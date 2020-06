Doctor Who Holiday Special a déjà été tourné – / Film

le coronavirus (COVID-19) La pandémie a suspendu les productions télévisuelles et cinématographiques du monde entier, jetant un doute sur l’avenir de dizaines d’émissions de télévision en cours. Mais, peut-être en raison du don du spectacle avec les voyages dans le temps, Docteur Who, ne fera pas partie de ces émissions. La longue série de science-fiction de la BBC a réussi à filmer son prochain spécial des fêtes, intitulé «Révolution des Daleks», juste sous le fil, enveloppant le tournage de l’épisode avant le déclenchement de la pandémie. Cela a été confirmé par la star de la série Mandip Gill, qui incarne la compagne Yasmin Khan Jodie Whittaker13ème docteur.

Noël arrive tôt pour les Whoviens, qui ne seront pas privés d’un Docteur Who spécial vacances cette année (ou au début de l’année prochaine). Dans une interview avec Entertainment Weekly, Gill a confirmé que le prochain spécial des fêtes, «Revolution of the Daleks», avait déjà été tourné et devait débuter pendant la période des fêtes. « Je peux le confirmer », a déclaré Gill, avant d’élaborer:

«Il y a un épisode festif. Nous avons eu beaucoup de chance et nous y sommes parvenus, ce sera donc excitant. »

On ne sait pas si le spécial des Fêtes aura lieu pendant la période de Noël traditionnelle, lorsque passé Docteur Who des épisodes de vacances ont été diffusés avant le showrunner actuel Chris Chibnall monté à bord, ou si elle sera diffusée pendant la nouvelle année comme elle l’a fait pour les deux dernières saisons. En mars, Chibnall a taquiné les deux vacances comme des possibilités, disant à Radio Times: «Mais rassurez-vous, le docteur et ses amis seront de retour pour un spécial prolongé unique autour de Noël et du nouvel an. (Je ne sais pas encore quand ils vont le mettre, sinon nous vous le dirons!). «

J’espère personnellement que la «Révolution des Daleks», qui promet de ramener l’ennemi le plus célèbre du Docteur, prendra Docteur Who retour à Noël. Cela ne ressemble tout simplement pas aux vacances sans un épisode doux et sentimental de Docteur Who pour couronner le tout, et je dois admettre, en examinant un Docteur Who épisode pendant la gueule de bois le jour de l’an n’est pas l’expérience la plus agréable.

Mais peu importe quand il sera diffusé, « Revolution of the Daleks » apportera probablement des changements majeurs à l’actuel Docteur Who line-up, comme des étoiles Bradley Walsh et Tosin Cole, qui ont joué Graham et Ryan au cours des deux dernières saisons, pourraient quitter la série pendant les événements de l’épisode. Cependant, c’est un départ illimité, avec la porte ouverte à la fois pour Graham et Ryan pour faire leur retour s’ils ressentent le besoin de voyager dans l’espace et dans le temps.

Articles sympas du Web: