Downing Street plongé dans l’effondrement alors que Lee Cain quitte la lutte pour le pouvoir avec Carrie Symonds

Downing Street a été plongé dans l’effondrement mercredi soir après que l’un des conseillers les plus proches de Boris Johnson ait quitté son rôle dans le n ° 10 à la suite d’une grave crise impliquant la fiancée du Premier ministre. Lee Cain a démissionné de son poste de directeur des communications après que sa promotion au poste de chef de cabinet de M. Johnson ait été bloquée par Carrie Symonds. M. Cain quittera son poste à la fin de l’année, mettant fin à un mariage politique de trois ans avec le Premier ministre qui lui a permis de gagner une bataille à la direction des conservateurs, une élection générale amenant un 80 – siège à la majorité conservatrice et face à une pandémie mondiale. Il a déclaré dans un communiqué qu’il avait pris la décision «après mûre réflexion». M. Cain a remercié le Premier ministre pour sa «loyauté et son leadership». L’avenir de Cummings en questionLe conseiller en chef du Premier ministre, Dominic Cummings (Photo: Getty) L’attention s’est maintenant tournée vers Dominic Cummings, conseiller en chef du Premier ministre, largement reconnu comme le cerveau derrière le succès électoral des conservateurs. La spéculation a commencé à monter selon laquelle M. Cummings envisageait également sa position et serait profondément mécontent du départ de M. Cain, qui étaient de proches alliés remontant à leur temps ensemble dans la campagne de congé de vote. Dans une déclaration, M. Johnson a déclaré: «Je tiens à remercier Lee pour son service extraordinaire au gouvernement au cours des quatre dernières années. «Il a été un véritable allié et ami et je suis très heureux qu’il restera directeur des communications jusqu’à la nouvelle année et aidera à restructurer l’opération. Il nous manquera beaucoup. »Caïn et Carrie se disputent la promotion La nouvelle intervient après qu’il est apparu que M. Johnson était sur le point de nommer M. Cain pour devenir son chef de cabinet, provoquant une réaction violente de la part de la fiancée du Premier ministre et des députés conservateurs. Des rumeurs étaient apparues selon lesquelles M. Cain estimait que sa position était mise à l’écart par la nomination d’Allegra Stratton en tant que nouvelle porte-parole du Premier ministre à l’antenne et la création d’un nouveau rôle de chef de cabinet.Boris Johnson avec Carrie Symonds (Photo: Yui Mok / PA Wire ) M. Johnson a discuté de la promotion de son conseiller à long terme au poste dans le but de l’empêcher de démissionner, uniquement pour que Mme Symonds intervienne. L’ancien chef de presse du siège conservateur est censé s’opposer à sa promotion car elle partage les préoccupations de beaucoup Les députés conservateurs pour sa gestion des communications du gouvernement depuis l’épidémie de Covid-19 Plusieurs députés conservateurs étaient profondément opposés à l’idée de la promotion, beaucoup désignant le directeur des communications pour une grande partie des communications ratées de Downing Street pendant la pandémie. Un conservateur a déclaré: «Les députés d’arrière-ban sont horrifiés que l’homme qui a présidé de terribles communications pendant la pandémie puisse prendre la relève en tant que chef de cabinet.» Cela montre à quel point le Premier ministre est isolé des vues de son parti. Les gens sont très mécontents. »Une source a déclaré que plusieurs députés avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet de la décision au whip en chef Mark Spencer. Un ancien conseiller spécial du gouvernement m’a dit que l’ancien journaliste de tabloïd serait le chef de cabinet «parfait», soulignant que rares étaient ceux qui connaissaient l’esprit de M. Johnson aussi clairement que lui. «Lee n’est pas qu’un directeur des communications, il a essentiellement joué le rôle de chef d’état-major de toute façon. Lors d’innombrables réunions du No10, vous saviez que lorsque Lee parlait au nom du Premier ministre, M. Cain sera remplacé par James Slack, qui est actuellement le porte-parole officiel du Premier ministre. Cette histoire a été mise à jour pour refléter la démission de Lee Cain.

Générique RUBAN LIN LA VIE C'EST QUE DE L'AMOUR 1 ruban en lin floqué avec inscription la vie c'est que de l'amour en or 14 cm x 5 mètres. Ce ruban fera sensation sur votre table pour un mariage ou une soirée en amoureux. Posé sur une table brute ou sur un chemin de table, ce ruban sublimera votre décoration. Vous pourrez également le couper à votre

PUMA T-Shirt Parquet Street Basketball pour Homme, Noir, Taille L, Vêtements Black - Entre sur le terrain dans le style frais avec le t-shirt Parquet Street de PUMA Basketball. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES BCI : PUMA soutient en tant que partenaire de l'initiative Better Cotton l'amélioration de la culture du coton dans le monde entier Forme normale Col rond à côtes Manches courtes fixées

PUMA Blouson à capuche Mercedes Street pour Homme, Noir, Taille L, Vêtements Black - Ce blouson Mercedes-AMG Petronas Motorsport moderne incarne le style audacieux Grâce à son imprimé allover accrocheur et à sa forme tendance décontractée, il amène la mode urbaine dans le monde du sport automobile. Forme décontractée Bord et manches côtelés Impression allover sur la capuche, les manches et

PUMA Blouson de survêtement BMW M Motorsport Street pour Homme, Noir, Taille L, Vêtements Black - Le blouson BMW M Motorsport Street te souhaite la bienvenue dans le monde de la mode pour le sport automobile. Ce style dans le vent s'inspire de la culture du sport automobile et se présente avec un grand graphique et des blocs de couleurs en force sous son côté le plus fort en énergie. La rue sera le

PUMA Pantalon Scuderia Ferrari Race Street pour Homme, Noir, Taille L, Vêtements Black - Affichez votre penchant er votre fierté pour la Scuderia Ferrari avec ce pantalon impressionnant inspiré du sport automobile. Doté de couleurs contrastées particulièrement cool, d'une marque remarquable et d'une forme décontractée et confortable, ce modèle dégage un vibe motorsport très tendance. DETAILS

PUMA Blouson de survêtement BMW M Motorsport Street pour Homme, Noir, Taille L, Vêtements Black - Notre blouson BMW M Motorsport Street a été développé pour les vrais fans de sport automobile et procure tout ce dont tu as besoin pour te sentir chez toi sur la piste de course. Des éléments exclusifs de M Motorsport aux solutions de rangement pratiques, ce blouson a tout ce dont tu as besoin pour te sentir