de 65 ans ou ceux atteints de démence. »

