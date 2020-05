EMILY BLUNT & THE ROCK co-star dans SCOTT LOBDELL’S BALL & CHAIN

Crédits: Wildstorm



Dwayne Johnson et Emily Blunt font équipe pour co-jouer et coproduire Boule et chaîne, basé sur la série limitée de quatre numéros de Scott Lobdell Homage / Wildstorm de 1999 et ce Date limite appelle le «package de spécifications à chaud» d’Hollywood.

Selon le commerce en ligne, le projet est vendu aux studios, y compris Netflix, mais jusqu’à présent, il n’a pas conclu d’accord.

L’adaptation aurait été écrite par la candidate aux Oscars Emily V. Gordon («The Big Sick»).

Le comique Boule et chaîne (qui a été dessiné par Alé Garza) suit un « couple se chamaillant qui reçoit des super pouvoirs qui ne fonctionnent que s’ils peuvent apprendre à mettre de côté leurs différences et travailler ensemble », selon Date limite, qui décrivent la série de cette façon:

« Edgar et Mallory Bulson ont décidé de jeter l’éponge. C’était le plan de toute façon, jusqu’à ce qu’un mystérieux météore baigne le couple combattant dans des énergies extraterrestres qui leur ont donné des super-pouvoirs. Est-ce que leurs nouvelles capacités seront suffisantes pour faire fonctionner leur mariage? »

Blunt et Johnson co-star dans Disney’s Croisière dans la jungle basé sur la promenade dans le parc à thème, dont la sortie est actuellement prévue le 30 juillet 2021 après avoir été initialement prévue pour un arc du 24 juillet 2020.