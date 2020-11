Dominic Raab exhorte l’UE à faire preuve de «  pragmatisme  » sur le Brexit alors que les négociations entrent dans la phase finale

Dominic Raab a exhorté les dirigeants européens à faire preuve de «pragmatisme» et à conclure un accord post-Brexit alors que les négociations entraient dans ce qui pourrait être leur dernière semaine. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’il pensait que le Royaume-Uni était dans une «position raisonnable» et qu ‘«il y a un accord à faire », mais que les droits de pêche sont restés la« principale pomme de discorde ». M. Barnier est arrivé samedi à Londres et a passé le week-end à s’entretenir avec le négociateur britannique Lord Frost. de la semaine, annonçant potentiellement les étapes de clôture d’un accord. Le Sunday Times a rapporté que le président de la commission était «désireux de débloquer les choses» et était «très utile». M. Raab a déclaré à Sophy Ri de Sky a déclaré dimanche que cette semaine à venir pourrait être la dernière étape de négociations «de fond» et a exhorté Bruxelles à reconnaître le «point de principe» selon lequel le Royaume-Uni devrait avoir le contrôle de ses eaux. En savoir plus Poussez trop fort et les discussions sur le Brexit pourraient exploser – alors que les deux parties cherchent des concessions de dernière minute Il a déclaré: «Je pense que nous sommes dans une position raisonnable – il y a un accord à faire.» Si vous regardez vraiment ce que les questions en suspens sont, bien sûr, l’égalité des chances, mais il semble qu’il y ait des progrès vers un plus grand respect de ce qu’était la position du Royaume-Uni. «En ce qui concerne la pêche, il y a un principe: en quittant l’UE, nous allons être un indépendant… État côtier et nous devons être en mesure de contrôler nos eaux. »Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, quitte le siège de la BBC à Londres (Photo: Getty)« Intérêt mutuel dans un accord »Le ministre des Affaires étrangères a déclaré à la BBC The Andrew Marr Montrez que si les deux parties faisaient preuve de «pragmatisme», un accord pourrait être conclu. Il a déclaré: «L’intérêt mutuel dans un accord est très fort.» Il a été rapporté la semaine dernière que M. Barnier avait déclaré que l’UE pouvait accepter une réduction de 15 à 18% de sa part des droits de pêche dans les eaux britanniques, mais cela a été rejeté Le leader du travail, Sir Keir Starmer, a déclaré hier qu’il donnerait instruction à ses députés de ne pas bloquer tout accord sur le Brexit, le parti votant pour ou s’abstenant. S’exprimant lors de la conférence du Mouvement travailliste juif, Sir Keir a déclaré: Je pense qu’il y a beaucoup de raisons de voter contre alors que ce serait effectivement de voter pour aucun accord. »Cependant, l’observateur a rapporté que le dirigeant travailliste pourrait faire face à des démissions de front s’il ordonnait à ses députés de soutenir l’accord du gouvernement. Jim McMahon a déclaré à Sky News qu’un résultat sans accord causerait des «dommages économiques indicibles».