Dominic Cummings quitte «  immédiatement  » son poste de conseiller principal de Boris Johnson après la dispute à Downing Street

Dominic Cummings a apparemment quitté Downing Street avec effet immédiat vendredi après avoir avancé sa date de départ de Noël.L’assistant principal de Boris Johnson a été photographié en train de quitter l’entrée principale du n ° 10 avec une boîte en carton de ses affaires, au milieu des affirmations selon lesquelles il avait accéléré sa démission après un semaine de troubles au sein du cercle intime du Premier ministre.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Cependant, il n’y a pas eu d’annonce officielle du gouvernement, comme il y en avait eu pour son allié Lee Cain, qui a démissionné de la direction des communications de M. Johnson plus tôt cette semaine. Le silence officiel du n ° 10 sur le départ de l’assistant le plus puissant du Premier ministre n’a fait qu’alimenter le sentiment de dysfonctionnement au cœur du gouvernement. « Un grand soulagement » Une source du n ° 10 a déclaré que M. Cummings et M. Cain « continueront à travailler pour le Premier ministre et No10 jusqu’à la mi-décembre »- ce qui suggère qu’ils continueront à jouer un rôle consultatif avant Noël mais qu’ils ne travailleront pas depuis Downing Street.M. Cummings a été photographié portant toujours son laissez-passer officiel du gouvernement alors qu’il quittait le n ° 10 la nuit dernière, ce qui signifie qu’il aurait toujours accès à Downing Street et à d’autres bâtiments gouvernementaux. Un ministre m’a dit: «S’il est vraiment parti, ce sera un soulagement et une amélioration considérable de la situation. ambiance dans le numéro 10. J’espère que c’est ça. «Il devenait un embarras et un manque de pertinence vers la fin. Je ne suis pas sûr de ce qu’il a fait – construire une fusée dans sa chambre peut-être. »Pendant ce temps, les amis de la partenaire de M. Johnson, Carrie Symonds, ont riposté hier soir lors d’attaques très personnelles contre elle par des alliés de M. Cummings et de M. Cain. Dominic Cummings est aurait quitté Downing Street (Photo: HENRY NICHOLLS / Reuters) Alors que la tourmente à l’intérieur de Downing Street continuait de faire rage, une amie de Mlle Symonds a critiqué l’injustice «Mata Hari-isation» de la fiancée du Premier ministre et a insisté sur le fait que son expérience dans les relations publiques lui donnait justification pour conseiller M. Johnson sur la stratégie de communication du gouvernement.Dans une insulte présumée contre Mme Symonds, il a été rapporté que les «Brexit Boys» au sein du gouvernement alliés à M. Cummings et M. Cain ont décrit Mme Symonds comme «la princesse Nut-Nuts» derrière son dos , en référence apparente à ce qu’ils prétendaient être sa manière autoritaire. Le Daily Telegraph a rapporté que les «Brexit Boys au sein du gouvernement sous le contrôle de M. Cummings et M. Cain ont appelé Mme Symonds ‘Princess Nut-Nuts’ derrière son dos. Une source a déclaré qu’elle avait été qualifiée de « princesse » pour avoir prétendument agi royalement. Le premier «écrou», selon la source, a fait allusion à sa «folle» – bien qu’il n’y ait aucune preuve pour cela; tandis que la deuxième référence «folle» vient d’une croyance parmi la clique des Brexit Boys qu’elle a une certaine similitude faciale avec un écureuil. »Un ami de Mme Symonds a déclaré:« C’est pourquoi il doit y avoir des adultes dans la pièce. « L’ami a déclaré qu’il était clair que les attaques personnelles contre le partenaire de M. Johnson étaient une tentative sexiste de la dépeindre comme une figure de » Mata Hari « – la danseuse néerlandaise condamnée pour être un espion allemand pendant la Seconde Guerre mondiale – alors que les époux du Premier ministre avaient toujours offert les conseils de leur conjoint. L’ami a dit: «Il s’agit d’une tentative de Mata Hari-isation de Carrie Symonds. Le Premier ministre est parfaitement capable de prendre ses propres décisions. »Confusion sur la sortie Il a été rapporté jeudi soir que M. Cummings quittait Downing St sur les talons de M. Cain, qui a démissionné plus tôt cette semaine au milieu d’une guerre de territoire au sein du n ° 10. La rédactrice politique de la BBC, Laura Kuenssberg, a cité une source de haut rang du n ° 10, affirmant que M. Cummings serait «à Noël». Elle a ensuite cité M. Cummings disant que «des rumeurs selon lesquelles je menaçais de démissionner sont inventées», tout comme des informations selon lesquelles il aurait encouragé d’autres personnes à démissionner.Dominic Cummings a choisi de sortir par la porte d’entrée de Downing Street (Photo: HENRY NICHOLLS / Reuters ) Il a évoqué un article de blog qu’il avait écrit en janvier disant qu’il s’attendait à ce que son rôle soit «largement redondant» d’ici la fin de l’année – qui n’indiquait pas explicitement qu’il démissionnerait. Il a demandé si M. Cummings démissionnait réellement et pourquoi pas un échange de lettres comme il y en avait eu entre M. Johnson et M. Cain, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que les mots du conseiller principal «parlent d’eux-mêmes».

Maisons du Monde Lampadaire 3 spots en métal noir JOHNSON Moderne et sobre, le lampadaire en métal noir JOHNSON se compose de 3 spots orientables. Avec son éclairage personnalisable, ce luminaire vous permettra d'illuminer à la fois le plafond, un tableau et votre livre. Le détail déco : ses spots cylindriques disposés verticalement, pour un meilleur éclairage.

