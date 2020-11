Eintracht Francfort – RB Leipzig 1: 1: erreur du Bayern non utilisée! RBL trébuche à nouveau à Francfort

Le RB Leipzig a laissé la passe décisive du Bayern Munich avec son adversaire redoutable inutilisé.

Julian Nagelsmann enfila ses gants noirs et regarda d’un air maussade le stade vide de Francfort. Même sans les 50000 fans de l’Eintracht au sang chaud et avec la motivation supplémentaire d’une erreur précédente du Bayern Munich, le RB Leipzig n’a rien à gagner de l’adversaire craintif.

Le 1: 1 (0: 1) n’était clairement pas suffisant pour les chasseurs du Bayern de Leipzig qui ont trébuché – une victoire aurait amené RB aux points à égalité avec le champion de la série. Mais les Saxons de Francfort attendent cela même après leur sixième tentative. L’équipe de Munich n’a pas non plus pu passer un match nul 1-1 contre le Werder Brême dans l’après-midi.

« Nous aurions aimé prendre plus de points », a déclaré le buteur de RB Yussuf Poulsen sur Sky. « Nous avons concédé un but stupide, puis bien sûr vous courrez après. Pourtant, avec un peu plus de chance, nous pourrions encore faire 2-1. »

Trois jours avant le coup d’envoi de la Ligue des champions au Paris Saint-Germain, Aymen Barkok (43e) RB de Francfort gâchait l’ambiance. Les invités n’ont pas réussi plus que l’égalisation par Poulsen (57e). Dans le duel avec Neymar et Cie mardi (21h) au Prinzenpark, il faut une augmentation.

RB Leipzig entre mieux dans le jeu

Alexander Sörloth (4e) a raté la première occasion du Leipzig. Les invités ont ensuite lentement augmenté la pression, disposé les saucisses de Francfort et vérifié ce qui se passait. Cependant, il y avait un manque de détermination dans les diplômes. Le tir d’Amadou Haidara (6e) a été bloqué, Dani Olmo (15e), qui avait humilié le DFB-Elf avec l’Espagne au cours des semaines, l’a relevé.

L’équipe de l’entraîneur Adi Hütter, qui a de nouveau dû se passer du moteur de milieu de terrain Sebastian Rode, a d’abord fait un travail principalement défensif. Ce n’est qu’après une tête de Martin Hinteregger (22e) que l’Eintracht est devenu plus inconfortable – au détriment du niveau de jeu. La rencontre est devenue plus difficile, les deux équipes se sont retrouvées dans des duels au milieu de terrain.

Eintracht Francfort: Barkok utilise la négligence de Leipzig

Avant la pause, Angelino (35e) et Dayot Upamecano (36e) ont de nouveau fait un retour dans la surface de réparation de Francfort. Mais la tête a été prise par l’équipe locale via Barkok, qui a profité de la première négligence de Leipzig à son onze de départ cette saison.

Nagelsmann a réagi, a amené Emil Forsberg et Poulsen en seconde période pour plus de puissance offensive – avec succès. Le Danois a ramené Leipzig avec sa première action dangereuse. Francfort a subi une pression croissante après avoir concédé. Filip Kostic, qui a été cruellement manqué pour la dernière fois, n’a fourni que peu de soulagement du côté gauche.

Leipzig, cependant, n’a pas capitalisé sur le fait que l’unité perdait de sa force. L’élan de l’égalisation a été perdu avec l’augmentation du temps de jeu. Dans la phase finale, Nagelsmann a exigé plus de détermination sur la voie à suivre et a remplacé le jeune Justin Kluivert.

