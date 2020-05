Eels Clint Gutherson confiant que les joueurs suivront les directives de biosécurité

La star de Parramatta Eels, Clint Gutherson, est convaincue que les joueurs de la LNR n’auront aucun problème à suivre les strictes directives de biosécurité alors que le jeu vise à retourner sur le terrain au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Dans une conversation téléphonique cet après-midi, la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a informé Peter V’landys et les PDG des Broncos, Cowboys et Titans qu’ils pourraient reprendre leur formation et voyager entre les États alors que la LNR cible une relance le 28 mai.

À la suite d’exemples de joueurs qui ont enfreint les restrictions cette semaine, le Premier ministre a demandé des assurances supplémentaires sur l’application des mesures de quarantaine à domicile qui sont la pierre angulaire du plan de la LNR.

Le LNR et le Queensland Health Officer auront d’autres discussions sur ces mesures.

Clinton Gutherson (Getty)

Mais Gutherson pense que les joueurs seront coincés dans leurs routines une fois que l’entraînement commencera et qu’en dépit de la suppression des activités hors champ de l’équipe, il est convaincu qu’aucune directive de biosécurité ne sera enfreinte.

« Nous sommes tellement habitués à nous entraîner et à le faire de toute façon, vous ne manquerez que le petit-déjeuner et le déjeuner que vous sortez en équipe », a déclaré Gutherson. Neuf nouvelles.

« Je suis heureux d’abandonner autant que possible pour reprendre l’entraînement et jouer. »

« Quand nous y retournerons, on ne sait jamais combien de temps cela pourrait durer.

« Tant que nous respectons ce qu’ils nous disent et faisons tout ce que nous pouvons faire en notre pouvoir pour nous assurer que nous ne le contractons pas (COVID-19) et que nous remettons la ligue en attente, ce sera énorme. »

Le Premier ministre du Queensland ouvre la voie au coup d’envoi

L’arrière lui-même a déclaré que l’arrêt du coronavirus lui avait donné le temps de se concentrer sur les activités en dehors du LNR.

Gutherson est actuellement en train d’acquérir ses qualifications de formation personnelle.

« Je fais mes cert trois et quatre en entraînement personnel », a-t-il déclaré.

« J’ai réfléchi un peu plus à ce que j’aurais probablement pu en jouant, vous devez regarder les points positifs et c’est celui que j’ai essayé de faire. »