Disney + remporte l’application Users ‘Choice de 2020, voici également le meilleur jeu, film et livre de cette année

Les votes pour Google Play Les Users ‘Choice Awards 2020 ont lieu et nous pouvons maintenant voir ce que les utilisateurs de Google Play ont choisi comme meilleure application, meilleur jeu, film et livre de cette année. Voici les gagnants des quatre catégories!

Application du choix des utilisateurs de 2020

Certains pourraient être surpris d’apprendre que l’application de choix des utilisateurs de 2020 n’est pas une application de visioconférence. Le gagnant de la meilleure application 2020 est en fait la concurrence la plus sérieuse à laquelle Netflix est actuellement confronté – Disney + .Disney + a été lancé à la fin de l’année dernière et a depuis été croît rapidement, avec maintenant plus de 73 millions d’utilisateurs payants. Alors que la pandémie mondiale a certainement contribué à la croissance de cette application de divertissement relativement nouvelle, sa popularité peut sans aucun doute être attribuée aux fortes propriétés intellectuelles dont dispose la Walt Disney Company. Ceux-ci incluent des franchises massives telles que Star Wars et des films bien-aimés créés par Pixar, Marvel et bien sûr, Disney lui-même.

Les nominés que Disney + était contre dans l’application Choix des utilisateurs de 2020 comprenaient l’application Vimeo Create, Microsoft Office et l’application d’apprentissage des langues Speekoo. Donc, pas beaucoup de concurrence en termes d’autres applications axées sur le divertissement.

Jeu de choix des utilisateurs de 2020

Un personnage sous-marin bien-aimé est le visage du jeu gagnant de cette année, et c’est bien sûr SpongeBob Squarepants.

SpongeBob: Krusty Cook-Off est sorti début 2020 et a depuis dépassé les dix millions de téléchargements. Ce jeu 2D coloré permet aux joueurs de créer leur propre cuisine Bikini Bottom, de la décorer et de la faire fonctionner, de débloquer des objets et de terminer des quêtes, le tout grâce à des interactions avec les personnages préférés de la série.

Parmi les autres nominés pour le meilleur jeu figuraient le jeu d’aventure anime Geshin Impact, Disney Sorcerer’s Arena (un jeu de rôle) et Harry Potter: Puzzles & Spells.

Film du choix des utilisateurs de 2020

Le meilleur film de 2020 selon les utilisateurs d’Android est le troisième, le plus récent épisode de la trilogie Bad Boys – Bad Boys for Life.

Mettant en vedette Will Smith et Martin Lawrence en tant que détectives de la police de Miami, ce film de comédie d’action a séduit des nominés tels que Birds of Prey, Frozen II et Bill & Ted Face The Music.

Livre de choix des utilisateurs de 2020

Ce livre de l’écrivain d’horreur renommé Stephen King est sorti fin avril, racontant quatre histoires distinctes basées sur des œuvres inédites de King.

Si elle Bleeds a conquis des livres tels que Breath de James Nestor, qui se concentre sur l’acte de la respiration humaine au niveau scientifique et spirituel. Parmi les autres nominés figuraient The Vanishing Half de Brit Bennett et le roman Hunger Games de Suzanne Collins – The Ballad of Songbirds and Snakes.