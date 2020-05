Disney Springs à Disney World aura une réouverture progressive le 20 mai

Suite à la nouvelle passionnante de la réouverture de Shanghai Disneyland le 11 mai, la réouverture progressive de Disney Springs au Walt Disney World Resort commencera le 20 mai. En accord avec le gouvernement local et les responsables de la santé, Disney ouvrira un nombre limité de magasins et de restaurants appartenant à des participants exploitants tiers. Cela aura lieu au cours de la première phase de la réouverture.

Disney Springs appliquera de nouvelles règles et réglementations pour assurer la sécurité des clients et des employés. Ces réglementations comprennent un nettoyage accru, l’utilisation de masques faciaux pour les employés et les invités, des services aux clients à contact limité, davantage de mesures de sécurité et une formation supplémentaire pour les employés. Disney Springs aura également une capacité, un parking et des heures limités. D’autres protocoles et procédures de sécurité seront annoncés à l’approche de la réouverture. Si vous êtes déjà habitué à utiliser les commandes de repas mobiles lorsque vous êtes au complexe, vous serez déjà habitué à certaines des nouvelles directives de sécurité.





Les parcs et centres de villégiature de Disney World seront toujours ouverts à cette période. Les parcs ont fermé à Anaheim et à Orlando le 14 mars en réponse à la pandémie de COVID-19 en cours. Shanghai Disneyland sera le premier parc Disney à rouvrir avec une capacité limitée le 11 mai. Cela vient après que certains restaurants et boutiques aient rouvert à Shanghai Disneyland.

Shanghai a déjà mis en œuvre plusieurs directives de sécurité, y compris des marqueurs au sol informant les clients de se tenir à au moins 6 pieds des autres invités, les invités et les employés doivent porter des masques faciaux, et la rencontre et l’accueil des personnages seront sévèrement limités. Aucun contact n’aura lieu avec un personnage tant qu’il n’est pas en sécurité.

D’autres parcs à thème basés à Orlando – y compris Universal Studios et Sea World – mettent également en place des plans pour rouvrir en toute sécurité. Pour le moment, on ne sait pas quand l’un des parcs à thème populaires en Floride rouvrira complètement.

Le post Disney Springs à Disney World pour une réouverture progressive le 20 mai est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook