Donald Trump Jr, fils aîné du président américain, est testé positif au coronavirus alors que l’épidémie de la Maison Blanche se poursuit

Le fils aîné du président Donald Trump a été testé positif au Covid-19, a confirmé son porte-parole.Don Trump Jr, 42 ans, est en quarantaine dans sa cabane de chasse après avoir été diagnostiqué avec le virus en début de semaine. Une déclaration publiée au sujet de sa santé disait: «Il a été complètement asymptomatique jusqu’à présent et il suit toutes les directives de Covid-19 médicalement recommandées.» Don Jr a joué un rôle énorme dans l’échec de la deuxième course de son père à la Maison Blanche, et il y a même des suggestions Il envisage de se présenter lui-même aux élections présidentielles aux prochaines élections – spéculation selon laquelle il n’a pas fait grand chose pour calmer les morts.En parlant du virus dans une interview avec Fox News diffusée plus tôt cette année, il a minimisé la menace à la vie que Covid-19 posait. Il a dit: «Je me suis dit: ‘Eh bien, pourquoi ne parlent-ils pas de morts?’ Oh, oh, parce que le nombre n’est presque rien. Parce que nous en avons pris le contrôle et nous comprenons comment cela fonctionne. » En savoir plus De Rudy Giuliani aux tactiques de dernier recours, les mesures frénétiques de l’équipe de Donald Trump pour renverser les résultats des élections américaines Le partenaire de Don Jr, l’ancien animateur de Fox News, Kimberly Guilfoyle, a été testé positif à la maladie en juillet et s’est rétabli. À l’époque, il n’aurait pas contracté le virus, il est le deuxième des enfants du président sortant à avoir contracté le coronavirus. Barron Trump, son fils de 14 ans avec Melania Trump, a été diagnostiqué avec le virus en octobre aux côtés de sa mère et de son père. Il a récupéré rapidement et sans incident, tout comme sa mère Melania. Le président Trump, cependant, a été emmené dans un hôpital militaire pour y être soigné pendant plusieurs jours.Le président américain Donald Trump (C) La Première Dame Melania Trump (R) et leur fils Barron Trump (G) retournent à la Maison Blanche à Washington, DC en 2019 Andrew Giuliani, assistant spécial du président Trump, a également annoncé qu’il avait été testé positif au Covid-19 vendredi.Le fils de l’avocat du président Rudy Giuliani a tweeté qu’il présentait des symptômes bénins du virus. suite à son diagnostic. Lire la suite Quand Joe Biden deviendra-t-il président? Date d’inauguration et date à laquelle Donald Trump quitte officiellement ses fonctions Selon CBS News, il y a au moins quatre autres collaborateurs de la Maison Blanche qui ont été testés positifs pour le coronavirus, faisant craindre une nouvelle épidémie dans le bâtiment gouvernemental. La nouvelle fait suite au diagnostic du chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows plus tôt ce mois-ci: plus de 11,8 millions d’Américains ont été infectés par le virus et plus de 253000 en sont morts. Les chiffres publiés vendredi par le Covid Tracking Project ont montré que 192000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus sur une seule journée.

