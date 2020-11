Downing Street marche sur la corde raide diplomatique jusqu’à ce que les élections américaines soient hors de doute

Comme d’autres dirigeants mondiaux, Boris Johnson retient son souffle alors que le résultat de l’élection présidentielle américaine reste au bord du couteau. Que ce soit Donald Trump ou Joe Biden qui sortira vainqueur du chaos électoral auquel les États-Unis sont confrontés, cela aura un effet profond sur la politique étrangère britannique – notamment la perspective d’un accord commercial post-Brexit. Il était inévitable que Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, ait couvert ses paris lors d’une série d’entretiens avec les médias, évitant les questions sur la déclaration de victoire prématurée de M. Trump ou sur le fait qu’une victoire de Biden retarderait les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Alors que de nombreux députés conservateurs – peut-être la plupart – seraient instinctivement favorables à une présidence Biden, un changement à la Maison Blanche poserait des problèmes à Downing Street.Il y a peu de chaleur entre l’administration Johnson et l’équipe Biden tandis que le Premier Le ministre a établi un rapport avec le président qui l’a décrit comme «la Grande-Bretagne Trump». On pourrait s’attendre à ce que M. Biden tende la main à Angela Merkel et Emmanuel Macron avant M. Johnson – et qu’il ait peu d’appétit pour un accord commercial rapide. En conséquence, le Royaume-Uni marche sur une corde raide diplomatique jusqu’à ce que l’identité du vainqueur soit incontestable. avec grand intérêt ». Et il a ajouté: « Pardonnez-moi si je ne commente pas le commentaire. » Lorsqu’on lui a demandé s’il serait bon «d’appeler votre ami proche», il a répondu: «Je pense que vous vous engagez maintenant dans la campagne plutôt que de simplement en rendre compte. Mais la vérité est que je pense que ce qui est vraiment important maintenant, c’est que nous attendons de voir comment cette incertitude se déroule. Le ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait qu’il avait pleinement confiance dans les institutions américaines. La relation «ira de mieux en mieux» Il a reconnu qu’il y aurait «des contours légèrement différents des opportunités et des risques» pour la relation transatlantique en fonction du vainqueur des élections. Mais il a déclaré à Sky News que le «fondement» des liens sécuritaires, économiques et culturels signifiait que «la relation ira de plus en plus forte». Interrogé sur la question de savoir si une victoire de Joe Biden mettrait à rude épreuve la relation, en raison de son opposition au Brexit et de son soutien à l’Irlande, M. Raab a déclaré qu’il était « convaincu que la relation serait en bonne forme ». M. Raab a déclaré: «Je ne suis pas inquiet pour la relation. Les contours des opportunités et des risques changent toujours un peu, mais cela doit être mis en relation avec le contexte de ce fondement et de cet ensemble plus large d’intérêts qui sont si forts. Liam Fox, l’ancien ministre du Cabinet ayant des liens étroits avec le Parti républicain, a minimisé la menace de M. Trump de contester le décompte des votes par correspondance à la Cour suprême, bien qu’il ait déclaré: «Vous ne pouvez pas prétendre avoir gagné tant que tous les votes n’ont pas Le SNP et le Parti travailliste condamnent Trump Par contraste, la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, n’a pas mâché ses mots en réponse à la déclaration de M. Trump. Elle a déclaré qu’il y avait «des heures et des jours cruciaux à venir pour l’intégrité de la démocratie américaine» et a déclaré: «Espérons que nous commençons à entendre les voix des républicains qui comprennent l’importance de cela.» Angela Rayner, la vice-dirigeante travailliste, a été encore plus brutale en tweetant: «Compter les votes n’est pas une fraude électorale. C’est une élection. S’adressant à la BBC, l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, David Miliband, a déclaré: «Je pense que la première réaction va être une profonde respiration et l’espoir d’un résultat clair, car évidemment pour le monde démocratique, la perspective d’une élection américaine contestée est vraiment très dommageable. et dangereux. «Je pense que deuxièmement, la division du pays, la polarisation du pays seront clairement visibles pour tous.» Il a ajouté que «le Trumpisme et le président Trump» doivent être compris comme «assez profondément enracinés maintenant dans le droit de la politique américaine».

