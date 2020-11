Dominic Cummings exprime une animosité voilée envers Carrie Symonds alors que la dispute fait rage à Downing Street

La querelle dans le cercle restreint de Boris Johnson a continué de faire rage après que Dominic Cummings a publié un message d’animosité à peine voilé à la fiancée du Premier ministre Carrie Symond. semaine, M. Cummings a déclaré au Daily Mail: « Je n’ai rien de mal à dire à propos de Carrie, je lui souhaite bonne chance. » Le bulletin d’information de i politique a coupé le bruit Souhaiter du bien à quelqu’un est un code qui a été utilisé par les membres de la campagne Vote Leave , dont M. Cummings était directeur, pour évoquer le complot contre leurs ennemis en privé.Le porte-parole officiel du Premier ministre a refusé d’être tiré sur les retombées persistantes de plusieurs jours de briefings hostiles, dont une grande partie a été dirigée contre Mme Symond. rangées Carrie Symonds aurait été qualifiée de «Princess Nut Nuts» par des assistants (Photo: Leon Neal / Getty) Une insulte aurait été utilisée contre sa fiancée, «Princess Nut Nuts», rendu hommage à M. Johnson demandant à M. Cain et à M. Cummings de cesser de travailler à Downing Street à partir de vendredi dernier. Le couple doit continuer à travailler pour le Premier ministre de chez lui jusqu’à la fin de l’année. Interrogé sur ce que M. Johnson pensait de ses collaborateurs se référant à son partenaire comme «Princess Nut Nuts», le porte-parole du Premier ministre a déclaré: «J’ai lu un énormément de documents anonymes non attribués au cours du week-end et je n’ai jamais choisi de commenter là-dessus. «Du point de vue du Premier ministre, il sait que le gouvernement et le No 10 se concentrent sur le fait de faire passer le pays à travers la pandémie et sur livrer son programme de mise à niveau. » Lire la suite Le feuilleton sur la démission de Dominic Cummings et Lee Cain montre à quel point la politique a sombré Interrogé sur le rôle que Mme Symonds, ancienne directrice des communications du Parti conservateur, avait à l’intérieur du n ° 10, le porte-parole a déclaré: nommés politiques et fonctionnaires, mais en fin de compte, c’est à lui et aux ministres de décider. »Il est resté difficile de savoir si M. Cummings avait effectivement démissionné avant son départ avec une boîte en carton vendredi dernier. Il n’y a eu aucune annonce officielle et aucun échange de commentaires entre lui et le Premier ministre.M. Johnson devrait forger une relation plus conciliatrice avec la fonction publique, axée sur la mise en œuvre de la politique, plutôt que sur la perturbation des structures établies. Mais Michael Gove, le ministre du Cabinet Office qui était autrefois proche de M. Cummings, devrait continuer à faire pression pour la réforme de la fonction publique.Travailler sur un nouveau studio à Downing Street comme lieu de conférences de presse télévisées, qui seront prises par Allegra Stratton, se poursuit.

Que Linda! 329790 Salsa fait partie de la marque

Que Linda! 329776 Tango fait partie de la marque

Que Linda! 329810 Samba fait partie de la marque

Que Linda! 329793 Salsa fait partie de la marque

Que Linda! 329773 Tango fait partie de la marque

Hespéride Voile d'ombrage rectangulaire Quito Bronze Jardin 4 x 3 m - Polyester Plutôt que d'opter pour un parasol au pied parfois encombrant, pensez à la voile d'ombrage rectangulaire Quito Bronze d'Hespéride.Cette voile d'ombrage rectangulaire bronze...