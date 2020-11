Économisez gros sur votre montre intelligente Garmin préférée dans cette énorme vente Black Friday

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles Garmin émerge comme une menace de plus en plus grande pour Samsung, Huawei et, oui, même Apple le marché mondial des smartwatchs est que vous pouvez acheter au moins quelques-uns des appareils les plus populaires de l’entreprise à des prix spéciaux, essentiellement à tout moment.

Vous n’avez pas beaucoup de temps pour profiter de ces nouveaux Le Black Friday vous propose, remarquez, qu’Amazon prévoit de tout conclure à la fin de la journée … avant vraisemblablement de ramener quelques bonnes affaires pour le Cyber ​​Monday. Cependant, il n’est probablement pas sage de compter là-dessus, surtout lorsque vous pouvez économiser 400 $ sur quelque chose comme le Garmin Fenix ​​5S Plus en ce moment.

Il s’agit d’un appareil incroyablement robuste qui comprend des cartes TOPO en couleur en plus des technologies GPS, Glonass et Galileo autonomes pour vous guider partout où vos entraînements en plein air peuvent vous emmener, quel que soit l’environnement éloigné ou difficile dont nous parlons. Avec un écran pointu de 1,2 pouces également en remorque et jusqu’à 7 jours d’autonomie en «mode montre intelligente», ce mauvais garçon coûte normalement 799,99 $, ce qui signifie que vous envisagez une réduction de 50% du prix aujourd’hui seulement.

La même réduction de 50 pour cent s’applique actuellement aux Garmin Fenix ​​5S et Fenix ​​5X Sapphire « classiques », ce qui équivaut cependant à des économies légèrement plus modestes de 250 $ et 300 $ respectivement. Ces deux modèles sont livrés avec un ensemble de capteurs avancés et d’outils de surveillance de la santé, ainsi qu’une autonomie de batterie stellaire, mais seule la variante la plus coûteuse comprend une lentille saphir résistante aux rayures et des cartes topographiques préchargées.

Pendant ce temps, les Forerunner 935 et Forerunner 645 Music s’adressent principalement aux coureurs aux budgets relativement serrés, chacun rapportant 235 $ de moins que d’habitude. Comme son nom l’indique, ce dernier modèle prend en charge l’écoute hors ligne de vos morceaux et albums préférés à partir de services de streaming « sélectionnés », tandis que le premier se distingue par une autonomie de batterie allant jusqu’à deux semaines (!!!) entre les charges.

Le Garmin Vivomove HR est un autre appareil intéressant en vente au moment de la rédaction de cet article, avec une réduction de 50% sur son prix régulier de 299,99 $ avec une fonctionnalité «hybride» et une technologie de suivi de la fréquence cardiaque 24/7. Dernier point mais non le moindre, le tracker d’activité Vivofit Jr., adapté aux enfants, peut être le vôtre pour 40 $ de moins que d’habitude, ce qui équivaut également à une réduction de 50%.